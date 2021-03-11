Рогозин указал на неэффективность американского «батута»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил покупку США места на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС тем, что полеты новых американских пилотируемых кораблей пока «нестабильны», поскольку «батут работает так себе».

«Батут» их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра», – отметил Рогозин в Facebook, отвечая на реплику подписчика о том, «почему мы идем на уступки американцам в ответ на их санкции».

Глава Роскосмоса добавил, что «нам приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом». «Полученные (от контракта с Axiom Space) средства вложим в новые разработки», – добавил он.

Ранее стало известно о покупке американской компанией Axiom Space у Роскосмоса места для астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-18». НАСА отметило, что в обмен предоставит Axiom Space место на американском корабле в 2023 году.

Запуск корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В состав экипажа, помимо Ванде Хая, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, передает РИА «Новости».

В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже Рогозин отмечал, что это его заявление было реальной угрозой, к которой прислушались в США, что спасло российскую отрасль от санкций.

В мае 2020 года после запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС основатель компании SpaceX Илон Маск, вспомнив то высказывание Рогозина, пошутил, что «батут работает».