Песков назвал глупостью санкции против руководства администрации президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон.

«Вы знаете, что собственно в своей санкционной истерике многие страны дошли до того, что объявили санкции против руководства администрации. Конечно, это ничем иным, как глупостью, назвать невозможно. И конечно, другие работники администрации, да они часто шутят и говорят, что как-то даже неудобно, когда вот такие большие люди находятся под санкциями, ходить не под какими-то ограничениями. Но это шутки, это фигура речи. Но санкции – это всегда плохо», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что многие действительно шутят на эту тему, но в целом говорить, что санкции – это хорошо, неверно. Он добавил, что, как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого рестрикции применяются, но и по интересам тех, кто их применяет.

«Как говорится, нет худа без добра, но конечно, санкции не могут идти на благо. Санкции – это всегда плохо. Другое дело, что мы получаем, живя под какими-то рестрикциями незаконными абсолютно, мы получаем возможность мобилизовать наши внутренние ресурсы и сделать то, что, может быть, в обычных условиях, мы делали бы гораздо дольше», – отметил он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву заявил, что Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

В ответ глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Также Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.