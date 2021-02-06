Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет В США усомнились в способности России создать МиГ-41 6 февраля 2021, 14:56

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт Петр Бутовский считает, что Россия якобы не сможет самостоятельно создать истребитель-перехватчик МиГ-41. По его словам, замены МиГ-31 в 2030 году ждать не стоит. Он считает, что Россия якобы не может себе позволить такой самолет. «Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет», – заявил Бутовский американскому журналу Aviation Week & Space Technology, передает «Царьград». Ранее в Ростехе сообщили, что в России ведется работа над созданием истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41. Самолет нового поколения заменит истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев» 6 февраля 2021, 04:58

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости». «Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он. Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции. По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км. Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты. В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15 5 февраля 2021, 13:06

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя», пишет издание The National Interest. Эксперт Себастьян Роблин решил рассмотреть характеристики двух конкурирующих истребителей из России и США – Су-35 и F-15. Он подчеркнул, что российский образец поколения 4++ является глубокой модернизацией самолета Су-27, оснащенной современной электроникой, технологией «стелс» и двигателями с управляемым вектором тяги, что делает машину высокоманевренной, пишет ФАН. Су-35 оборудован мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э», способной обнаруживать цели на удалении 400 километров, пишет эксперт. Однако, по мнению Роблина, РЛС APG-63(V)3, установленная на F-15, имеет большее разрешение, а также повышенную устойчивость к помехам и отслеживанию радарами противника. Также Су-35 имеет инфракрасную систему поиска и слежения, отметил аналитик, при помощи которой пилот может обнаруживать самолеты в радиусе 50 километров. По его словам, такое оборудование позволяет засекать вражеские стелс-самолеты, причем на F-15 таких приборов попросту нет. Роблин также отметил, что российский истребитель превосходит своего американского конкурента в плане радиолокационной малозаметности. Он напомнил, что F-15 не разрабатывался в качестве стелс-истребителя, тогда как в Су-35 изначально заложены такие возможности, что делает Су-35 менее заметным для вражеских радаров. Вопрос вооружения также был рассмотрен экспертом, который отметил, что у Су-35 имеется 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего лишь восемь. Российский и американский самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности – К-77М и AIM-120D соответственно. Оба боеприпаса обладают схожими характеристиками, однако у российского образца радиус действия достигает 200 километров, а у ракеты из США – 160 километров. Су-35 может быть оборудован сверхдальней ракетой Р-37М, способной бить на 400 км, что, по мнению Роблина, будет эффективно против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. «Су-35 имеет 12 или более жестких точек для установки ракет по сравнению с восемью на F-15C. Это явное преимущество для Су-35, который, скорее всего, выпустит несколько ракет одновременно, чтобы увеличить вероятность попадания», – пишет автор материала. Самолет российского производства оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая защищает Су-35 от ракет AIM-120, констатировал Роблин. Аналитик добавил, что подобное оборудование F-15, разработанное еще в 1970-х годах, весьма устарело. F-15, как и его российский конкурент, обладает неплохой маневренностью, однако реактивные двигатели с управляемым вектором тяги Су-35 позволят машине из РФ «закрутить» американский истребитель в ближнем бою. Также эксперт отметил возможность самолета из России эффективно бороться с наземными целями, в отличие от F-15, который не имеет такой возможности, так как предназначен лишь для завоевания господства в воздухе. «Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», – констатировал Роблин. В прошлом году издание The National Interest сообщало обратило внимание на видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». В России начали разработку уникального противотанкового комплекса 5 февраля 2021, 03:53 Текст: Евгения Шестак

Конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. «КБП начало разработку новых ПТРК. Это уже не узкоспециализированное противотанковое вооружение, а многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать не только типовые цели – танки или бронетехнику, но и целый спектр ранее «недостижимых целей», таких как воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты», – сказал РИА «Новости» Оздоев. По его словам, для ракет нового многоцелевого комплекса разрабатываются уникальные для ПТРК комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим. «Новые боеприпасы будут применяться по принципу «выстрелил – забыл», – добавил Оздоев. В свою очередь в «Высокоточных комплексах» отметили, что параллельно ведутся работы по улучшению технологии изготовления боевых частей для ракет ПТРК, в частности разрабатываются новые составы взрывчатых веществ. На сегодняшний день на вооружении ни одной из стран нет противотанковых комплексов, которые могут поражать беспилотные летательные аппараты. Отдельные марки ПТРК могут сбивать крупные и малоскоростные воздушные цели с достаточным тепловым излучением, типа вертолетов. Ранее сообщалось, что в Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм». Эксперт назвал плюсы и минусы принципа «пустил – забыл» новой российской экспортной ракеты 4 февраля 2021, 11:26

Фото: Минобороны РФ/Youtube

Текст: Ирина Яровая

«Такая инновационная техника позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя завершение государственных испытаний перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД. «Ракета РВВ-БД уже находится на вооружении в российских Военно-космических силах, вчера завершились испытания только ее экспортного варианта. В целом нужно понимать, что у тех наших изделий, которые планируется поставлять за рубеж, должен быть свой экспортный облик. Он отличается от того, что производится для наших собственных вооруженных сил – в российских ВКС используются более продвинутые модели», – объяснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. Для того, чтобы поставлять ракеты за рубеж, изделие должно получить паспорт экспортного облика. «Этим занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. После завершения испытаний наша ракета РВВ-БД такой паспорт получила – ей присвоена литера «О1». Это значит, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» получила разрешение на серийное производство изделия и может приступить к его экспортным поставкам», – рассказал эксперт. Мураховский отметил, что в основе ракеты лежит принцип многоканального обстрела «пустил – забыл», который заключается в использовании автономной системы самонаведения. «При такой системе ракета снабжается радиолокационной активной головкой самонаведения, которая не требует большого участия оператора. Благодаря такой технологии, пилот самолета может запускать ракету по выбранной цели и сразу переключаться на решение других задач», – сказал собеседник, подчеркивая – в этой особенности и заключается основное преимущество ракеты. Однако есть и очевидные недостатки системы «пустил – забыл», считает Мураховский. «Прежде всего такие системы подавляются с помощью радиоэлектронных способов борьбы. Для того, чтобы избежать этого, нужно постоянно совершенствовать не только системы наведения, но и системы защиты», – уверен он. Вторым недостатком является высокая цена ракеты. «Однако увеличивает стоимость изделия не только система самонаведения, но и большая дальность ракеты – она достигает 200 км», – пояснил эксперт. «В целом сейчас наш экспорт вооружения находится на том этапе, когда все, что было разработано в 1970-е годы в СССР, начало обновляться. Свои разработки нового поколения мы уже представляем на аэрокосмической выставке в Индии, например, экспортные варианты истребителя Су-57, систем ПВО, вооружения для авиации. Думаю, ракета РВВ-БД тоже будет представлена на одной из зарубежных выставок. Такая инновационная техника будет востребована за рубежом, что позволит нам сохранить позиции по продажам вооружения, несмотря на все нерыночные методы конкуренции, применяемые США и рядом других стран», – заключил Мураховский. Ранее в России завершились государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД, сообщило корпоративное издание «Вымпел» ГосМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ). Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС. В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет». В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Танк «Армата» получил разрешение на экспорт 4 февраля 2021, 03:53 Текст: Евгения Шестак

Новейший российский танк «Армата» получил экспортный паспорт, в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта. «На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», – сказали РИА «Новости» в компании. В пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг». «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего. АПЛ «Северодвинск» провела успешные стрельбы «Калибром» 5 февраля 2021, 18:27 Текст: Алексей Дегтярев

Атомная подлодка «Северодвинск провела успешные стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по цели, находящейся на боевом поле Чижа в Архангельской области, сообщила пресс-служба Северного флота. «Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки. Ракетная стрельба АПРК (атомный подводный ракетный крейсер – прим. ВЗГЛЯД) «Северодвинск» была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», – цитирует сообщение флота РИА «Новости». «Калибр» пролетел несколько сотен километров и точно поразил цель на полигоне. В ходе учений экипаж АПЛ продемонстрировал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», подчеркнули в СФ. АПЛ «Северодвинск» – головной корабль проекта 885 «Ясень», она стоит на вооружении соединения атомных подлодок Северного флота. Крейсер является первым штатным носителем «Калибров» в этом флоте. В январе сообщалось, что АПЛ того же проекта 885М «Казань» находится на завершающем этапе испытаний и вскоре будет передана Военно-морскому флоту. Рособоронэкспорт показал новую систему борьбы со всеми типами беспилотников в Индии 4 февраля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками. «Мы представляем комплекс систем для подавления и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Особенность в том, что в одном подразделении собраны различные средства для обнаружения цели, для поражения ее в различных зонах. Чем больше разновидных изделий в одном подразделении, тем это подразделение более устойчиво к воздействию противника. Эта система впервые представлена на международных выставках», – передает РИА «Новости» слова представителя компании в ходе презентации на российском стенде на выставке. Он отметил, что система объединяет зенитные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и станции РЛС, а также средства автоматизации и управления. «Мы предлагаем зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С», это в части огневых средств. В части комплексов радиоэлектронной борьбы - «Репеллент», «Купол», «Рубеж-автоматика», «Пищаль-ПРО». В качестве радиолокационных станций тоже можно составлять различные варианты, в том числе РЛС «Подлет-Е», новейшую П-18-2 «Прима» и другие. И все это интегрируют средства автоматизации и управления», – пояснил представитель компании. «Надо ориентироваться на противника, сперва посмотреть, какие у него есть беспилотные летательные аппараты, оценить свои войска, свои объекты прикрытия, и уже строить систему так, чтобы она могла отразить и подавить беспилотные аппараты противника. Мы специально насыщали эту систему такими средствами, чтобы она могла отразить и подавить все существующие на сегодня и перспективные беспилотные летательные аппараты», – добавил он. Ранее Рособоронэкспорт сообщил, что Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow-2019. Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия 5 февраля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провел министр обороны Сергей Шойгу. «Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове. По словам министра, «на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности». Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард». Китайские СМИ писали, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. По данным китайской прессы, «Авангард» способен долететь до Вашингтона за 15 минут. Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США. Рособоронэкспорт решил вывести на международный рынок 50 новых образцов оружия 4 февраля 2021, 09:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт в ближайшие пять-семь лет выведет на зарубежные рынки порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники, сообщили в пресс-службе компании. «В течение пяти-семи лет Рособоронэкспорт планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Кроме того, в указанный период паспорт экспортного облика должны получить управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М. Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 мм не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки. Главное преимущество ВНЭУ – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Пентагон решил провести обзор расположения американских военных по всему миру 5 февраля 2021, 05:40 Текст: Наталья Ануфриева

Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру, сообщил в письменном заявлении министр обороны страны Ллойд Остин. Остин сообщил, что «по распоряжению президента министерство проведет обзор глобального позиционирования вооруженных сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», передает РИА «Новости». «Мы будем советоваться с нашими союзниками и партнерами по мере проведения этого обзора», – добавил он. Глава ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях. Ранее президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии. Назван перспективный индийский носитель ракеты BrahMos 4 февраля 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийский истребитель национальной разработки Tejas рассматривается как перспективный носитель сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, сообщил содиректор российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace Александр Максичев. «Есть заинтересованность. Наша ракета хорошо адаптировалась с Су-30, и сейчас новый индийский самолет Tejas рассматривается как носитель нашей ракеты. Поэтому есть пожелание адаптировать ракету [для этого истребителя]», – передает ТАСС слова Максичева в кулуарах выставки Aero India 2021, которая проходит в Бангалоре на юге Индии. Индийский истребитель Tejas стал символом этой выставки. Ранее в январе правительство Индии одобрило приобретение дополнительно 83 таких истребителей в обновленной модификации для ВВС страны на сумму 480 млрд рупий (около 6,5 млрд долларов). «Поэтому российско-индийская компания BrahMos Aerospace рассматривает возможность создания облегченного варианта ракеты «Брамос» для истребителя Tejas. Как будет готово, сразу же сообщим», – отметил Максичев. Ранее сообщалось, что в «Брамосе» рассматривают возможность установки новой модификации своей ракеты на легкие самолеты Tejas и МиГ-29. Названы сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ 5 февраля 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

«Адмиралтейские верфи» заложат в 2021 году пятую и шестую подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил гендиректор предприятия Александр Бузаков. «В этом году закладываем две лодки проекта 636.3. Пятую и шестую «тихоокеанской» серии», – передает ТАСС слова Бузакова. Также он отметил, что субмарины проекта 677 в этом году закладывать не планируется. Напомним, в ноябре 2019 года Бузаков заявил, что пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году. В августе 2020-го гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что закладка пятой и шестой «Варшавянки» задерживается из-за проблем с поставщиками. Определены сроки поставки в Белоруссию второй партии Су-30СМ 5 февраля 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Белоруссии получат в октябре 2022 года вторую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ в количестве четырех единиц, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. «В настоящее время между министерством обороны и корпорацией «Иркут» заключены контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая. Исполняя обязательства по контракту, «Иркут» в ноябре 2019 года поставил первую партию самолетов. Поставка второй партии спланирована на октябрь 2022 года», – передает ТАСС сообщение ведомства. В минобороны Белоруссии заявили, что «контракты на поставку очередной партии самолетов планируется заключить в текущем году». Напомним, в мае 2019 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники». В октябре Минск назвал сроки поставок четырех российских Су-30СМ. В ноябре два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибыли в Белоруссию. Турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море 5 февраля 2021, 12:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция провела в Черном море успешное испытание первой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Atmaca собственного производства дальнего радиуса действия, сообщило минобороны республики. «Произведен успешный запуск управляемой крылатой ракеты Atmaca отечественной разработки с борта корвета Kinaliada в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Турции. Ракета Atmaca класса «земля-земля» производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году. В США раскрыли способ уничтожения гиперзвуковых ракет 6 февраля 2021, 15:08 Текст: Ксения Панькова

Гиперзвуковые ракеты могут быть сбиты на определенном участке траектории полета, считают американские эксперты. По их мнению, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты. Аналитик издания The National Interest Дэвид Экс ссылается на слова генерала ВС США Марка Милли, заявившего еще в прошлом году о том, что средств борьбы с гиперзвуковыми ракетами нет из-за их колоссальной скорости, передает «ФАН». В свою очередь Экс сделал вывод, что перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» или китайских DF-17 невозможен на среднем участке траектории их полета. Он подчеркнул, сославшись на мнение военного эксперта Кингстона Рейфа, что у ВМС США имеется зенитная противоракета SM-3, способная уничтожать менее скоростные баллистические ракеты средней дальности на промежуточной стадии их полета, однако против гиперзвукового оружия подобный боеприпас будет бесполезен. Рейф отметил, что неспособность систем ПРО противостоять гиперзвуковому вооружению связана также с меньшей высотой полета и способностью таких боеприпасов активно маневрировать, передвигаясь по непредсказуемой траектории. Однако, уверен Рейф, перехват вполне возможен на конечном отрезке полета гиперзвуковой ракеты, так как, по его мнению, боеприпас будет на этом участке двигаться медленнее, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД