Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в США

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названо число бедных в России

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Как будет выглядеть битва России и США в космосе

Космический аппарат X-37B - это настоящая военная угроза из космоса US Air Force
США обнаружили «очень серьезную» военную угрозу России, исходящую из космоса, и намерены противостоять ей. Каковы реальные военные возможности нашей страны на орбите, как они соотносятся с американским военно-космическим потенциалом и как может выглядеть военное столкновение в космосе или же с применением космических аппаратов? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...

Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Выставка трупов должна быть запрещена

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Делать выставочный предмет из мертвого тела со вскрытыми внутренностями недопустимо. Это не пластик и не дерево. Это человек и брат наш. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария
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Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число бедных в России
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    Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров В Европарламенте призвали «провокатора» Саакашвили уйти из политики В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной со Второй мировой войны

    Главная тема


    В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

    новая реальность


    Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

    «Москва живет»


    Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва

    в конце века


    Вильфанд оценил прогноз о наступлении полугодового лета в России

    Видео

    специальный репортаж


    Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

    родной язык


    Русскую идентичность в Прибалтике может защитить только Европа

    Западная пропаганда


    Сербские русофобы доказали правоту Достоевского

    проблемы энергетики


    Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

    новые запреты


    Владимир Можегов: Печальные итоги построения однополярного мира

    глубинный народ


    Евгений Фатеев: Внутреннего иностранца неверно считать либералом

    меры давления


    Тимофей Бордачёв: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    добыча криптовалюты


    Россия становится крупным источником «цифрового золота»

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    Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в США

    10 марта 2021, 11:48

    Текст: Алина Назарова

    Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему ее сыновья предпочитают жить в Соединенных Штатах, а сама она остается «русской с ног до головы».

    Она объяснила, что старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший сын Малышевой занимается интернет-бизнесом и руководит компанией, где работают сотрудники из России, Японии и других стран, передает РИА «Новости».

    «Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», – сказала Малышева в интервью для Teleprogramma.pro.

    При этом она отметила, что сама «живет по прежним законам» и остается «русской с ног до головы». «Я действительно русская с ног до головы, что уж тут поделаешь. Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь», – заявила она.

    Ранее Малышева рассказала, что ее сын обучается в США по специализации «кардиология» и в настоящее время он помогает бороться с коронавирусом.


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    Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин

    9 марта 2021, 15:48

    Текст: Ксения Панькова

    Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.

    Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.

    «Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.

    По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.

    При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.

    Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.

    Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.

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    Газпром предупредил об истощении хранилищ газа в Европе
       9 марта 2021, 17:14
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Ксения Панькова

    Европе нужно будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года, из-за истощения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) этой зимой, говорится в сообщении Газпрома.

    «По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 млрд куб. м газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 млрд куб. м ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года», – приводит ТАСС сообщение.

    По данным компании, уровень газа в европейских ПХГ упал до 34%. В том числе в Германии – до 29%, в Нидерландах – до 28%, во Франции – до 20%.

    Газпром напомнил, что отопительный сезон в Европе продолжается. И отмечает, что на фоне опустевших ПХГ летом газовый рынок Европы будет работать в режиме «зеленой зимы».

    Накануне Газпром поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу компании Shell Global LNG Limited.

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    Ученые предсказали наступление полугодового лета в России
       9 марта 2021, 22:21
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году в России и других странах Северного полушария лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. Результаты исследования приводит сайт Phys.org.

    Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году, передает РИА «Новости».

    «Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», – считают специалисты. «Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», – заметил один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, отмечается в материале.

    Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

    Ранее ученые из Принстонского университета США спрогнозировали вымирание людей в тропиках из-за потепления.

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    Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
       10 марта 2021, 05:32
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.

    По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».

    «Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.

    По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».

    Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва
       9 марта 2021, 23:43
    Фото: Stefanopoulos Thierry/Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники.

    По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант».

    О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента.

    О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения.

    Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой.

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    В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
       9 марта 2021, 15:15
    Фото: Vitali Komar/AP/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

    «Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.

    Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.

    Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.

    «Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.

    Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

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    Выходящего из тюрьмы в Литве танкиста – участника событий 1991 года в Вильнюсе снова арестовали
       9 марта 2021, 15:27
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Назарова

    Апелляционный суд Литвы арестовал на 20 дней осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина России Юрия Меля, у которого 12 марта истекает семилетний срок заключения.

    «Апелляционный суд Литвы рассмотрел заявление прокурора о содержании под стражей осужденного Юрия Меля и постановил задержать осужденного на 20 дней, считая с 12 марта 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    В прокуратуре отметили, что в пятницу для Меля заканчивается наказание в виде семи лет лишения свободы по обвинительному приговору, который прокуратура считает мягким. «Прокуратура обосновывает необходимость содержания Юрия Меля под стражей тем фактом, что он является иностранным гражданином и после освобождения может избежать возможного более сурового тюремного заключения», – говорится в пресс-релизе.

    В постановлении заседания, прошедшего во вторник, коллегия судей отметила, что по делу о событиях 13 января окончательное решение апелляционного суда будет объявлено 31 марта с учетом множества спорных вопросов.

    Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В частности, был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.

