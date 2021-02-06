Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами

Если бы Алексей Навальный попросил прощения у Игната Сергеевича Артеменко, он привлек бы симпатии многих людей. Но у него нет никакого уважения к нашей истории и участникам войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете Навального в отношении ветерана.

«Будь это человек вменяемый, первое, что бы Навальный сделал на заседании суда – извинился бы. И своим раскаянием привлек бы симпатии не только пожилых, но и тех молодых, кто понимает, что старших надо уважать. Тем более – надо уважать героя, белорусского партизана, человека, который дошел в Германии до Одера», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

Но блогер Алексей Навальный в данном случае доказал, что у него нет никакого уважения к ветеранам. «Он, скажем, никогда не участвовал в шествии «Бессмертный полк». Судя по его выступлениям, он никогда не ценил нашу историю. Я не видел ни одной его цитаты, в которой он с уважением отзывался бы о русской истории, о православной церкви. Навальный уважает только Запад. Он абсолютно чужой нашему русскому миру, нашей истории. Мне понравилась шутка о том, что арест Навального считается вмешательством во внутренние дела США. Действительно, это не русский человек», – рассуждает эксперт.

Матвейчев сравнил Навального с «раковой клеткой», которая пытается убить организм нашего общества. «Навальный не сошел с ума. Он в своем уме, но не нашем – русском, не в уме нашего государства, истории, культуры. Он в каком-то англосаксонском уме и в своем собственном нарциссизме, который проявляется в хамстве. А хамство – это прежде всего неуважение к предкам. Осмеяние отцов – это и есть хамство», – подытожил Матвейчев.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжится в следующую пятницу.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Внук Артеменко Игорь Колесников заявил в суде, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального. «Ваши товарищи слили мои номера, адреса, в какие детские сады ходят мои дети», – сказал Колесников. В ответ Навальный закричал на свидетеля и обвинил его в том, что тот участвовал в «фабрикации дела».

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».

Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено в данную статью УК только в декабре, уже после возбуждения уголовного дела.