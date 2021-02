Верховный суд США не стал рассматривать иск порноактрисы против Трампа Ромни выразил уверенность в поддержке Трампа Республиканской партией США 24 февраля 2021, 04:27 Текст: Антон Антонов

Если экс-президент США Дональд Трамп решит снова побороться за пост главы государства, Республиканская партия США его поддержит, заявил один из главных противников Трампа среди республиканцев сенатор Митт Ромни. Он уверен, что Трамп будет и «дальше играть роль» в Республиканской партии. Ромни сказал, что не в курсе, собирается ли Трамп баллотироваться в 2024 году. Однако, как заявил сенатор, если Трамп решит это сделать, то Ромни «практически уверен», что бывший президент вновь «выиграет номинацию» от республиканцев. При этом сам Ромни не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз. Он был одним из самых оппозиционных республиканцем в отношении Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Напомним, данные опроса, проведенного USA Today и Саффолкским университетом, свидетельствуют, что Трамп сохранил поддержку избирателей-республиканцев в США. 59% из них заявили, что поддержат его на выборах президента, 46% намерены последовать за Трампом, если он создаст новую партию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы 23 февраля 2021, 06:37

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировали высказывания главы МИД Китая Ван И об отношениях двух стран. Псаки назвала отношения Вашингтона и Пекина «острой конкуренцией», американские власти намерены «подходить к этим отношениям с позиции силы». США собираются «тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом рассматривает вопрос о том, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные предыдущей администрацией, передает ТАСС. Прайс обвинил Китай в «перекладывании вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека». Госдеп обещал, что США «продолжат выступать» за соблюдение прав человека в Китае и будут рассматривать отношения с Китаем «через призму позиции силы». Действиям Китая, по его словам, нужно «противостоять сообща» с «союзниками и партнерами». «Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует – это технологический авторитаризм», – сказал Прайс. Напомним, глава китайского МИДа Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Стало известно о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 18:26

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2», сообщают немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. В числе отказавшихся от проекта германские концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate, передает ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого издания Der Tagesspiegel. Во вторник дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Познер объяснил деградацию свободы слова в США 23 февраля 2021, 12:57

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. «Главное, что произошло в США, заключается в поглощении разных СМИ – печатных, радио, телевидения – крупными корпорациями. Если прежде (лет 50 назад) СМИ принадлежали конкретным людям или семьям, это обеспечило наличие самых разных мнений в информационном поле. Кроме того, именно информация была смыслом самих СМИ. Когда же они стали собственностью небольшой группы суперконгломератов, то стали рассматриваться, как (а) инструмент влияния и (б) источник доходов», – ответил Познер. Относительно социальных сетей телеведущий отметил, что «они стали средством подавления свободомыслия за счет того, что массово разносят тех или того, который высказывает «не ту» точку зрения. И это не только в Америке». Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи 23 февраля 2021, 18:44

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Наступает новая климатическая эпоха, в которой будут как и сильные осадки, так и сильные морозы, заявила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. «Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», – пояснила синоптик «Российской газете». «На лицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха. Но, произошло это не вчера и не год назад, это постепенный процесс, идет он последние пять-семь лет. И, не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше», – указала эксперт. В конце февраля москвичей предупреждали о «барической пиле», выражающейся в резком падении и росте атмосферного давления. Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму 23 февраля 2021, 08:30

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США. «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии. «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве. В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России. Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания. Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Назаров прокомментировал скандальную ситуацию с Панариным 23 февраля 2021, 12:12

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В скандальной ситуации с российским хоккеистом «Витязя» Артемием Панариным, происшедшей в Риге в декабре 2011 года, руководство команды поступило неправильно, надо было действовать по-другому и ничего не скрывать, заявил бывший главный тренер подмосковного клуба Андрей Назаров. «Хороший вопрос, – передает РИА «Новости» слова Назарова, прокомментировавшего решение спустя девять лет рассказать о данной истории. – Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории». «Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это, – добавил специалист. – Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде». «Ну, пусть подает», – сказал Назаров в ответ на вопрос, что будет, если Панарин инициирует судебный процесс. «Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», – добавил Назаров. Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания. Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки. Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте 23 февраля 2021, 08:51

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова. Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла. В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину. Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане. Боррель счел санкции против России результатом его визита в Москву 23 февраля 2021, 05:57

Фото: OLIVIER HOSLET/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению стран ЕС против России. По его словам, «реакция России действительно способствовала единству государств-членов» ЕС. Он не исключил, что «без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям». Как заявил Боррель, «поведение» Москвы «показало всем европейцам», что Россия и ЕС «находятся в состоянии конфронтации, потому что Россия этого хочет», передает РИА «Новости». Боррель заявил, что «нужно было использовать средства», способные продемонстрировать не только «осуждение», но и «доступные меры». Он подчеркнул, что «впервые используется разработанный санкционный режим по нарушениям прав человека». Боррель добавил, что также впервые расширение санкций «происходит по предложению верховного представителя» ЕС по внешней политике. Напомним, Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД России указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш». На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире.