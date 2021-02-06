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Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами
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Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.
«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», – говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению Киева, «решение России противоречит Венской конвенции».
Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов.
В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.
На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В Европе заговорили об опасности поддержки Навального
Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки.
«Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – пишет Бифольки.
Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок.
В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.
«В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу Навального.
По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994–1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального.
В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?»
Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram.
В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT.
«Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян.
В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России»
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.
«В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ.
Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов.
Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила.
Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда.
Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России
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ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
«Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.
Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов.
В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.
На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Боррель: Ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за Навального
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Ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Со своей стороны, Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по делу Навального, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером, передает РИА «Новости».
«Мы к этому относимся, как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», – сказал Лавров.
Министр также заявил, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств «отравления» Алексея Навального, это останется на их совести.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов. Просто не дают: «Вы сами все знаете». Ну это же невежливо, мягко говоря», – сказал министр.
По его словам, такая аррогантность со стороны культурной Европы абсолютно неприемлема и категорически недопустима. «Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать», – добавил Лавров.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В Кремле прокомментировали окончание незаконных акций
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В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и считают, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой. «Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов», – сказал он.
Песков добавил, что анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом. «Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», – сказал Песков.
Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.
Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы «доставать из тюрьмы Навального» и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства. «Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему», – заявил он.
Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в специальных режимах согласования акций на период COVID-19. «В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции. Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть», – сказал он.
Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия (в частности, парад Победы) проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что «это более упорядоченное мероприятие». «Здесь опять же может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Опять же не забывайте, что здесь действуют и особые полномочия, от региона к региону ситуация разнится», – добавил Песков.
Ранее в пятницу руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии
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Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.
Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред».
«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он.
Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора».
Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить.
Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией.
Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар.
Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества.
При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда
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Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.
Ветеран участвует в заседании по видеосвязи, рядом с ним находятся судья и родственники. «Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь», – сообщила судья, передает РИА «Новости».
После этого суд объявил перерыв.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала.
По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины».
«И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter.
Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев.
Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни».
«Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский.
Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба».
«Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.
Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
Ветеран в суде потребовал от Навального публичных извинений
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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от блогера Алексея Навального за клевету в свой адрес.
«Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», – сказал он по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского районного суда Москвы, передает ТАСС.
В свою очередь прокурор в Бабушкинском суде Москвы зачитала обвинение Навальному в рамках дела о клевете на ветерана. Это заняло у прокурора не более 10 минут. В обвинении указано, что Навальный, имея на то умысел, распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана, передает РИА «Новости».
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В ЕК заявили о невозможности помешать строительству «Северного потока – 2»
Строительство «Северного потока – 2» ведется группой частных компаний, и Евросоюз не может помешать им, если на это согласна Германия, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с Алексеем Навальным можно увязать с «Северным потоком – 2».
«Северный поток – 2» – это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов. Кроме того, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг Навального.
Однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция правительства Германии по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2» остается неизменной.
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Джазмен из Санкт-Петербурга лишился работы из-за травли сторонниками Навального
Джазовый гитарист Артем Крикунов из Санкт-Петербурга, сообщивший в полицию о подозрительной группе координаторов незаконной акции 23 января в парадной дома на набережной Грибоедова, лишился работы.
На рассказ об этом случае, опубликованный на странице музыканта в Facebook, обратили внимание активисты и разместили в тематических группах ссылку на пост и все аккаунты Артема в соцсетях. Когда команда «фас» была дана, у гитариста просто не оставалось шансов. Сообщения с нелестными эпитетами «стукач», «доносчик» и «предатель» полились на него нескончаемым потоком. Более агрессивные пользователи начали угрожать ему расправой. Чтобы прекратить травлю, молодой человек удалил пост и написал, что это было шуткой, сообщает Life.
Сообщается также, что Артема и его джаз-банд уволили из клуба Kuznya House с формулировкой «мы против политики в любом ее проявлении». Оказалось, что рестораном напрямую и через британское юридическое лицо владеет известный в Петербурге адвокат и инвестор французского происхождения Александр Гарез.
