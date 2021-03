Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос» Британия собралась наращивать военный потенциал в киберпространстве 14 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия потенциальным противникам, говорится в выступлении премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона на основе комплексного обзора по вопросам безопасности, обороны и внешней политики страны. «Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как сто лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни. Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев», – приводит слова Джонсона ТАСС. Накануне глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о «решающем преимуществе России и Китая» в киберпространстве. В декабре 2020 года начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с Россией и Китаем в киберпространстве. В ноябре стало известно о намерении Британии создать национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличить оборонные расходы на 16,5 млрд фунтов стерлингов. Россия предлагала Западу диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».

11 марта 2021, 09:23

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. «От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов. Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами. Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях. Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 10:12 Текст: Елизавета Булкина

Видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – указано в предупреждении на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия 24». Также для ролика установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 14:23

Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК

Текст: Алина Назарова

Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Российский Youtube-блогер оценил планы Google ввести налог за просмотры из США 11 марта 2021, 14:14

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Если компания Google этим летом решит взимать с не американских YouTube-блогеров налог на доход с рекламы, то российские подвергнутся двойному налогообложению, сказал газете ВЗГЛЯД российский видеоблогер с 10 млн подписчиков на YouTube Дмитрий Масленников. Тем не менее, по его мнению, российские контент-мейкеры не сильно пострадают из-за нововведений. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, намерена уже летом взимать налог с получающих доход с рекламы видеоблогеров, которые находятся за пределами США. Как сообщается, налоговая ставка может достигнуть до 30% от дохода, полученного от просмотра контента с территории США. «Я не знаю, насколько это реально, потому что в Сети, как мне кажется, подобные вещи возникают каждый год. В любом случае мне интересен вопрос, каким образом у нас будет происходить двойное налогообложение, потому что все блогеры, особенно крупные, работают официально через ИП (индивидуальный предприниматель), либо через компании и платят налоги в соответствии с законами Российской Федерации», – говорит Масленников. Более того, он выразил уверенность, что такая система, по его мнению, не имеет никакого смысла в России, даже если всех блогеров перевести с ИП. Дело в том, что основной доход они получают не с монетизации YouTube, а с рекламных контрактов с другими контрагентами. К тому же крупная компания, по мнению собеседника, скорее всего никогда не станет работать с блогером, который не узаконил свою экономическую деятельность. Он также поделился, что если все-таки ничего не урегулируют и оставят «двойное налогообложение», то он обязательно будет платить. «Вообще, процент смотрящих русских блогеров из Соединенных Штатов крайне мал. И если все же взимать налоги будут исключительно исходя из количества просмотров из США, то мы вообще не пострадаем никаким образом, потому что для нас это будет очень маленький процент», – считает ютубер. Тем не менее он предупреждает, что еще углубленно не разбирался в данном вопросе, рассказывая, что все блогеры так или иначе работают через партнерские программы по монетизации, а не напрямую с YouTube. Соответственно, эти компании являются посредником, именно они взаимодействуют с Google напрямую по различным вопросам и получают с этого определенную комиссию с дохода контент-мейкера. «Эти компании обычно нас всегда предупреждают о подобных нововведениях, несостыковках или проблемах. В данном случае пока партнерские программы молчат. Когда они разберутся в очень сложном и плотном взаимодействием с Google, тогда будем решать. А пока мы можем дышать спокойно и платить налоги в соответствии с российским законодательством», – заключил Масленников. Ранее в Министерстве цифрового развития сообщили, что рассматривается предложение облагать налогами «за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге» такие иностранные платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос» 13 марта 2021, 11:14

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос». Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему». «Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее». Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик». Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти». «Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она. Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии». «Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны». Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 12 марта 2021, 21:07 Текст: Алексей Дегтярев

Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях. «В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС. При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в России с безбилетниками в метро 12 марта 2021, 19:31

