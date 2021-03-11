ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе

Международная общественность должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе, заявила представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Кобцева.

По мнению Кобцевой, «сейчас в переговорном процессе обстановка очень напряженная, и она напряжена именно украинской стороной». «В их [представителей Украины в Контактной группе] лице делаются заявления, делаются высказывания, предъявляются обвинения именно вразрез с Минскими соглашениями для того, чтобы спровоцировать представителей республик (ЛНР и Донецкой народной республики – ред. ВЗГЛЯД) на какие-то ответные шаги. Я еще раз обращаюсь к международной общественности, которая должна сделать правильную оценку происходящего и использовать все доступные средства и влияние на правительство Украины, чтобы не допустить гибели людей как среди гражданского населения, так и среди военных», – цитирует Кобцеву агентство Луганскинформацентр, передает ТАСС.

Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.