Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в США

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья предпочитают жить в Соединенных Штатах, а сама она остается «русской с ног до головы».

Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший сын Малышевой занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран, передает РИА «Новости».

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», – сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro.

При этом она отметила, что сама «живет по прежним законам» и остается «русской с ног до головы». «Я действительно русская с ног до головы, что уж тут поделаешь. Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь», – заявила она.

Ранее Малышева рассказала, что ее сын обучается в США по специализации «кардиология» и в настоящее время он помогает бороться с коронавирусом.