    В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

    Среди подсудимых были два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам. Однако назначил Мелю семилетний срок, а Иванову дал четыре года.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.

    Коментарии (47)
    На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
       9 марта 2021, 14:40
    Фото: Zoltan Mathe/ЕРА/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

    «Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    «Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт. 

    «Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».

    «Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.

    «Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог. 

    Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

    «В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.

    При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

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    IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию
       9 марта 2021, 23:15
    Фото: Cpl. Grace L. Waladkewics/US Army
    Текст: Александр Рыбин,
    Дмитрий Павлов

    «Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично», - сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. Ранее «Нью-Йорк таймс» анонсировала атаку американских военных хакеров на российские государственные интернет-ресурсы.

    «Вся эта история с декабрьскими атаками русских хакеров на американские министерства – это чистый фейк, как и история с вмешательствами в выборы, как и история с SolarWinds (взлом сайта американской компании, в котором обвинили Россию – прим. ВЗГЛЯД). SolarWinds сама облажалась, год не исправляя всем известную ошибку сервера Microsoft Exchange, поэтому она и обставляется фейковыми публикациями», – разъяснил гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов.

    «Глубинному государству в США обязательно надо вновь и вновь заявлять, что, дескать, нас взломали русские хакеры. Но это пустые публикации. Их вбрасывают в американскую прессу в основном для внутреннего потребления. Суть этой утечки в том, что мы такие крутые парни, и мы обязательно заставим Россию заплатить. Такой эпизод уже был во времена Трампа, когда Пентагон отрапортовал, что провел кибератаку и «отомстил русским». Хотя никаких следов атаки найти было нельзя».

    Американские политики и генералы публично используют этот оруэлловский прием для своих граждан, продолжает эксперт. «Как может получиться такая «утечка»? Кто-то там в недрах ЦРУ, АНБ или Пентагона запланировал кибератаку и сам же «слил» информацию об этом в «Нью-Йорк таймс»? Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично – для своей аудитории. Это фейк в квадрате, то есть люди для собственной публики создают некую виртуальную реальность», – уверен Ашманов.

    При этом подобные неосторожные заявления все равно небезопасны, полагает Ашманов. «Из этого не следует, что это хороший международный обычай – угрожать кибератакой. Потому что даже такие фейки подводят нас на грань горячей войны», – заявил собеседник, напомнив фейк, с которого началась последняя война США против Ирака в 2003 году.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур.

    В минувшие выходные в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Как утверждает «Нью-Йорк таймс», «контрудары» США не будут очевидными, но о них в Москве узнают политическое руководство, разведка и военные. Также президент Джо Байден, по данным американского издания, готовит указ об усилении защиты правительственных компьютерных систем самих США.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак», – цитирует Пескова РИА «Новости».

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    Цена на сжиженный газ побила исторический рекорд

    9 марта 2021, 13:20

    Текст: Наталья Ануфриева

    Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, выросла на бирже до 35,24 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

    По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая цена на СУГ увеличилась на 1,87%, передает ТАСС.

    С начала года сжиженные углеводородные газы подрожали почти на 49%.

    3 марта 2021 года цена достигала 35,18 тыс. рублей за тонну.

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    Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России
       10 марта 2021, 10:23
    Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

    Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

    «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз.

    «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве.

    В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.

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    Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США
       9 марта 2021, 13:52
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью.

    «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию.

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    В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
       10 марта 2021, 10:39
    Фото: Міністерство оборони України
    Текст: Алина Назарова

    Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.

    «Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».

    Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».

    Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.

    Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.

    Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.

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    На Украине захотели заменить русский язык английским

    9 марта 2021, 15:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    «Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».

    По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.

    По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.

    На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

    16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

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    В EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС

    9 марта 2021, 18:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет проверена на соответствие обычным стандартам Евросоюза, Европейский лекарственный регулятор EMA примет решение, которое будет основано только на научных данных об эффективности и безопасности, заявил представитель ЕМА.

    «ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутник V» обычным стандартам ЕС, любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином», – рассказал представитель EMA, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, регулятор будет делать экспертизу постепенно, по мере поступления данных, чтобы решить, превышают ли преимущества вакцины связанные с ней риски. Проверка будет осуществляться пока не будет достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию.

    Он также прокомментировал слова одного из руководителей EMA и представителя австрийского национального лекарственного регулятора Кристы Виртумер-Хохе, ранее она сравнила возможное экстренное одобрение «Спутника V» в Австрии с «игрой в русскую рулетку».

    «Позиция европейской регулирующей сети в отношении национальных разрешений для вакцин изложена в заявлении от 20 ноября 2020 года. Это позиция национальных компетентных органов и ЕМА была обозначена еще в самом начале, до того, как какая-либо вакцина была одобрена, и эта позиция не нова», – рассказал представитель ЕМА. Это значит, что вакцины против коронавируса, при производстве которых задействованы сложные биохимические процессы, попадают под положение ЕС 726 от 2004 года. Это положение, в частности, предусматривает централизованную процедуру одобрения таких лекарственных препаратов европейским регулятором ЕМА.

    Ранее председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине.

    Тем временем «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.

    4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

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