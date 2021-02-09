Госдума одобрила повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Госдума приняла во втором, основном чтении, законопроект о штрафах за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств в ходе митингов и протестных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей, передает ТАСС.

На сегодняшний день штрафы за это составляют для граждан пять тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.

Поправками уточняется, что неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Кроме того, кодекс об административных правонарушениях дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц – от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласно рекомендованным к принятию поправкам, штрафами карается и нарушение порядка возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования данных средств.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Во втором чтении депутаты уточнили, что штрафы для должностных лиц составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее Щербинский суд Москвы оштрафовал жену блогера Алексея Навального Юлию на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга.