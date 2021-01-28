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28 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
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Путин послал позитивный сигнал в Европу

Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
От Путина в Давосе привычно ждали жесткой риторики, но он удивил аудиторию, внезапно заговорив о «взаимной любви». Он призвал вспомнить о единстве российской и европейской цивилизации, сделав культуру и науку площадкой для сотрудничества. По мнению Путина, объединиться особенно важно перед лицом новых общих угроз. Но способна ли старая Европа услышать этот призыв? Подробности...
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Европейцы восстают против власти

Полиция с бунтовщиками не церемонится, счет задержанным идет на сотни REUTERS/Eva Plevier
В Москве в очередной раз ослабили «антиковидные» ограничения, но в других столицах продолжают закручивать гайки. В Нидерландах, где правительство дошло до введения комендантского часа, у гаек сорвало резьбу: народ ответил властям протестами, перешедшими в массовые беспорядки. Одни трактуют происходящее как политический заговор, другие – как закономерную реакцию на тоталитаризм нового типа. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Что дает Зеленскому закон о референдуме? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Подробности...

Почему «послать Америку» – плохая идея

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
США и Россия продлили договор СНВ-3, Владимир Путин провел «откровенный телефонный разговор» с Джозефом Байденом. Это стало поводом для многочисленных рассуждений на тему «какие отношения с Америкой нам нужны?». Даже не так – «нужны ли нам вообще отношения с Америкой?» Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

    МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена?    28 января 2021, 13:10
    Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать?

    В России, как заявляется, ведется разработка перехватчика на замену МиГ-31, якобы создаваемого по программе «Перспективный комплекс дальнего перехвата – ПАК ДП». Даже уже называется его будущий индекс «МиГ-41», хотя такое название может быть присвоено лишь после принятия самолета на вооружение.

    В прессе в ходу утверждения о скорости «более четырех звуков», возможностях «выполнять задачи в космосе» и тому подобное. Картинки абстрактного «МиГа-41» (нарисованные как будто для мультфильмов или компьютерных игр) в блогах и на развлекательных порталах ходили давно. Более того, два года назад корпорация «МиГ» уже заявляла о начале работ над этой машиной и обещала «в скором времени представить общественности» результаты (впрочем, как и пять лет назад). И вот сейчас в Ростехе также заявляют о переходе программы в стадию ОКР – опытно-конструкторской работы. А она, как правило, заканчивается созданием опытного образца или серии.

    Почему же возникла идея создания такой машины? Чтобы понять это, вспомним историю перехватчиков с советских времен.

    Предназначение

    СССР имел де-факто не одни, а двое ВВС. Одни – собственно сами ВВС, Военно-воздушные силы. Вторые – авиация ПВО, фактически тоже ВВС, но работающие по совершенно другим принципам. Авиация ПВО являлась ответом на воздушную угрозу со стороны противника, который, во-первых, имеет численное и качественное превосходство, во-вторых, имеет отличные шансы захватить господство в воздухе – но, в-третьих, все равно должен потерпеть поражение.

    В ПВО СССР использовались самолеты только одного предназначения – перехватчики. Они, как правило, не имели возможности вести маневренный бой, несли не очень много ракет, но зато имели самые лучшие из возможных бортовые радиолокационные станции (БРЛС) и высокую скорость. Системы связи этих машин позволяли в автоматическом режиме получать на борт данные о цели и выполнять сближение с ней с огромного расстояния. Авиация ПВО работала в едином комплексе с радиолокационными станциями большой дальности и зенитно-ракетными войсками, образуя интегрированную систему обороны с очень большой глубиной.

    Советские перехватчики эволюционировали соответственно воздушной угрозе. Сначала надо было закрыть небо от большого количества ударных самолетов – так появились Су-9, потом Су-11, потом Су-15. Потом американцы резко нарастили количество межконтинентальных реактивных машин с хорошей скоростью – Б-52. Начались работы по применению на них ракетного оружия большой дальности. Возникла необходимость резко увеличить зону перехвата. Так появились Ту-128, самые большие перехватчики в мире.

    В конце 1960-х годов возникла новая угроза – американцы поставили в строй Б-58 «Хастлер» со скоростью более двух звуковых, стратегический «трехмаховый» разведчик SR-71 и начали работы над бомбардировщиком Б-70 «Валькирия», который тоже достигал трех скоростей звука. И ПВО СССР выставила против этих угроз нового «бойца» – перехватчик МиГ-25. За счет огромной максимальной скорости этот самолет имел возможность перехватить и «Хастлера», и «Валькирию», и «Черную птицу» (если наземные командные пункты точно вывели бы его на цель).

    В конце 70-х годов США наконец-то подняли в воздух свой Б-1А, способный на высоте лететь со скоростью в 2,3 звуковой, а потом уходить на сверхмалые высоты и идти там со скоростью в 1,1 звуковой. Это была невероятно трудная цель, для ее надежного поражения требовался очень скоростной перехватчик с БРЛС, способный обнаруживать цели на фоне земли и воды. И сразу же за Б-1А появилась новая напасть – малогабаритные малозаметные крылатые ракеты как воздушного (запускаемые с бомбардировщиков), так и морского («Томагавки») базирования.

    Это была по-настоящему страшная угроза. Если Б-1А был просто трудной целью, то БРЛС, способных засечь идущий над водой «Томагавк» или авиационную AGM-86, просто не существовало – эффективность существовавших перехватчиков в атаке такой цели была недопустимо низкой. И как будто этого было мало – встал еще и вопрос о поражении американских бомбардировщиков до пуска ими крылатых ракет, то есть где-то «в окрестностях» 70-й параллели или севернее.

    Самолет, способный решить все эти проблемы одновременно, казался тогда фантастикой.

    Он должен был иметь и большую дальность, и огромную скорость. На нем должно было быть много очень эффективных ракет и БРЛС такого качества, которую в СССР никогда не создавали ранее. Он должен был иметь немыслимо передовые для тех лет системы автоматизированного обмена информацией и впервые в советской тактической авиации – систему дозаправки топливом в полете. И он должен был еще и быть в состоянии заменить собой все ранее созданные самолеты ПВО. Это была нереально сложная задача, но она была советским ВПК решена – и решена с блеском.

    Этим перехватчиком стал МиГ-31 – самолет, который эпохально поднял уровень и авиации ПВО, и отечественной военной промышленности. Для США появление этого самолета оказалось крайне неприятным и болезненным сюрпризом. Для СССР же это было в некотором роде спасением – эта машина не дала балансу сил между СССР и США качнуться так, как этого хотел наш противник. МиГ-31 закрывал следующий перечень угроз: любые бомбардировщики, включая малозаметные на любых высотах, малозаметные крылатые ракеты, сверхскоростные воздушные цели (разведчики). Он мог – и может до сих пор – применяться для дальнего перехвата при работе с самолетами-заправщиками и поражать обычные истребители.

    Современная модель угроз и адекватный ответ

    Сегодня, когда силовое давление на нашу страну снова нарастает, стоит провести ревизию текущих угроз, в том числе угроз с воздуха. Насколько с советских времен изменились те воздушные цели, которые сегодня могут угрожать России и их потребуется поражать перехватчикам ВВС РФ?

    Факт в том, что почти ни на сколько. Сегодня США имеют намного больше «Томагавков», к ним добавились массы малогабаритных и дешевых крылатых ракет тактической авиации. Зато бомбардировщиков стало меньше. Скоростные воздушные цели просто пропали – у США нет и не планируется больше «трехмаховых» разведчиков или бомбардировщиков. Все их ударные машины или полностью дозвуковые (бомбардировщики), или сверхзвуковые, но выполняют прорыв ПВО на дозвуковой скорости (вся тактическая авиация). Иначе говоря, изменения – количественные. Но раз качественно угроза не изменилась, то зачем нужно качественно новое средство для ее отражения?