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказал мнение, что России не стоит церемониться с огромными международными монополиями, злоупотребляющими открытостью информпространства страны исключительно с целью извлечения прибыли. Хинштейн отметил, что Россия не пошла по пути Китая в области защиты своего информационного пространства и ей ближе опыт Австралии и некоторых европейских стран. «Мне очень нравится образ с турникетами. В одних станциях метро или учреждениях турникет всегда закрыт, а когда ты к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, он открывается. На других станциях он открыт, но, если ты жетон не приложил, турникет перед тобой защелкнется. Так вот, Россия – это страна с открытым турникетом. И он закрывается только тогда, когда кто-то пытается пройти без билета», – объяснил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу «Дайте сказать», передает Life.ru. Он напомнил, что с 1 февраля в России заработала норма, которая обязывает владельцев соцсетей удалять любой противоправный контент. Хинштейн подчеркнул, что закон касается именно цифровых корпораций, а не блогеров, которые, по его словам, «лишь гости на чужом празднике жизни». «Но мы имеем дело не с нашими единомышленниками, людьми, близкими нам ментально, мы имеем дело с огромными международными монополиями, целью которых цинично является извлечение прибыли. Все, что касается морали, нравственности и законов, в конечном счете для них вторично. Главное – деньги, суперприбыль», – отметил он. Хинштейн, который является активным пользователем Twitter, поддержал решение Роскомнадзора замедлить трафик сервиса микрорблогов из-за грубых нарушений. На вопрос ведущих шоу «а не жестко ли мы с Twitter?» парламентарий ответил: «В самый раз». Депутат сообщил, что он как законотворец, политический деятель и гражданин, отнесся к этому как к вынужденной, но необходимой мере. «Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы», – заявил Хинштейн. По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации Twitter удалять противоправные сообщения, 2,5 тыс. из которых – это призывы к самоубийству, 450 – детская порнография, 149 – использование и пропаганда наркотиков. «Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью», – сказал парламентарий. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Сотрудникам «Ростеха» запретили общаться в WhatsApp 11 марта 2021, 10:09 Текст: Алина Назарова

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Соответствующее решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook – свою головную компанию. «При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения», – добавил собеседник РБК. Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. «И сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype. Но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее», – пояснил он. При этом если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн, отметил источник. «В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями», – подытожил он. В «Ростехе» подтвердили наличие ограничений в использовании зарубежных приложений – таких как Zoom, Skype, WhatsApp и других, уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки «Ростеха». «В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA», – сообщили в «Ростехе». Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются, уточнили в пресс-службе госкорпорации, заверив, что с новой политикой WhatsApp они никак не связаны: «Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать». Эксперт: Россия показала способность защитить детей от вредного контента в соцсетях 11 марта 2021, 20:45 Текст: Андрей Самохин, Артур Приймак

Любая информация на любом интернет-ресурсе, которая пагубно влияет на воспитание, на моральное состояние наших детей и опасна для них, должна быть удалена. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД активист движения «Матери России» Светлана Недилько, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении трафика социальной сети Twitter. «Я рада, что вредный контент в Сети теперь будет отслеживаться и на глаза нашим детям больше не попадут призывы об участии в несанкционированных митингах или приглашения в «группы смерти», – заявила председатель Краснодарского регионального отделения движения «Матери России» Светлана Недилько. – Нам не нужно, чтобы социальные сети наших детей учили делать то, что не принято в наших семьях и о чем здравомыслящему человеку неприятно даже думать». Как надеется Недилько, также необходимо изменить ситуацию, когда дети могут с легкостью зарегистрироваться в социальных сетях и смотреть все, что предлагают им Twitter, TikTok и другие ресурсы. «Надо, чтобы ребенок мог создать аккаунт в социальных сетях только с разрешения взрослых. А опасный контент там должен выделяться, – допустим, по ключевым словам, – и сразу блокироваться», – считает собеседница. «Мы в курсе, что владельцы больших интернет-платформ зачастую игнорируют российское законодательство. Но почему же они тогда недовольны, если наша власть их за это наказывает? Сейчас мы показали, что можем защитить наших детей от опасной для них информации», – заключила Недилько. Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года отказывается удалять контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также пропаганду наркотиков. Перед этим Роскомнадзор направил в Twitter. выше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. Компания Twitter назвала решение Роскомнадзора «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете». Сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член СПЧ Галина Осокина ранее так прокомментировала заявление Twitter: «Конечно, никакие дискуссии решением Роскомнадзора не глушатся. Ограничения введены против действительно опасного контента, который угрожает жизни и здоровью детей. Но идет информационная война, поэтому Россию обвиняют непонятно в чем». Нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность 12 марта 2021, 15:39 Текст: Алина Назарова

