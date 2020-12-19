В Британии предложили обострить конкуренцию с Россией в киберпространстве

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил обострить соперничество с противниками королевства в киберпространстве, следуя концепции, которая предполагает конкуренцию с Россией и Китаем.

«Чтобы победить Россию и Китай, нам необходимо разбить их в их собственной игре», – сказал Картер в интервью Times, передает ТАСС. По его словам, «чтобы одержать над ними (над Россией и КНР – прим. ВЗГЛЯД) верх, нам нужно победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны».

«Таймс» также приводит выдержки из речи, произнесенной генералом в четверг в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. Тогда Картер заявил, что Лондону, «вероятно, следует пойти на обострение в киберпространстве, в то же время несколько ограничив военный потенциал на море и в воздухе и избрав менее агрессивную тональность для трансляции в информационном пространстве». Генерал сравнивает такую стратегию с паутиной, так как она требует одновременно учитывать ситуацию во многих взаимосвязанных сферах и иметь возможность при необходимости быстро повысить или снизить градус противостояния на разных направлениях.

Картер добавил, что в 2021 году для руководства Британии планируется устроить несколько штабных игр для отработки действий на случай возникновения кризисных ситуаций, которые потребуют быстро принимать сложные решения. Он также повторил тезис о необходимости обновления правовых, этических и моральных рамок, в которых действуют британские военные, чтобы, с одной стороны, у них было достаточно свободы, а с другой – военнослужащих, нарушивших закон, можно было привлечь к ответственности.

В ноябре стало известно, что Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, «космическое командование» и увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 млрд фунтов стерлингов.