    Вопрос не праздный. Политическая обстановка вокруг нашей страны накаляется, и России нужно наращивать военные возможности. Но экономическая обстановка диктует необходимость тратить деньги рационально. У России масса оборонных проектов, которые действительно жизненно необходимы. Это и Су-57, и ракеты «Циркон», и БПЛА «Охотник», который выведет нашу военную мощь на новый уровень. Новые сетецентрические системы боевого управления Сухопутных войск, которые недавно были испытаны, танки «Армата», БМП «Курганец». Новые ракеты для авиации, самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), запас ракет «воздух – воздух» для истребительной авиации, запас крылатых ракет для бомбардировочной авиации и флота, высокоточное оружие большой дальности для тактической ударной авиации. Не говоря уже про приборы ночного видения, перчатки и ботинки для мотострелков.

    Все это потребует денег. Очень больших денег. Су-57 встал во многие десятки миллиардов рублей, и это без учета затрат на научно-технический задел по тематике пятого поколения, который начали создавать еще при СССР. Такие расходы оправданы только тогда, когда без нового боевого средства обойтись нельзя. Су-57 – это именно тот самый случай, как и, например, ПАК ДА: без них не обойтись, если мы не хотим оказаться второразрядной силой в XXI веке. Не обойтись без ядерного оружия, без гиперзвуковых ракет. Не обойтись без роботизированных систем и искусственного интеллекта.

    Но точно ли нам нужен новый перехватчик? Что нужно при количественном росте угрозы? Количественный ответ – больше атакующих машин, самолетов.

    Рассмотрим, какими должны быть такие машины. Нужна БРЛС с высокой точностью и дальностью. Есть в России такая? Да, это серийная БРЛС Н035 «Ирбис». А носители этой БРЛС есть? Да, это Су-35. Фактически этот самолет по своему радиоэлектронному оборудованию и оружию все задачи перехватчика выполняет. Ему не хватает скорости по сравнению с МиГ-31, но теперь и целей нет таких, для которых она была бы нужна.

    У Су-35 один летчик, а для действующего на огромных пространствах перехватчика с длительными боевыми вылетами лучше иметь еще одного, отдельного члена экипажа, управляющего оружием. Есть ли у нас двухместный самолет, на базе которого можно было бы получить перехватчик? Да, это Су-30СМ2.

    Модификация СМ2 оснащена двигателями АЛ-41Ф, генераторы которых вырабатывают достаточно электрической мощности, чтобы на этот самолет ставить «Ирбис», и вот такая модификация уже закрывает все задачи перехватчика полностью. Вопрос только в ракетах, но их в любом случае закупать. Новая сверхдальняя Р-37М, которую в конце прошлого года испытали на Су-35, вполне подходит как базовая ракета для перехвата на большой дальности.

    То есть чтобы обеспечить выполнение всех задач по перехвату, которые в свое время выполняла авиация ПВО СССР, России не нужно ничего изобретать и создавать заново. Все уже имеется, и в серийном виде. Есть нужный самолет (Су-30СМ2), есть БРЛС, которая в него впишется и по массогабаритным характеристикам, и по электропотреблению, и которая полностью подходит для перехватчика (Н035 «Ирбис»). Есть и ракеты. Нужно только количество – больше самолетов (целей теперь больше).

    Соответственно, те десятки миллиардов рублей, которые могут быть потрачены на ПАК ДП, чтобы лет через десять увидеть один (первый опытный образец) самолет и потом его еще испытывать и доводить, логично потратить на то, чтобы получить нужное количество эффективных и серийных самолетов прямо сейчас, за несколько лет. А с любой мыслимой угрозой будущего вполне справится Су-57 – опять-таки при условии создания соответствующего количества этих машин.


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