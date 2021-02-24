Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу гражданство России Путин призвал создать стратегию борьбы с киберпреступлениями 24 февраля 2021, 16:37 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо создать выверенную стратегию по борьбе с киберпреступностью, эта стратегия должна позволять прогнозировать ситуацию, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ. «Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в три с половиной раза», – цитирует главу государства РИА «Новости». В таких условиях России необходима долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой среде, она должна быть основана «на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства», указал Путин. Он отметил, что стратегия также должна опираться на самые передовые технологии и технологические решения. Также на открытии заседания президент заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.

Партия «Справедливая Россия» сменила название 22 февраля 2021, 13:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Одним из первых решений съезда стала смена названия партии. «Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, сообщает РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов. Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение». «Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности». «Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он. Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному». В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится. «Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – заявил Прилепин. Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко 24 февраля 2021, 12:41

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи», – сообщил Песков. По его словам, главным образом стороны говорили «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», передает РИА «Новости» «У нас действительно произошел определенный спад пандемийный – и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», – добавил Песков. По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. Песков добавил, что инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений. «Совместное инвестиционное сотрудничество – это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений», – сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов. При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности. «В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире», – отметил Песков. Кроме того, Путин и Лукашенко «говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны». «Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться», – сказал Песков. Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о желании Запада ослабить Россию 24 февраля 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве, заявил президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ. «Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. В то же время Путин указал, что «уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижается». В январе Путина заявил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации. Песков объяснил, почему Путин не надел шапку в 20-градусный мороз 24 февраля 2021, 13:06

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора, здоровье у него крепкое, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля. «Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора». – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, почему, несмотря на 20-градусный мороз, глава государства был без головного убора во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля. Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике 22 февраля 2021, 15:46

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики, отметив, что «деньги не выброшены на ветер». «Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, передает ТАСС. В свою очередь Путин отметил, что уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо. В понедельник главы России и Белоруссии встретились для переговоров в Сочи. Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи 23 февраля 2021, 15:40 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили кооперацию стран в военно-промышленном комплексе. «Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского лидера БелТА. Также лидеры стран обсудили выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве. Напомним, в понедельник президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Путин заявил о бесперспективности санкций против России 24 февраля 2021, 15:30 Текст: Алина Назарова

Использование инструментов спецслужб и применение санкций в отношении России абсолютно бесперспективны, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. «Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», - сказал Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна». Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства. Путин предоставил сербскому актеру Милошу Биковичу гражданство России 24 февраля 2021, 16:21

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сербский актер Милош Бикович, снимающийся в российских фильмах, получил гражданство России, следует из указа президента Владимира Путина. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (...) Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Бикович – сербский актер кино и театра. Его карьера в России началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Он получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Балканский рубеж», «Лед», а также по таким сериалах, как «Крылья Империи» и «Отель «Элеон». В 2020 году он сыграл главную роль в проекте Первого канала «Магомаев». Напомним, в 2020 году Бикович вошел в первую десятку рейтинга главных российских актеров десятилетия. Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась 22 февраля 2021, 22:22 Текст: Антон Антонов

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи длились более шести часов, сообщают СМИ. Регламента по продолжительности встречи не было, передает ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1». В эфире канала «Россия-24» показали, как Путин проводил Лукашенко до машины. Президенты обменялись рукопожатиями и тепло обнялись. Напомним, лидеры двух стран встретились в Сочи, где покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ 24 февраля 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский. Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости». Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан – в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тыс.; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 до 700 тыс.; для юрлиц – от 1,5 до 3 млн рублей. Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс., для юрлиц – от 60 до 100 тысяч. Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тыс. рублей. Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тыс.; для ИП – от 100 до 300 тыс.; для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей. За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП – от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей. Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи 22 февраля 2021, 17:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне, после этого главы государств отправились на обед. На склон президенты поднялись на снегоходах. Сперва лидировал Лукашенко, но на спуске первым стал Путин, сообщает РИА «Новости». Во время катания лидеры стран поприветствовали отдыхающих на Красной поляне: они помахали тем, кто был на склоне, а затем вернулись к катанию. Во время обеда Путин и Лукашенко сидели за одним столом на определенной дистанции, но это не помешало им активно беседовать. Это не первый раз, когда главы государств катаются на лыжах. В 2019 году Путин и Лукашенко также вместе прокатились по одному из склонов Сочи. Напомним, в понедельник лидеры России и Белоруссии встретились в Сочи. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 23 февраля 2021, 00:29

Фото: кадр РИА «Новости»

Текст: Антон Антонов

Россия гордится боеспособностью своих Вооруженных сил, заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. Президент отметил, что «современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно». Он подчеркнул, что российские «армия и флот умеют это делать», страна «гордится их боеспособностью», передает РИА «Новости». По словам Путина, День защитника Отечества – символом мужества. Он заявил: «Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Он заверил, что эти заветы помнят, как помнят и «подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю». Путин подчеркнул, что история России наполнена примерами героизма предков, поэтому в стране «крепки традиции патриотизма» и «прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками – армией и флотом». Президент заявил: «Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие». Однако для военных «это чувство приобретает особый смысл», так как «на первый план» их жизни «выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины», сказал он. Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно, как на учениях, так и в боевых условиях, а интерес молодежи к воинским специальностях свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных сил. Путин указал, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, в этом заслуга их командиров. «Офицеры – это оплот армии и флота», – сказал Путин, добавив, что от них «зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы». Он заявил: «Наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга». Напомним, Волонтеры Победы предложили жителям России и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту «Письмо Победы», чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества. В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко 22 февраля 2021, 15:25 Текст: Ксения Панькова

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи. Регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах, сообщили СМИ. Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», передает БелТА. Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня. Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19 22 февраля 2021, 16:04 Текст: Абдулла Шакиров

Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко. Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент. «Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко. Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России 24 февраля 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

За рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. «Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент указал, что «недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать». «Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», – сказал Путин. Он добавил, что в ход идут абсурдные, «анекдотичные теории заговора», попытки поставить под сомнение достижения России в сфере медицины и в борьбе с коронавирусом. При этом, по его словам, многие партнеры Москвы весьма доброжелательно относятся к результатам России в сфере борьбы с COVID-19 и готовы к сотрудничеству, и Москва приветствует такой настрой. «Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно, только объединяя усилия. Тем не менее, вы знаете, очень много попыток предпринималось, предпринимается и, благодарю вас за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны, по поводу того, что и планируются некоторые провокации в этой сфере», – добавил Путин. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.