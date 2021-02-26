Штабы по наблюдению за выборами пообещали сделать равноудаленными от всех партий

Штабы по наблюдению за выборами в Госдуму, которые начнут работу в ряде регионов на следующей неделе, будут равноудалены от всех политических сил, конкурирующих на выборах. Это позволит создать условия для максимально объективного освещения избирательных кампаний, рассказал член Общественной палаты Ивановской области Дмитрий Тихов.

«Мы стараемся дистанцироваться равноудаленно от всех политических сил, которые будут претендовать на места в Госдуму в этом году. Но подчеркну, что мы не отказываемся от взаимодействия с политическими партиями. Мы готовы сотрудничать с ними в вопросах подготовки независимых наблюдателей, а также приглашать их к участию в круглых столах и обсуждениях по актуальным вопросам кампаний. Вся работа штаба будет освещаться СМИ региона с тем, чтобы доводить до жителей реальную картину хода голосования», – отметил Тихов, согласно пресс-релизу, поступившему в газету ВЗГЛЯД.

С 1 по 6 марта начнут работу штабы в Ивановской, Смоленской, Иркутской, Костромской, Владимирской, Курганской, Омской и Сахалинской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском и Забайкальском краях, а также в республиках Башкортостан и Бурятия.

Еще до их официального старта кампании в Госдуму в регионах проводится обучение независимых наблюдателей. Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода.

К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. Накануне к учебе присоединились представители 17 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и другие.

«Наблюдатели должны быть готовы ко всем ситуациям и быть максимально подкованными в вопросах законодательства», – рассказали представители общественных штабов.

По словам председателя Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Заякина, деятельность штаба будет направлена на обеспечение максимальной прозрачности всех этапов избирательных кампаний.

По мнению члена штаба Эвелины Павельевой, опыт работы подобного рода показывает возможность формирования и транслирования независимой оценки избирательного процесса в период электорального цикла.

«Независимое наблюдение – это основа легитимности избирательной кампании и ее результатов», – отметил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина подчеркнула, что деятельность по организации независимого наблюдения в регионе и выстраиванию эффективной работы штаба, не нова. «Мы занимаемся набором и подготовкой наблюдателей, а также мониторингом хода избирательных кампаний не первый год. Большой положительный опыт мы приобрели в прошлом году: на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также в период проведения Единого дня голосования. Тогда, в наблюдении за ходом голосования приняло участие значительное числом жителей региона. Их обучение проводилось максимально широко», – рассказала она.

По мнению члена Общественной палаты Республики Башкортостан Ольги Панчихиной, значение предстоящих выборов депутатов Госдумы особенно велико – «они определят политическую повестку времени». «Весь мир будет внимательно следить за тем, как проходит голосование в России, в том числе – в нашем регионе. Власть интересована в том, чтобы выборы прошли максимально честно, прозрачно и открыто. Это позволит исключить любые кривотолки», – пояснила она.