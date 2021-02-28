Задержан выстреливший из ружья в росгвардейца в КЧР мужчина

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28 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Иран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке
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Эти «революционеры» сами не понимают, чего накликивают. Если сейчас снова все сломать, то вернутся те годы и все эти тиктокари шестого разряда просто передохнут от голода прямо у ларьков с шаурмой, потому что работать не способны.
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Сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Но не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются его отрешения от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна?
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26 февраля 1924 года Адольф Гитлер получил свои пять лет за «Пивной путч» – попытку прийти к власти на десяток лет раньше, чем это случилось в реальности. Но она с треском провалилась практически в самом начале.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Задержан выстреливший из ружья в росгвардейца в КЧР мужчина
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Один из подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаево-Черкесии задержан, сообщает МВД по республике.
Как сообщает ведомство в Instagram, личности напавших на правоохранителей установлены. При «проведении оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого в причинении огнестрельного ранения задержали в Черкесске». Задержанный не оказывал сопротивления и добровольно сдал «охотничье ружье, из которого производил выстрел в правоохранителя». Осуществляются «мероприятия по установлению местонахождения второго подозреваемого». Подозреваемый задержан сотрудниками ЦПЭ МВД по КЧР совместно с УФСБ России по КЧР.
Напомним, два правоохранителя получили ранения при проверке документов водителя «Нивы» в Малокарачаевском районе. В салоне находились два человека, которые ответили на законное требование сотрудников предъявить документы нецензурной бранью. После этого водитель машины нанес ножевое ранение полицейскому, а пассажир из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии, росгвардеец получил огнестрельное ранение. Злоумышленники скрылись с места происшествия.
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В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Его слова приводят Sportime и F5Haber.
Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного, как утверждается, в 2019 году в Ливии Bayraktar TB2.
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Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
Международный союз биатлонистов удивился российскому обращению в арбитраж
Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен тем, что Союз биатлонистов России подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил президент IBU Олле Далин.
Далин заверил, что IBU «очень открыто общался с СБР по поводу реализации решения CAS» и «проверил, что все соответствует решению CAS». СБР считает чрезмерными ограничения со стороны IBU на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает РИА «Новости».
Напомним, российская команда не только должна была выступать под флагом СБР и с гимном IBU, но и не могла публиковать изображения с национальной символикой в соцсетях. А логотип федерации на форме спортсменов потребовали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, что разрешалось решением CAS.
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«Золотую Орду» испытали в США
В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ.
Бригадный генерал Хизер Прингл заявил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal.
Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением.
Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений
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Существует ряд продуктов, употребление которых может повлечь за собой смертельно опасные заболевания, среди прочего вызвать пищевой ботулизм способны домашние консервы и соленья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск... Это русская рулетка», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
По его словам, пищевой ботулизм – это интоксикация, которая возникает после попадания в организм ботулотоксинов, именно они считаются самым опасным ядом в мире. Заболеть пищевым ботулизмом можно в случае употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета, объяснил врач.
Наибольшую опасность, как отметил врач, несут домашние консервы и различные соленья, но избавиться от ботулотоксинов можно при помощи кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.
Также опасность, по его словам, несут колбасы, соленая и копченая рыба. Дело в том, что ни по их запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов.
Мясников заключил, что снизить риск заражения ботулизмом можно при помощи правильного питания.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги.
В ФРГ назвали три условия завершения «Северного потока – 2»
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».
В своей статье для Spiegel Ишингер напомнил, что некоторые страны Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию, чтобы помешать реализации проекта. Тем не менее дипломат считает, что остановка строительства – «очень плохая идея», поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба Газпрому и незавершенному газопроводу на дне Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе», – напомнил он.
По его мнению, существует «менее привлекательный» вариант, предполагающий завершение «Северного потока – 2» при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений ЕС и поведения России. Дипломат подчеркивает, что для этого необходимо предпринять три шага.
Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока – 2» с возможностью допуска к нему ЕС.
Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка, усилению поддержки Украины и ее экономического развития. К этому соглашению могла бы присоединиться и Москва, считает Ишингер.
В-третьих, Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального.
Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни был выбран, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать «новый трансатлантический роман» и превратить «ненужный жернов на шее Германии» в «стратегический козырь».
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж» в Болгарии
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Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в республике, говорится в обращении парламентария к Европейской комиссии (ЕК).
Джамбазки поинтересовался, известно ли ЕК о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже», передает RT.
«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» – уточнил он.
Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в «сборе военной информации».
В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.
В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».
Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.
Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».
В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель».
На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон
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Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать преступать закон и нивелировать Конституцию, заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
По его словам, украинский президент «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». «И он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», – цитирует «112 Украина» Киву.
По его мнению, Киев купил некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов украинская «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность».
«Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – добавил депутат.
Также Кива подчеркнул, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.
Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей Украины, 38%, напротив, доверяют.
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Российские банки раскрыли, как изменятся ставки по вкладам весной
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Большинство банков России в ближайшем будущем не планирует повышать ставки по вкладам, однако некоторые собираются предложить весенние акции, рассказали в кредитных организациях.
Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк «Открытие» заявил, не уточняя время, что уже запущен «вклад с повышенной ставкой». Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), передает РИА «Новости».
При этом банк «Дом.РФ» в ближайшее время собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов. «На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 п.п., что отражает рыночную ситуацию», – рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
МИнБанк не исключил, что скоро рассмотрит вопрос о повышении ставок по вкладам. РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб» не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам, уверяют, что их предложения соответствуют рынку.
В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ РФ остается «триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке». Банк «Хоум Кредит» также свои планы не раскрыл, но пояснил, что помимо ключевой ставки регулятора ориентируется на рынок и экономическую ситуацию в целом. Сбербанк не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.
«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», – отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Напомним, на первом заседании в 2021 году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки.
Россия, Азербайджан и Армения обсудили договоренности по Карабаху
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Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудила реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в сфере транспортных и экономических связей, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук по итогам третьего заседания группы.
Стороны рассмотрели «основные направления совместной работы», отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также «по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», передает ТАСС.
Кроме того, «компетентным органам было рекомендовано провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок», передает РИА «Новости».
1 марта в видеоформате пройдет новое заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров. Решено «доработать проект доклада, предусмотренного пунктом 4 Заявления от 11 января 2021 года» – в соответствии с ним необходимо представить для утверждения на высшем уровне график восстановления и развития транспортной инфраструктуры для безопасности международных перевозок.
10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
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Хуситы выпустили ракету по столице Саудовской Аравии
ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотники и баллистическую ракету йеменских мятежников-хуситов, сообщает возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция.
Ракета была выпущена по Эр-Рияду, а целями БПЛА были «гражданские объекты» в Джизане и приграничном с Йеменом населенном пункте Хамис-Мушаит, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между хуситами (шиитским движением «Ансар Алла») и правительственными войсками. В 2015 году против хуситов выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.
Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»
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Германия, в случае остановки реализации «Северного потока – 2», может столкнуться с исками о компенсации, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента. «Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», – сказала она, передает RT со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.
«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», – добавила министр.
Она поддержала премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
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Опубликовано видео нападения с ножом на мужчину на глазах у дочери в Москве
СМИ опубликовали видеозапись того, как в Москве отец шестилетней девочки и новый сожитель ее матери поспорили из-за ребенка. Отца девочки несколько раз ударили ножом у нее на глазах, мужчина умер на месте от полученных ранений.
Как передает РЕН ТВ, ребенок был у отца. Девочка заболела, и новый сожитель матери должен был ее забрать. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Отец взял девочку и хотел увести, но второй мужчина набросился на него и нанес многочисленные ножевые ранения. Еще один мужчина был очевидцем конфликта, но вмешался только после того, как отца девочки уже повалили на землю – ударил нападавшего по голове. Также участников конфликта разнимала женщина.
Отец девочки смог подняться на ноги, простоял какое-то время, а затем упал и больше не поднимался. Убийца забрал ребенка и уехал на каршеринговой машине. По предварительным данным, подозреваемый ранее уже был судим за убийство.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения, передает ТАСС.
Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ
Перед любым анализом необходимо исключить употребление алкоголя, а вот отказываться от завтрака нужно не всегда, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», – дал совет эксперт в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Мясников уточнил, что отказаться от еды перед забором крови нужно в том случае, если вы проверяете уровень глюкозы или холестерина.
Также перед процедурой необходимо предупредить врача о принимаемых препаратах.
Эксперт посоветовал не пытаться самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Разрешить проблему способен только врач.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений.
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