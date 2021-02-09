МИД анонсировал ряд экономических форумов в России

Замминистра иностранных дел Александр Панкин выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и II Каспийский экономический форум.

По его словам, пандемия внесла существенные коррективы в календарь конгрессно-выставочной деятельности во всем мире. Он отметил, что в отношении проведения ведущих деловых форумов в этом году «присутствует осторожный оптимизм», передает ТАСС.

«Хочется верить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую энергетическую неделю, которые являются ключевыми международными экономическими мероприятиями в нашей стране и проходят с участием президента РФ Владимира Путина. В планах на текущий год также организация ряда других значимых форумов, среди которых II Каспийский экономический форум в Москве в августе этого года с участием глав правительств прикаспийских государств», – сказал дипломат.

Панкин также сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2021 году запустит переговоры по зоне свободной торговли с Индией и полноформатному торговому режиму с Ираном при условии стабилизации эпидемической обстановки.

ЕАЭС и Иран 17 мая 2018 года в Астане подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима.