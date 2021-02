Политолог назвала «саморазоблачением» отказ сторонников Навального от протестов Эксперт оценил поведение Навального в отношении ветерана Артеменко 5 февраля 2021, 13:00 Текст: Олег Исайченко

«Если Навальному в семье не привили уважение к ветеранам, то пусть это сделает суд, потому что его действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – сказал газете ВДГЛЯД общественник Сергей Воропаев, комментируя рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны блогера Алексея Навального. «Для меня неприемлемо, когда кто-то пытается разделить ветеранов на нужных и ненужных. Такие действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – убежден председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан «Гражданская аварийная связь» Сергей Воропаев. Собеседник рассказал, что он обращался в Центральный архив Минобороны и получил там официальный документ по поводу ветерана Игната Артеменко. «Этот человек – не фиктивный ветеран, он реально принимал участие в боевых действиях и обладает заслуженными наградами, в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – отметил общественник. «Потому моя позиция в этом отношении твердая – никто, кроме суда, не имеет права давать оценку и разделять ветеранов на настоящих и ненастоящих. Тем более это касается тех, кто получил награды в период Великой Отечественной войны. Они просто так не давались», – подчеркнул Воропаев. «К тому же Навальный не является профильным специалистом или военным историком. Он не проверял биографию этого гражданина, но при этом он его оскорбил. Судя по всему, в семье Навальному не привили уважение к ветеранам, значит, пусть это сделает суд», – резюмировал Воропаев. Напомним, блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным 2 февраля 2021, 13:14

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости». «Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии. Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он. «Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Политолог: Навальный в колонии может получить еще один срок 2 февраля 2021, 23:48

Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Алексея Навального ждет судебный процесс по делу об оскорблении ветерана войны, по которому он может получить еще один срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного наказания на реальное. «Решение Симоновского суда Москвы отправить Навального в колонию я оцениваю как справедливое и долгожданное, поскольку правосудие слишком долго терпело неоднократные нарушения закона, которые позволял себе этот блогер, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Навальному казалось, что он не живет, как все, а участвует в какой-то виртуальной игре, что он герой приключенческого фильма. А тут он вдруг оказался в реальном суде, за решеткой. Конечно, неприятное отрезвление». «В рамках нынешнего дела «индивидуального предпринимателя» Алексея Навального, как он сам себя называет, обвиняли в мошенничестве. По результатам суда он получил условный срок, – напомнил Мартынов. – Однако Навальный, уже будучи рецидивистом, и дальше продолжал нарушать закон. Он получал административные взыскания, в том числе месяц содержался под арестом. Вел асоциальный образ жизни. Пренебрежительно относился к правилам условного срока. И поэтому суд теперь принял единственно верное решение в такой ситуации. Ничего уникального в этом нет: по статистике каждый год 10–15 тысяч дел подобных рассматривается. И другие осужденные тоже лишаются условного срока и отправляются в колонию». Навальный может провести в колонии больше двух лет, но этот срок может быть не окончательным, указывает эксперт. «Сейчас многие подзабыли важное обстоятельство. А его стоит напомнить: перед тем, как состоялась его якобы эвакуация в Германию, уже заканчивалось следствие по другому делу Навального. Это дело об оскорблении ветерана войны. Его сторонники нередко хихикают: подумаешь, какого-то деда обхамил. Но ведь это довольно серьезная статья – о клевете. Теперь же дело возобновится и дойдет до суда. А суд наверняка учтет асоциальное поведение этого «индивидуального предпринимателя» и поэтому вряд ли снисходительно отнесется к такому поступку Навального», – прогнозирует Мартынов. «Так что, пока он будет сидеть в колонии, его может ожидать еще один суд. Если он уже находится под действующим приговором, то один тюремный срок уже не будет поглощать другой срок. Сейчас расследуются и другие его нарушения экономического характера. Так что Навальному еще наверняка прибавят», – считает эксперт. Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании Симоновский районный суд во вторник заменил осужденному условный срок на реальный. Зарубежные СМИ отреагировали на решение российского суда по Навальному 3 февраля 2021, 09:25

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Ведущие западные СМИ негативно отнеслись к решению российского суда отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как «переломный момент» и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. По ее мнению, решение суда делает Навального «наиболее заметным политзаключенным» в России, оно может стать самым важным приговором «противнику Путина» со времен заключения Ходорковского, передает РИА «Новости». Американская печать в целом негативно откликнулась на замену условного срока Алексею Навальному на реальное заключение. При этом издания почти никогда не упоминают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждала блогера еще до его прилета в Москву, что нарушения требований условного срока просто обязывают эту службу обратиться в суд с запросом о замене условного срока на реальный. Так что Навальный и его союзники на Западе знали что ему грозит, но все же решили рискнуть. New York Times, однако, упирает на политический контекст судебного вердикта и на давность самого уголовного дела по жалобе фирмы «Ив Роше», из-за которого Навальный получил условно более трех лет, пишет ИноСМИ. New York Times также называет прошедшее во вторник судебное слушание «началом нового и судьбоносного этапа жесткой борьбы» Навального с президентом Владимиром Путиным. В то же время редакция газеты Washington Post считает, что хотя слова блогера могут повлиять на события в России, «крах» Путину не грозит. Также многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro. Кроме того, СМИ прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times. Washington Post также считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, «им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов», которыми владеют представители российской власти за пределами страны. С призывами к санкциям против Москвы выступает и Newsweek. «У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию», – пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против «высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального». «Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда», – пишет журнал. Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального «что-то всколыхнуло», хотя что именно, он так и не конкретизирует. Американская Wall Street Journal сообщает, что «несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране». Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает 3 февраля 2021, 14:35