«Я не вижу никакого проявления политики в своих действиях. Наоборот, я вижу проявление политических репрессий со стороны руководства», – рассказал музыкант Life.
Напомним, что из-за нарушений условий испытательного срока Алексея Навального еще в декабре 2020-го объявили в федеральный розыск, 17 января его задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток. После этого в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные акции протеста.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Политолог: Вышедшие на митинг сторонников Навального дипломаты нарушили Венскую конвенцию
В 41-й статье Венской конвенции сказано: если дипломат вмешивается во внутренние дела страны пребывания, он теряет статус и все связанные с ним привилегии. Именно такое нарушение и совершили работники западных посольств, когда пришли на акции в защиту Навального. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя выдворение из России представителей Германии, Швеции и Польши.
В принципе все до одного сотрудники зарубежных посольств, которые посещали суды над Навальным, тоже должны были стать в России персонами нон-грата, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Но юридически сделать этого нельзя, потому что заседания судов были открытыми, формально работники посольств имели право их посещать. Это заставляет нас задуматься о введении регламента посещения государственных учреждений иностранными дипломатами. Все равно отношения с Евросоюзом деградируют, как и деградирует сам Европейский союз, – добавил эксперт. – Улучшение возможно только, если Евросоюз прекратит существовать, либо утратит роль единственного ментора во внутриевропейских делах».
Данилин допускает, что демарш с высылкой дипломатов произошел в тот самый момент, когда с визитом в Москву прибыл глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«В ходе подготовки к визиту Боррель решил, что его задача – не укрепление отношений Запада с Россией, которые находятся сейчас на самом низком уровне, пожалуй, за последние 75 лет. Он решил, что его главная цель – встреча с Навальным. Это странно, – считает Данилин. – Что ж, как приехал, так и уедет. Мог бы и не приезжать. Терпеть выходки еврочиновников мы не обязаны. Эти товарищи могут сколько угодно пыжиться, но вмешательства в наши внутренние дела мы не потерпим».
«Как сказал по этому поводу Сергей Лавров, Брюссель становится все менее ответственным партнером. Евросоюз переживает сейчас худшие времена своей истории и поэтому пытается за наш счет решить свои внутриполитические проблемы. Очевидно, что надо было бы работать с отдельными странами. Но пока существует Евросоюз, у нас такой полноценной возможности не появится», – полагает эксперт.
Напомним, накануне визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву во внешнеполитической службе ЕС предупредили, что он «хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность». Если у Борреля есть желание провести такую встречу, пусть организаторы визита дипломата сами это желание реализуют и обращаются в соответствующие службы, заявила в ответ представитель нашего МИДа Мария Захарова. Решение о том, возможна ли встреча Борреля с находящимся в СИЗО Навальным принимает не Кремль, а суд, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В пятницу, в день переговоров Лаврова и Борреля, Москва объявила персонами нон-грата дипломатов Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. «Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – заявили в МИД РФ.
Берлин уже пообещал ответить на высылку своего сотрудника из Москвы. Посол РФ Сергей Нечаев был приглашен по этому поводу в МИД Германии. В МИДе считают, что на акции протеста в поддержку Навального сотрудник посольства знакомился с ситуацией в России, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
Как считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, теперь из Германии, Польши и Швеции в ответ наверняка выдворят наших дипломатов. «В мировой практике принято отвечать зеркально, то есть на высылку своих дипломатов отвечают лишением аккредитации дипломатов выславшей страны. Наверняка в наших посольствах в Берлине, Варшаве и Стокгольме есть сотрудники, которых местные спецслужбы подозревают в работе под прикрытием для недипломатических целей. Эти дипломаты могут оказаться жертвами очередного кризиса», – предрекает эксперт.
Высылка дипломатов была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий.
«Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слуцкий.
Юрист: Поведение Навального показывает, что он не собирается исполнять российские законы
«Навальный вновь позволил себе оскорбить Игната Артеменко, теперь глаза в глаза. И это наглядно демонстрирует отношение Алексея к людям даже не с юридической точки зрения, а с моральной: человек ведет себя просто безобразно», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Сталина Гуревич. Так она прокомментировала заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете Навального в отношении ветерана войны.
«Я не могу оценивать перспективы самого дела по оскорблению Игната Артеменко, потому что не занималась им как адвокат. Могу лишь сказать, что с точки зрения действующего законодательства суд выслушает все стороны и примет решение, исходя из внутреннего убеждения и на основании объема представленных доказательств виновности либо невиновности подсудимого. Статья УК в данном случае не предусматривает лишения свободы по этому правонарушению», – сказала Гуревич, напомнив, что Навальному грозит лишь штраф или обязательные работы.
«Что касается поведения Навального в зале суда, то оно абсолютно неэтично, – уверена Гуревич. – Судья уже сделала ему два предупреждения и в третий раз уже может удалить его из зала вплоть до окончания процесса. За все мои 15 лет адвокатской практики могу припомнить лишь один случай подобного поведения. Тогда подсудимого удалили из разбирательства за неэтичное поведение – он позволил себе оскорбление в адрес одного из участников процесса, да и то легкое».
Поведение Навального наглядно показывает, что российские законы его не очень интересуют и исполнять их он не собирается, добавила адвокат. «Навальный может быть согласен или не согласен с обвинением, может защищаться, представлять ходатайства. Он может считать себя «невинно пострадавшим». Но это не отменяет элементарной морали. Навальный чисто по-человечески ведет себя просто некрасиво», – подытожила Гуревич.
Напомним, в пятницу состоялось заседание Бабушкинского суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Подсудимым по делу проходит блогер Алексей Навальный, он несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Следующее заседание суд назначил на 12 февраля.
Дело было возбуждено еще минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве и отправил его в колонию общего режима.
Эксперт: Навальный в суде доказал свое неуважение к ветеранам
Если бы Алексей Навальный попросил прощения у Игната Сергеевича Артеменко, он привлек бы симпатии многих людей. Но у него нет никакого уважения к нашей истории и участникам войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете Навального в отношении ветерана.
«Будь это человек вменяемый, первое, что бы Навальный сделал на заседании суда – извинился бы. И своим раскаянием привлек бы симпатии не только пожилых, но и тех молодых, кто понимает, что старших надо уважать. Тем более – надо уважать героя, белорусского партизана, человека, который дошел в Германии до Одера», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Но блогер Алексей Навальный в данном случае доказал, что у него нет никакого уважения к ветеранам. «Он, скажем, никогда не участвовал в шествии «Бессмертный полк». Судя по его выступлениям, он никогда не ценил нашу историю. Я не видел ни одной его цитаты, в которой он с уважением отзывался бы о русской истории, о православной церкви. Навальный уважает только Запад. Он абсолютно чужой нашему русскому миру, нашей истории. Мне понравилась шутка о том, что арест Навального считается вмешательством во внутренние дела США. Действительно, это не русский человек», – рассуждает эксперт.
Матвейчев сравнил Навального с «раковой клеткой», которая пытается убить организм нашего общества. «Навальный не сошел с ума. Он в своем уме, но не нашем – русском, не в уме нашего государства, истории, культуры. Он в каком-то англосаксонском уме и в своем собственном нарциссизме, который проявляется в хамстве. А хамство – это прежде всего неуважение к предкам. Осмеяние отцов – это и есть хамство», – подытожил Матвейчев.
В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в следующую пятницу.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Внук Артеменко Игорь Колесников заявил в суде, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального. «Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети», – сказал Колесников. В ответ Навальный закричал на свидетеля и обвинил его в том, что тот участвовал в «фабрикации дела».
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».
Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено в данную статью УК только в декабре, уже после возбуждения уголовного дела.