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МИД назвал агрессией усилия Киева по «возвращению Крыма»
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Любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.
«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
По ее словам, «приближение седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям». «На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о неких трех «опорах», на которых будет строиться политика «возвращения» Крыма и Севастополя. Речь идет о новой стратегии «деоккупации», принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе «Крымская платформа» и «восстановлении международного права». Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких «опорах» долго не устоишь», – сказала дипломат.
Она отметила, что «никакие «стратегии» по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие». «Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», – добавила Закарова.
Как заявила дипломат, «киевские власти под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право». «Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства – все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины», – продолжила она.
Захарова подчеркнула, что Россия призывает «Украину, а также другие государства, которые поддерживают украинские «инициативы», к уважению законного выбора жителей Крыма и соблюдению территориальной целостности Российской Федерации».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым
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В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook.
По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Крыму оценили отношение китайских инвесторов к Украине
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«Визиты, подобные посещению полуострова делегацией китайских бизнесменов, несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя визит китайской делегации в Крым, который вызвал явное беспокойство Киева.
«Нельзя сказать, что визит китайской делегации – это что-то из ряда вон выходящее. Скорее, речь идет о системной работе по заходу в регионы иностранных инвестиций», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Безусловно, такие визиты несут в себе и важнейшую политическую составляющую. Никто не отменял задачу по прорыву санкций и международному признанию полуострова», – продолжил собеседник и добавил, что «больше конкретики мы увидим после ответного визита крымской делегации в КНР. Такое приглашение было озвучено в ходе прошедшего визита».
Белик напомнил, что «Крым традиционно интересовал международных инвесторов, переговоры с Китаем о реализации ряда инфраструктурных проектов велись с 2014 года. Потенциальных азиатских инвесторов интересовали проекты в сфере энергетики, рекреации, развития аграрного сектора».
«Китай традиционно входит в тройку импортеров крымской продукции. Перспективы для развития наших взаимоотношений достаточно серьезные», – подытожил собеседник.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил, что «китайские туристы и бизнесмены приезжают в Крым регулярно. Продукция крымских предприятий экспортируется в КНР».
«Так что наше сотрудничество налажено, и это хороший показатель того, что в Китае мыслят реалистично, прекрасно понимая, что Украина Крымом не руководит, а только пакостит, – считает депутат. – Думаю, что наши взаимоотношения с Китаем будут развиваться и далее».
Ранее депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович, критикуя киевские власти, констатировал: в качестве ответа на действия Киева с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
Хотели бы вы переехать в Крым?
Как пояснили в Крыму, речь идет о действительно состоявшемся менее недели назад визите, правда, не комиссии, а Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай. Эта делегация бизнесменов 10 марта приняла участие в круглом столе
«Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».
«С 9 по 11 марта 2021 года Крым посетила делегация представителей деловых кругов КНР. Бизнесмены посетили полуостров с целью ознакомления с профильными предприятиями в таких сферах как: виноделие, продукция животноводства, туризм. Визит состоялся по линии АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Министерства экономического развития Республики Крым. Это первый визит делегации из КНР по линии Центра», – сообщила газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Напомним, что в конце 2010-х китайский бизнес выкупил 56% акций запорожского завода «Мотор Сич» – производителя газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. СБУ заблокировала сделку, совершенную китайскими инвесторами, год спустя суд наложил арест на акции, которыми владеют китайцы. В январе 2020 года китайские компании, участвовавшие в сделке, попали под санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским. Китай обвиняет украинскую сторону в нарушении контрактных обязательств и межправительственного соглашения двух стран от 1992 года.
На фоне препятствий, которые чинят китайским инвесторам киевские власти, российский Крым предлагает бизнесу КНР куда более благоприятные условия. Как отмечал ТАСС, Китай входит в тройку импортеров крымской продукции. По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров региона в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией.
