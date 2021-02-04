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В РФПИ назвали сроки поставки «Спутник V» в Бразилию
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Бразилия может получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» уже через две недели после ее одобрения медицинским регулятором страны, сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев бразильской газете Folha de S.Paulo.
«После одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) через две недели [производитель сможет] поставить первые дозы для вакцинации бразильцев «Спутником V», – передает ТАСС слова Дмитриева.
По словам главы РФПИ, на первом этапе Россия поставит Бразилии несколько сотен тысяч доз вакцины, в будущем это количество может возрасти до нескольких миллионов. Также Дмитриев отметил, что фармацевтическая компания Uniao Quimica в ближайшее время выйдет на производство до 8 млн доз «Спутника V» в месяц. С учетом местного производства бразильцы смогут получить более 100 млн доз, считает гендиректор фонда.
Ранее в четверг министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
«Спутник V» вызвал удивление на Западе
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Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ.
Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости».
«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор.
Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата.
По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.
Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
Разработчик «Спутника V»: Публикация в Lancet ломает стереотипы о русской вакцине
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«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог Анатолий Суслов, сотрудник Института имени Гамалеи, разработавшего данную вакцину от коронавируса.
«Авторитетная публикация сразу меняет отношение. Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале Lancet пять рецензентов – светила с мировыми именами, которые отцеживают и комара. Если они пропустили эту статью – значит, к этому надо отнестись с почтением. Уровень издания таков, что вакцину можно проводить через ВОЗ, Евросоюз и так далее», – пояснил заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.
Один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») во вторник опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – констатировал Суслов. При этом эксперт отметил, что выход российской вакцины на международный рынок – вопрос не науки, а жесткой политической и экономической конкуренции.
«Точно можно сказать, что разработка Pfizer по сравнению со «Спутником» – очень рискованная вакцина. Pfizer сейчас проверяют прямо по ходу дела, прямо на вакцинированных. С применением данной вакцины могут нарастать проблемы. Главное, что если политический и экономический прессинг на «Спутник» вдруг ослабнет и Евросоюзу нужны будут миллионы и миллионы доз, то тогда ситуация будет в нашу пользу. Публикация в Lancet ломает стереотип, что «у русских все не так», – свидетельствует сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи.
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
Собеседник уверен, что публикация окажет влияние и на тех в России, кто колебался с прививкой, ожидая западную вакцину. «К сожалению, есть такое обывательское мнение, что если что-то из нашей науки не одобрено на Западе – значит, это «ни о чем». Если следовать этой логике, то после публикации в Lancet наши поклонники Запада увидят, что раз «Спутник» хвалит западный журнал – значит, ею можно прививаться», – сказал Суслов.
Авторы американского издания The Wall Street Journal отметили, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».
Добавим, что в среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
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В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – передает его слова ТАСС.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин.
Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.
20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V».
ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с различными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
«Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
Онищенко: Американские конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе
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Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции еще столкнется с трудностями в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
После того, как в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страна будет ее использовать. Единственной преградой он назвал то, что российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы.
«The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. За все время я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание наших достижений в этой области», – говорит Онищенко.
Врач отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности России и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Он подчеркивает, что именно отечественные ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори.
«Что касается господина Макрона, то он демонстрирует себя как зрелого политического деятеля, потому что понимает – дело касается здоровья народа. Это как раз высокое признание нашего важнейшего профилактического средства, способного остановить эпидемический процесс», – считает собеседник.
Тем не менее это еще не значит, что примеру Франции последуют и другие страны, потому что у российской вакцины есть конкуренты из Америки – Moderna и Pfizer, упоминание о которых также есть в публикации The Lancet, продолжает депутат.
«Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – резюмировал Онищенко.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что власти Германии ведут переговоры с Россией по вопросам возможного производства и допуска вакцины «Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов.
Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V»
Министерство здравоохранения Бразилии готово приобрести партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.
«Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале», – говорится в документе, передает ТАСС.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.
Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V»
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
«Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА «Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT.
Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины «Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук.
Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна».
«То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», – подчеркнул Медведчук.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Эксперт: Ситуация c вакциной поставила Украину на колени перед Западом
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Как только украинский министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, и он немедленно поменял свою позицию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. По его мнению, тема вакцинации скоро станет очень токсичной для Владимира Зеленского.
«Еще в декабре президент Зеленский в интервью The New York Times высказал очень здравую и адекватную мысль. Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан. Скорее всего, он намекал именно на «Спутник V», – считает руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Однако затем украинская власть поменяла свою позицию на противоположную, отметил политолог. «Как только министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства – и министр немедленно и радикально поменял свою публичную позицию», – предположил Золотарев. Он посетовал на крайнюю политизированность вопроса вакцинации на Украине, которая больше усугубляется бюрократизмом и коррупцией в сфере медицинских закупок.
В то время как в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, признает киевский эксперт. «Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского. Даже если Украина получит какое-то количество американского препарата Pfizer, такие скромные поставки не обеспечат стране массовую вакцинацию и, наоборот, ударят по рейтингу власти», – уверен он.
«Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего унизительного», – заключил Золотарев.
В понедельник украинский президент Владимир Зеленский в интервью американским журналистам пожаловался, что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой».
«Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. «Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
Напомним, 13 января Украина официально отказалась от препарата «Спутник V». В тот же день партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины. Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России
Китайские власти нашли в мясе птицы российского производства генетический материал коронавирусной инфекции, сообщил Россельхознадзор.
«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Эти компании находятся в Брянской, Воронежской и Курской областей, добавили в Россельхознадзоре.
На данный момент, согласно законодательству Китая, с 3 февраля приостановлен прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели, передает РИА «Новости».
Партии продукции с коронавирусом подлежит либо вернуть, либо уничтожить. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай и начал собственное расследование.
«Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – указали в ведомстве.
В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц.
Тульский минздрав прокомментировал фотографии со сваленными на полу морга телами
Фотография с телами, лежащими на полу морга в Туле, была сделана во время установки стеллажей в помещении, руководство морга не допускало его перегрузки, заявили в министерстве здравоохранения Тульской области.
«В январе в бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приеме и хранении тел в этот период не было. Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Как пишут «Тульские новости», ранее один из жителей Тулы предоставил видеозаписи и фотографии из городского «Бюро судебно-медицинской экспертизы», на которых тела умерших складывают друг на друга. Автор предположил, что таким образом хранятся «неоплаченные тела». После появления информации о валяющихся в морге телах областная прокуратцра начала проверку.
В октябре сообщалось о переполненном морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозили умерших от COVID-19. В соцсетях рассказали, что тела якобы складывали на полу. После этого власти Кемеровской области пообещали помочь с организацией похорон родственникам умерших.
Врач назвал три не дающие заразиться коронавирусом причины
Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ.
«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.
По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение – перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.
Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.
В ВОЗ усомнились в возникновении коронавируса на уханьском рынке
Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане, есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Дедков заявил, что эксперты ВОЗ были на этом рынке, передает РИА «Новости».
«Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства (...) Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», – сказал он.
Эксперт отметил, что рынок уже не в том состоянии, в котором был, сейчас он закрыт, идет снос, однако даже сейчас можно сделать такой вывод.
«Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть. Все условия для того, чтобы там инфекция распространилась, есть», – подчеркнул Дедков.
В данный момент в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу.
Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему.
Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.
Ранее вмериканский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.
Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19.
Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом и поставки «Спутник V» в Сербию.
Главы государств предметно рассмотрели проблематику противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, сообщается на сайте Кремля.
Также президенты обсудили дальнейшие поставки в Сербию российского препарата против COVID-19 «Спутник V».
Вучич сообщил Путину о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами.
Российский лидер подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое «должно быть утверждено СБ ООН»
Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное сотрудничество между государствами и успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях.
Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января.
Армения решила закупить российскую вакцину «Спутник V»
Армения ведет активные переговоры с российской стороной по вопросу закупки вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщила глава Минздрава республики Анаит Аванесян на встрече с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным.
«Для нас очень важно тесное сотрудничество с российской стороной, регулярное информирование и обмен опытом. Сегодня наши специалисты активно ведут переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V». В этом контексте хочу отметить, что Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX FACILITY, и мы готовы приобрести российскую вакцину также в рамках этой инициативы», – передает ее слова ТАСС.
Министр также выразила благодарность России за регулярную помощь в борьбе с пандемией.
Напомним, в понедельник министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах. В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V»
Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.
Доэрти отметил, что «эффективность (вакцины «Спутник V») – более чем 90% – выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, передает ТАСС.
«Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике». Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, – (создателям вакцины) придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным», – добавил он.
Вирусолог также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.
Питер Чарльз Доэрти – австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом.
Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.