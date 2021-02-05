В России начали разработку уникального противотанкового комплекса В России собрались испытать электродвигатель на базе Як-40 5 февраля 2021, 05:18 Текст: Наталья Ануфриева

Россия получит приоритет в знаниях о применении в авиации сверхпроводниковых технологий после проведения в 2021 году испытаний электродвигателя на летающей лаборатории Як-40, заявил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова Михаил Гордин. Гордин сообщил, что для того, «чтобы протестировать новые технологии, проверить, как они работают не в расчетах, а в реальности, мы совместно с Фондом перспективных исследований и компанией «СуперОкс» в этом году планируем в рамках полета на летающей лаборатории Як-40 испытать электродвигатель на сверхпроводниках», передает РИА «Новости». После этого «мы про сверхпроводящие технологии будем знать больше, чем кто-либо в мире», отметил он. По словам Гордина, необходимость проверки на практике обусловлена большим количеством конструкционных, физических, химических тонкостей. Ранее стало известно, что для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В «носу» летающей лаборатории планируют установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований. В апреле 2020 года сообщалось, что в России запланировали создать гибридный авиадвигатель на альтернативных видах топлива.

Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова 4 февраля 2021, 10:53

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алина Назарова

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство». «Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды». По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец». Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию». Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. «Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального 4 февраля 2021, 14:52

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России. «Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев. «Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник. «Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев. Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны. Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России 4 февраля 2021, 07:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times. В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала. Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет. В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом». Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер. Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального 4 февраля 2021, 11:37

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов. «Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза. Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля. «В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов. По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине 4 февраля 2021, 09:20

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае. На мероприятии в Белом доме со стороны журналистов поступила просьба рассказать, что власти США думают о том, «будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио». «В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США», – ответила Псаки, передает РИА «Новости». Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет успешно, Китай уверен, что сможет в срок завершить подготовку, несмотря на пандемию. Между тем коалиция из 180 правозащитных групп – представителей тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических групп – направила открытое письмо с призывом к зарубежным правительствам бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств. Группа американских сенаторов-республиканцев во вторник представила резолюцию с призывом перенести Игры-2022 после того, как США обвинили Китай в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. МИД КНР назвал безответственными призывы бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Национальный олимпийский комитет США также выступил против бойкота Игр в Пекине. Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне 4 февраля 2021, 14:36

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Стало известно о скандале с замполитом на АПЛ «Карелия» 4 февраля 2021, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

На борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, произошел скандал: конфликт случился между замполитом Константином Фролкиным и его подчиненным – мичманом, сообщают СМИ со ссылкой на судебные решения. Конфликт произошел в мае 2020 года, беременная супруга пожаловалась мичману, что не может продлить договор о социальном найме жилья с администрацией закрытого города Александровск в Мурманской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на документы. Мичман обратился к Фролкину с просьбой помочь в этой ситуации, но тот «едва держался на ногах» в медицинском кубрике. Он обматерил подчиненного, после чего проследовал на центральный пост, откуда повторил ругательства по громкой связи. Об инциденте доложили командиру подлодки капитану 1-го ранга Антону Масленникову. После этого Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, но тот не согласился с наложенным взысканием, и обратился в суд. В суде замполит проиграл. Масленников дал пояснения суду, согласно которым Фролкин в ходе конфликта имел явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. Также командир судна пояснил, что замполит признавался ему после конфликта, что употреблял спиртное в тот момент. Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6 4 февраля 2021, 12:14

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. «Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram. «У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram. По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он. Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов. На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова. В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений». Звезда «Гардемаринов» рассказал о заставивших отказаться от алкоголя причинах 4 февраля 2021, 15:45

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Актер Владимир Шевельков, известный по роли в культовом фильме «Гардемарины, вперед!», ответил на обвинения в алкоголизме и рассказал, почему отказался от крепких напитков. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» ведущий Борис Корчевников напомнил, что вероятной причиной отсутствия Шевелькова во второй части «Гардемаринов» называли его алкоголизм. «Очень устойчиво поползли слухи, стали говорить, что вы не просыхаете, что вы спиваетесь и из-за этого не снимались в этой второй части», – отметил ведущий. «Я никогда не пил глобально, я никогда не выпивал. Так как я спортсмен, для меня алкоголя не было никогда (…) Я могу, конечно, выпить… мог! Я заболел 16 августа коронавирусом и с тех пор я не пью. Вот интересно, сколько я продержусь», – ответил актер на слухи о своих проблемах с алкоголем. Шевельков родился 8 мая 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, с того же года является актером киностудии «Ленфильм». Известность Шевелькову принесла главная роль в фильме режиссеров Николая Лебедева и Эрнеста Ясана «В моей смерти прошу винить Клаву К.», в фильме «Гардемарины, вперед!» – князя Никиты Оленева. Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции 4 февраля 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля. У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости». По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Передачу ВМФ фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» отложили 4 февраля 2021, 17:39

Фото: «Новости на Первом канале»/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

Завод «Северная верфь» передаст Военно-морскому флоту России третий и четвертый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» позже запланированного срока из-за проблем с поставками отечественных двигателей, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Орлов. «Один сдается в следующем году, в 2022-м, и один в 2023-м», – передает сообщение Орлова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что серийный фрегат «Адмирал Головко» передадут ВМФ в 2021 году. Его швартовные испытания должны были начаться летом этого года. Гендиректор «Северной верфи» уточнил, что проблемы с поставками двигателей уже решены. Турбины на «Адмирал Головко» погружены, в конце 2021 – начале 2022 года предприятие планирует начать ходовые испытания корабля. Кроме того, на верфи сейчас строятся однотипные корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», в июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев», которые получат по 24 ячейки для ракет. У первых шести кораблей их было 16. В ноябре 2020 года Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок Напомним, 22 мая прошлого года третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана 4 февраля 2021, 17:44 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. «Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Врач перечислила первые симптомы онкологического заболевания 4 февраля 2021, 19:16 Текст: Вера Басилая

Потеря аппетита и внезапное снижение веса могут быть первыми симптомами онкологического заболевания, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения России Любовь Дроздова. «Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе – любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях», – цитирует эксперта телеканал «Москва24». Во время онлайн-конференции, приуроченной к началу Всероссийской акции «ОнкоПатруль», Любовь Дроздова заявила, что следует насторожиться при непроходящей усталости и слабости после отдыха. При этом названные симптомы эксперт охарактеризовала как общие, и призвала проходить врачебное обследование для более точного диагноза. Эксперты Фонда рака легких Рой Касл ранее объявили, что на онкологическое заболевание может указывать изменение голоса. Появление в нем хрипящих звуков может указывать на опухоль в легких, сдавливающую гортанный нерв.