В 2020 году в КНР страну было отправлено товаров на 4,1 млн долларов, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона, сообщила вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико на встрече с делегацией Пекинской экспортно-импортной торговой компании в минувшую среду.
«Во время визита иностранные гости посетили ряд туристических объектов и предприятий винодельческой сферы, – сообщила сенатор Ковитиди. – КНР заинтересованы в импорте красного вина и приезде туристов в Крым. После открытия границ планируется визит первых групп туристов. Особый интерес вызывает возможность совмещения оздоровительного отдыха и гастрономических и винных туров».
Добавим, что в первом полугодии 2020 года в 13,5 раза увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР. Власти Крыма сообщили, что один из региональных производителей чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа.
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Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины
Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.
По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей».
Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику.
Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским.
В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова
Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», – приводит слова Константинова РИА «Новости».
Кроме того, как подчеркнул глава крымского парламента, ответственность лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, «продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам».
«Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы», – подчеркнул Константинов.
Напомним, 10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
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Washington Post назвала причины отсрочки первого звонка Байдена Зеленскому
Президент США Джозеф Байден с момента своего избрания до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку ждет, пока тот начнет борьбу с повальной коррупцией в стране для сохранения «хрупкой независимости от России», считают американские СМИ.
Зеленский, обещавший бороться с коррупцией и олигархами, затормозил судебные дела в их отношении, что заставило Международный валютный фонд приостановить выплаты Украине по кредиту на 5 млрд долларов. Теперь же украинскому лидеру нужно доказать Байдену свою приверженность политике администрации американского президента, борющегося «верховенство закона и экономические реформы», пишет The Washington Post.
Действия Зеленского, сообщает издание, также «беспокоит сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются самым важным союзником Украины. «Военная помощь США помогла сдержать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая вторглась и аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть восточной Украины», – отмечается в сообщении.
При этом газета пишет, что Зеленский недавно принял меры против «одного влиятельного пророссийского олигарха», запретив телевизионные каналы, которые он контролировал. Однако президент должен доказать большую приверженность борьбе с коррупцией и настоять на судебной реформе, восстановив независимость центрального банка и исключив «любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро», говорится в публикации. Кроме того, пишет газета, Зеленский должен «недвусмысленно порвать с господином Коломойским и поддержать уголовное дело против него». «Пережив президента США, пытавшегося его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерские отношения с Байденом, которые могут решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это», – добавило издание.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией.
Украину призвали не политизировать деятельность Китая в Крыму
Китай призвал Украину не политизировать отношения китайских бизнес-структур с Крымом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться», – цитирует РИА «Новости» Чжао Лицзянь.
Министр отметил, что позиция Китая по Крыму остается последовательной. Он также выразил надежду, что стороны, участвующие в спорах вокруг полуострова, разумно урегулируют данный вопрос.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что в качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии.
В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В Крыму заявили об отсутствии законного права Украины на полуостров
Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Украина никогда не имела никакого законного права на Крым. Он был и навсегда останется русской землей. Полуостров даже при передаче Крымской области в 1954 году в состав Украины не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР. Поэтому и передача полуострова была по факту незаконной», – сказал Константинов в интервью РИА «Новости».
По его словам, в 2014 году на Украине произошел кровавый государственный переворот, однако осознание преступления в украинском обществе так и не наступило.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Крыму и Севастополю дополнительно выделили более 3 млрд рублей для решения проблем с водой
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Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением полуострова, более 1 млрд получит на эти цели Севастополь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продолжает работу по организации водоснабжения Крымского полуострова. В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает в том числе строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2,1 млрд рублей на эти цели, городу Севастополю – более 1,1 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
По его словам, средства пойдут на поиск новых месторождений питьевой подземной воды и модернизацию систем водоснабжения – эти меры позволят улучшить ситуацию с обеспечением водой.
«Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений», – добавил премьер. Также Мишустин добавил, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда на полуострове.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
На Украине выросло число регионов в «оранжевой» зоне по коронавирусу
Министерство здравоохранения Украины расширило список регионов, которые вошли в так называемую оранжевую эпидемическую зону в связи с распространением коронавируса, сообщило министерство здравоохранения страны.
«Оранжевый» уровень установлен в 11 регионах – в Киеве, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
«Оранжевый» – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «красной» зоне. В последней по-прежнему остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Остальные регионы – в «желтой» зоне карантина. В наиболее благоприятной – «зеленой» – зоне по-прежнему нет ни одной области.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации.
Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Кремле прокомментировали сообщения о возможных провокациях со стороны Киева 18 марта
Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не сомневаемся, что наши соответствующие ведомства обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются. И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, особенно в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ», – сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, известно ли Кремлю о каких-то провокациях, которые может готовить Украина, приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией, и готовится ли на них ответ, передает РИА «Новости».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украине предсказали «смерть» без книг на русском языке
Украина не сможет выжить без русскоязычных книг из-за слишком высокой цены на книги западных авторов, считает книжный продюсер Елена Лазуткина.
«Дело в стоимости прав. Права на американский бестселлер будут стоить 50 тыс. долларов. На Украине даже тиражей таких нет. А при 50-тысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится за авторские права. Со всеми учетами книга будет стоить от 400 гривен», – рассказала Лазуткина «Вести.ua».
По словам специалиста, несмотря на то, что русскоязычные книги дороже украиноязычных, спрос на них выше, так как они продаются чаще всего в городах-миллиониках, где преобладает русскоязычное население. Кроме прочего, книги на русском языке качественнее, пояснила Лазуткина. Она призналась, что принципиально издает только русскоязычную литературу.
Также Лазуткина сообщила, что на Украине процветает контрабанда. Например, после того, как в республике запретили продавать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» от издательства «Азбука-Аттикус», в течение нескольких дней были выкуплены все тиражи произведения у всех книжников. «В нашей стране все еще работает принцип «запрети – купят все». Как произошло с «Мастером и Маргаритой», когда большинство людей не разобралось, что запретили не роман, а одно издание», – отметила продюсер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.
В сентябре 2019 года сообщалось, что за год на Украину не пропустили почти 2 тыс. книг из России.
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с Instagram-аккаунта телеканала «Крым 24»
Роскомнадзор направил в адрес Facebook письмо с требованием снять ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым 24» в соцсети Instagram (принадлежит Facebook).
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов на данном аккаунте. В письме отмечается, что действия компании Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос».
В Крыму задержан просивший деньги от имени депутата Госдумы мошенник
Полицейские задержали в Крыму мужчину, который от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека просил деньги у предпринимателей.
«Сотрудники МВД по республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим – что на благотворительность, третьим – что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех», – рассказал РИА «Новости» Бальбек.
Задержанный рассылал предпринимателям и руководителям предприятий письма на бланках приемной депутата Госдумы. В некоторых он просто указывал свой мобильный номер телефона, просил, чтобы ему перезвонили. На бланках стояла подпись Бальбека.
«Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени», – подчеркнул Бальбек.
Также депутат уточнил, что мужчина действовал с территории Украины. В Крыму ему помогали сообщники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Бальбек призвал всех, кто пострадал или сталкивался с обращениями якобы от его имени, обратиться в полицию или его приемную.
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы ведомства республики.
Отмечается, что в течение минувших суток выявлено в общей сложности четыре единицы бронетехники в поселках Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения. По словам представителя пресс-службы, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия.
Ранее СМИ сообщили , что подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года.
Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили о размещенных Киевом тяжелых вооружениях в Донбассе
Украинские военные разместили на подконтрольной Киеве территории Донбасса пять единиц военной техники, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Выявлено размещение пяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он уточнил, что были обнаружены зенитно-ракетный комплекс, танк Т-72 и БМП-2.
Ранее о похожих действиях украинских военных сообщили в ЛНР. Там заявили, что украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах Врубовка и Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
Накануне подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.