МИД назвал агрессией усилия Киева по «возвращению Крыма»

Любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, «приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям». «На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о неких трех «опорах», на которых будет строиться политика «возвращения» Крыма и Севастополя. Речь идет о новой стратегии «деоккупации», принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе «Крымская платформа» и «восстановлении международного права». Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь», – сказала дипломат.

Она отметила, что «никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие». «Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», – добавила Закарова.

Как заявила дипломат, «киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право». «Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства – все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», – продолжила она.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает «Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские «инициативы», к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации».

Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.

11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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