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. «Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения. «В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров. По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального 4 февраля 2021, 11:37

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов. «Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза. Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля. «В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов. По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6 4 февраля 2021, 12:14

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. «Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram. «У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram. По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он. Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов. На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова. В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений». Юрист сравнил решение суда по делу Навального с приговором Ефремову 2 февраля 2021, 21:38

Фото: Moscow City Court/Handout/REUTERS

Мосгорсуд/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко, комментируя решение суда о замене Алексею Навальному условного условного срока на реальный, а также наличие в суде большого числа работников иностранных дипмиссий. «Здесь стоял вопрос не приговора, поскольку тот уже был вынесен, а замены условного срока на реальный. Мы видим, что Навальный в течение долгого времени не исполнял обязательств, наложенных на него судом шесть лет назад как на условно осужденного по делу «Ив Роше». С его стороны имело место пренебрежение к российскому правосудию. Как следует из судебной практики, в таких случаях условное наказание заменяют на реальное лишение свободы. Даже если брать в расчет известный случай с Навальным в августе прошлого года, это ничего не меняет с точки зрения закона. Такие аргументы для юристов достаточно очевидны», – констатировал завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. Массовый приезд на процесс иностранных дипломатов эксперт однозначно трактовал как попытку повлиять на исход разбирательства. «Это то, что юристы называют «давлением на суд»: политизировать ситуацию, поставить российскую фемиду в сложные условия. То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, шантажируя некими внешнеполитическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – считает Головко, характеризуя такую ситуацию как неприемлемую. «Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этом специально отметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный. «Только одного–двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса. Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды. Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?» Головко сравнил состоявшийся во вторник суд с тем, что осудил минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя? – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. С учетом проведенных под домашним арестом десяти месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – два года и восемь месяцев. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу Навального. Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана 4 февраля 2021, 17:44 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. «Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции 4 февраля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля. У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости». По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального 3 февраля 2021, 13:39

Фото: Jargen Heinrich/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального. «Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции. «Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве. О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT. В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже. Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев 2 февраля 2021, 21:04

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Блогер Алексей Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему Симоновским судом Москвы 3,5 лет по делу «Ив Роше» с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом. «Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», – объявила судья Наталья Репникова, передает РИА «Новости». Блогеру зачли десять месяцев домашнего ареста, под которым он находился с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В связи с этим Навальный проведет в колонии не три года и шесть месяцев, а два года и восемь месяцев. Исчисление срока отбывания начинается с момента его задержания – 17 января. Ориентировочно блогер, если не произойдет досрочного освобождения, выйдет на свободу в середине сентября 2023 года. Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью. Кроме того, Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщают «Вести». Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Глава Симоновского суда опроверг связь между своей отставкой и делом Навального 2 февраля 2021, 19:34

Фото: mos-gorsud.ru

Текст: Елизавета Булкина

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин заявил, что его решение уйти в отставку никак не связано с делом Алексея Навального, ходатайство об изменении наказания по которому рассматривает этот суд на выездном заседании в Мосгорсуде. «В некоторых средствах массовой информации появились публикации, в которых мой уход в отставку связывают с рассмотрением Симоновским судом представления ФСИН в отношении Навального. Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», – сказал Детишин ТАСС. Он добавил, что решение о завершении карьеры было принято им еще в конце 2020 года. «Поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года», – сказал судья. Он рассказал, что 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи. «28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда», – заявил Детишин. Напомним, высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке Детишина. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым 3 февраля 2021, 04:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала присутствовавших на судебном заседании Алексея Навального иностранных дипломатов посетить Крым. «Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (...) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», – приводит слова Захаровой ТАСС. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. «Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу РБК. 30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против Москвы, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Ранее новый глава минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Прокурор попросила заключить Навального под стражу и отправить в колонию 2 февраля 2021, 17:34

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Прокурор поддержала ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и просит суд заключить блогера Алексея Навального под стражу и отправить в колонию общего режима на 3,5 года. Прокурор напомнила Навальному, что он единственный дважды условно осужденный в РФ. «Хочу напомнить, что Навальный – единственный дважды условно осужденный человек в России. Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось», – передает ТАСС слова прокурора Екатерины Фокиной. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Захарова рекомендовала Западу заняться своими проблемами 2 февраля 2021, 22:30

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера Алексея Навального после решения суда, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало – есть, чем заняться», – приводит ТАСС заявление Захаровой в интервью телеканалу РБК. Дипломат отметила, что министерство иностранных дел России уже около двух недель находится «в состоянии комментариев и ответов на подобные выпады и заявления». Захарова также отметила, что странам Запада вместо различных призывов следовало бы ответить Москве на многочисленные запросы по результатам анализов Навального. «Это самое парадоксальное. Они столько слов тратят на осуждение, призывы, требования. Ответьте меньшим количеством букв, уверена, на это уйдет меньшее количество слов: что же было в этих самых суперзасекреченных анализах Навального? Что может быть проще? Но ведь не отвечают», – заметила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя призывы западных стран освободить блогера из-под стражи. По ее словам, западные партеры указывают на секретность анализов блогера и апеллируют к тому, что Навальный запретил им передавать материалы российской стороне. «Мы так и не получили, несмотря на многочисленные запросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопроса, в котором нас пытались уличить в Берлине», – констатировала дипломат. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных дипломатов на суде по делу Навального политической акцией, а само присутствие представителей других стран на заседании – вмешательством во внутренние дела России. Захарова подчеркнула, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов. Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.