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11 марта, четверг | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
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17:52
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ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе
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Международная общественность должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева.
По мнению Кобцевой, «сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной». «В их [представителей Украины в Контактной группе] лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей республик (ЛНР и Донецкой народной республики – ред. ВЗГЛЯД) на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных», – цитирует Кобцеву агентство Луганскинформацентр, передает ТАСС.
Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на Зеленского
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Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины, сообщила пресс-служба «Мотор Сич».
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством», – приводит текст сообщения ТАСС.
Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что «истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины» и что «ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций».
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского
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«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».
«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.
«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.
В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.
«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».
Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».
«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.
Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину».
По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
Саакашвили посетовал на репутацию у Украины «государства-кидалова»
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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», – сказал Саакашвили. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их на Украине «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», – заключил он.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
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Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины
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Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, сообщила пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, соответствующие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15.00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15.00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», передает ТАСС.
Накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины. 4 февраля в Верховный суд Украины поступило два иска с требованием отменить указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов. 12 февраля оппозиционный украинский телеканал Zik обратился в Верховный суд с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным.
В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Владимир Путин указал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.
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Инструкторы НАТО обучили украинских военных боям в городе
С 2015 года НАТО подготовило около 16 тыс. украинских военных к ведению боевых действий в городах, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский.
По его словам, всего в период с 2015 по 2020 год с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тыс. украинских военнослужащих.
«Направление нашего сотрудничества – это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», – передает РИА «Новости» слова Сирского.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс.
На Украине торжественно открыли туалет
В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве в честь Международного женского дня торжественно открыли женский туалет, видео церемонии распространилось в Сети и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя ситуацию, написал в Facebook, что «легкий маразм» президента Украины Владимира Зеленского становится, вероятно, заразительным.
«Страна непуганых идиотов» Цитата Абдулова, фильм «Гений», – поддержал Омеляна Сергий Клинчук.
«Жаль, фейерверков не было», – выразила сожаление Nadia Popovych.
«Наконец-то первые маленькие шаги от Саакашвили», – считает Roman Bdaitsiiev.
«Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали...», – процитировала классика Ira Matushkina.
«До слез. Фуршет бы еще», – отметил Валентин Д.
Отметим, что это не первый случай на Украине: в 2017 году торжественно открывал туалет мэр Киева Виталий Кличко, затем в Винницкой области в 2018 году при участии местных чиновников состоялось торжественное открытие туалета в одной из сельских школ. Также в 2018 году пользователи Сети высмеяли экс-президента Украины Петра Порошенко, торжественно открывшего дорожный знак на отремонтированном участке трассы Запорожье – Днепр.
США собрались усилить поддержку Украины
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Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины в сфере безопасности, экономики, а также укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
По его словам, последний пункт «крайне важен», поскольку Киеву приходится, с одной стороны, «противостоять агрессии извне», а с другой – «разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией». «Мы нацелены на работу по всем этим направлениям», – подчеркнул Блинкен.
Он также вновь повторил позицию Вашингтона, которая заключается в непризнании воссоединения Крыма с Россией. Шеф американской дипломатии заявил также, что США выступают против «агрессии в Донбассе».
В прошлую пятницу глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В тот же день Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Минюст Украины призвал суд запретить деятельность «Партии Шария»
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Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство попросило запретить деятельность «Партии Шария», сообщила пресс-служба суда.
В суде сообщили, что было открыто производство «по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии «Партия Шария», истец попросил суд «истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность «Партии Шария», передает РИА «Новости».
Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.
Напомним, СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».
В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать Шария.
Сам Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Отметим, что Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран Европы и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), «Партия Шария» набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.
На Украине заявили о невозможности восстановить экономику
Экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на 10% ежегодно, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет, передает РИА «Новости».
Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.
Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.
В январе бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович также заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.
В результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек
Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Порошенко возмутился «ошибкой» о русской княгине Ольге
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Бывший президент Украины Петр Порошенко счел несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». После этого ВЭФ удалил упоминание об Ольге из статьи.
К Восьмому марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые «изменили мировую историю». «Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», – написал Порошенко в Telegram.
По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, потому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».
Бывший президент призвал команду ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательно проверять источники.
В настоящее время из статьи на сайте ВЭФ удалено упоминание о княгине Ольге. «В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отрывок из-за конфликта исторических данных», – отмечается в статье.
В то же время РИА «Новости» сообщает, что прежде из материалов на сайте форума следовало, что в качестве «прародительницы современной России» указывалась Киевская Русь, а Ольга в качестве «основательницы» не фигурировала. Правда, князь Игорь действительно был назван «мужем Ольги Иваном».
Это не первые попытки Украины заявить о своем якобы украденном историческом прошлом. Так, в марте 2019 года украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, сам Киев «стоял у истоков Европы», а княгиня Ольга якобы «в свое время крестилась именно в Крыму». Украинский ученый, кандидат исторических наук Андрей Плахонин отметил, что Щерба своими заявлениями «выставляет на посмешище себя и свою страну».
Также украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.
В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе
Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе с начала этой недели, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«С начала этой недели отмечается усиление обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ. Так, за сутки с 9 на 10 марта украинские вооруженные формирования пять раз нарушили действующие договоренности по соблюдению режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции ДНР.
По его словам, для обеспечения безопасности жителей республики Народная милиция вынуждена была трижды открывать огонь «на подавление из незапрещенных минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба». «Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку», – отметил представитель ведомства.
Кроме того, по данным представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду с 7.40 до 18.40 (мск) «было зафиксировано пять фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины». «Всего за указанный период было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и произведено 25 выстрелов из гранатометов АГС и СПГ. Также был зафиксирован снайперский огонь «, – добавил представитель ведомства.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В ЛНР заявили о ранении военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков
При обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) украинскими силовиками ранения получил военнослужащий республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — передает его слова «Луганский информационный центр».
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.
Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
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