Для нарушающих российское законодательство компаний можно ввести запрет на рекламную деятельность на территории страны, а также повысить штрафные санкции, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на слушаниях в Общественной палате «Вынужденное замедление Twitter – выводы для всех». По словам Горелкина, Twitter зарабатывает в России порядка 3-4 млрд рублей. По его мнению, запрет на рекламную деятельность на территории страны мог бы стать действенной мерой для компаний, нарушающих российское законодательство. Также депутат отметил возможность применения к нарушителям повышенных штрафных санкций, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, и законодательная база для этого уже создана. Но от какого оборота считать? Доходы на российском рынке они (зарубежные интернет-площадки) не показывают, поэтому стоит, наверное, брать от глобального дохода, и тогда штрафы будут сопоставимы с теми, что применяются в ЕС. … У нас нет стремления и намерения заблокировать или как-то ущемлять в правах иностранные платформы. Но мы хотим создать единые правила и механизмы для всех российских и иностранных компаний», – подчеркнул он. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube 12 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму. «Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС. «Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Twitter собрался запустить аналог Clubhouse 12 марта 2021, 11:01 Текст: Елизавета Булкина

Социальная сеть Twitter намерена к апрелю сделать свой сервис голосовых чатов Spaces доступным для всех пользователей, сообщила пресс-секретарь сайта микроблогов. Сервис тестируется с февраля и, как ожидается, может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse, которое доступно только по приглашениям от других пользователей, передает Reuters. Судя по ролику, опубликованному Twitter, через Spaces пользователи соцсети смогут создавать свои чаты и присоединяться к чужим обсуждениям. We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021 Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Роскачество сообщало, что основными угрозами безопасности при использовании Clubhouse являются запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android. Роскомнадзор отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии 11 марта 2021, 13:13 Текст: Алина Назарова

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете. «Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» – задал риторический вопрос замглавы ведомства в комментарии «Интерфаксу». Субботин также заявил, что ведомство готово к диалогу с Twitter по проблеме удаления запрещенного в России контента, однако ответной реакции от компании нет. «Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет», – отметил замглавы ведомства. По словам Субботина, замедление работы Twitter обеспечено на всей территории России в полном объеме. «Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно», – подчеркнул чиновник. Он напомнил, что «на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ работа Twitter замедлена». «Это распространяется на видеоконтент и графические изображения, но текстовые сообщения доставляются без ограничений», – сказал замглавы ведомства. Замглавы РКН также отверг связь между замедлением работы Twitter и прошедшими в России протестными акциями. «Нет, ни в одном нашем заявлении нет ничего, что было бы связано с протестными акциями в РФ», – сказал Субботин. По его словам, претензии к Twitter касаются «социально опасного контента, в частности, призывы к детям о попытках суицида, как это было 3 марта». «К счастью, это удалось предотвратить. Но наши требования удалить распространяемые призывы к детям Twitter демонстративно проигнорировал», – заключил замглавы Роскомнадзора. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванного представителя Twitter, что компания в курсе того, что Роскомнадзор замедляет работу этой соцсети в России, и обеспокоена попытками ограничить свободу дискуссии в интернете. При этом он заявил, что функционирование Twitter в России «замедляется в широких масштабах намеренно и неизбирательно». В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за игнорирования компанией требований об удалении запрещенного контента. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за какие «заслуги» Роскомнадзор уронил акции Twitter. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров 12 марта 2021, 11:31 Текст: Алина Назарова

Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публиковавших рекламу вакансий наркокурьеров. «В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Распространение на территории Российской Федерации подобного рода информации запрещено», – указано в сообщении на сайте Роскомнадзора. Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. «Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напомнили в Роскомнадзоре, добавив, что расследование будет продолжено. В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube 12 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она. По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия». Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.