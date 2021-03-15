США назвали угрозой для производства вакцин от коронавируса

Контроль со стороны США над экспортом в условиях пандемии угрожает производству вакцин от коронавируса в мире, заявили два основных изготовителя вакцин в Индии, делающие прививки AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщило издание Financial Times.

Американские поставщики предупреждают, что могут не выполнить заказы для зарубежных клиентов из-за действия закона о военном производстве, заявила исполнительный директор фармацевтической компании Biological E Махима Датла, передает РИА «Новости».

«Это не только затруднит расширение масштабов [производства] вакцин от коронавируса, но и… чрезвычайно затруднит производство обычных вакцин», – сказала Датла. Она призвала международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию.

Отмечается, что материалы, являющиеся важной частью производства вакцин, включают в себя пластмассы, которые изготавливает ограниченное число компаний.

Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла также считает, что американский закон о военном производстве может подорвать мировые усилия по вакцинации.

«Вакцина Novavax, крупнейшими производителями которой мы являемся, нуждается в этих товарах из США. Мы говорим о том, чтобы иметь свободный глобальный доступ к вакцинам, но если мы не сможем вывезти сырье из США, это станет серьезным ограничивающим фактором», – заявил он.

В декабре прошлого года тогда еще избранный президент США Джо Байден сообщил о намерении прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.

Этот закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. На тот момент действующий глава американского государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.