В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.

Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.

«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».

«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.

Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.

Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.