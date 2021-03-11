В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе

Официальный Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

В заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР, говорится, что «глава украинской делегации в контактной группе (Леонид Кравчук) еще раз подтвердил, что Украина не намерена выполнять минские соглашения и готовится к эскалации конфликта».

Он напомнил, что Кравчук в одном из интервью заявил, что на заседании контактной группы украинская делегация представит новый «сценарий» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Что это за «сценарий» не знает никто. Но с учетом предыдущих «мирных» предложений Украины, начиная с «Плана шагов», который на 75% противоречит минским соглашениям, и заканчивая законопроектами об интернировании, переходном правосудии и коллаборационизме, которые прямо нарушают не только минские соглашения, но и нормы международного гуманитарного права, не сложно догадаться, что Донбассу от него ничего хорошего ждать не приходится», – уточнил полпред ЛНР.

По его словам, предметное обсуждение украинского предложения также не предвидится, так как Кравчук заранее предупредил, что «сценарий» можно будет только принять, иначе – Украина будет «защищаться».

Дейнего считает, что глава украинской делегации поощряет «рост агрессии» со стороны Киева.

«Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым «мирным сценарием», и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта, и свой фактический отказ от выполнения минских соглашений», – подчеркнул полпред республики.

Ранее представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

«ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.

До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

В Кремле заявили об отслеживании ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.