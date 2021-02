Украина выразила протест России после нападения на охранника генконсульства Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии В ЛНР предсказали новое наступление Киева в Донбассе 23 февраля 2021, 19:50 Текст: Алексей Дегтярев

Новые наступательные операции на юго-востоке Украины готовят инструкторы, которые прошли Ирак, Афганистан, Сирию и Африку, заявил ветеран народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Активная ситуация с каждым днем обостряется, маховик раскручивается – украинская сторона уже не скрывает, что ведет огонь по населенным пунктам Донбасса», – сказал Марочко «Московскому комсомольцу». По его предположению, наступление украинских военных может начаться весной, после того, как сойдет снег, но это может случиться и чуть раньше. «Все зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной», – пояснил он. Также Марочко отметил, что новое наступление не будет похоже на то, что Донбасс испытывал ранее. «Это будет другая война. Война, которая ничего из того, что было в 2014-2015 годах, мы уже не увидим. Один из сценариев – по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны», – сказал эксперт. Ранее в феврале в народной милиции ЛНР сообщили, что в Донбасс прибыла тяжелая военная техника украинских военных. В числе техники также заметили буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б». До этого представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские силовики открыли минометный огонь по южной окраине Донецка, было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина.

Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России 23 февраля 2021, 13:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения. «Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV. Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он. Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества. Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым 23 февраля 2021, 11:15

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. (фото: глава Чечни Рамзан Кадыров с вице-премьером Украины Олегом Уруским) Климкин заявил в интервью «Обозревателю», что поведение Уруского «неприемлемо» и «выглядит как пощечина». «Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность», – передает РИА «Новости» слова экс-министра. Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского. «Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему», – заключил Климкин. Ранее Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». Киев ввел санкции против «Спортмастера» из-за работы в Крыму 23 февраля 2021, 04:29

Фото: Факти ICTV/Youtube

Текст: Антон Антонов

Украина ввела санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер», из-за работы сети в Крыму, сообщила пресс-служба СБУ. В СБУ заявили, что санкции «введены на основании информации о работе сети в Крыму». Еще летом СБУ направила в МИД Украины письмо о «противоправности такой деятельности, с соответствующими нотами в госорганы Сингапура», но те «остались без рассмотрения и надлежащего реагирования», передает «Укринформ». 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против Sportmaster Operations. Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Берлин обещал миллионы евро проекту инклюзивного образования в Донбассе 23 февраля 2021, 02:54 Текст: Антон Антонов

Германия через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направит 10 млн евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство страны в Киеве. Средства передадут финансируемому немецким банком развития KfW проекту «Совместно». Поясняется, что «основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи». Кроме того, будет «улучшена физическая доступность учебных заведений». Подчеркивается, что «все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах». В сообщении говорится, что проект охватит более полумиллиона человек. Глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер отметила, что ситуация с коронавирусом обострила кризис в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта, «запрос на социальные услуги существенно вырос», передает РИА «Новости». 19 февраля ООН озвучила число жертв конфликта в Донбассе. Как сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек. На Украине националисты на акции против политика ОПЗЖ избили полицейских 23 февраля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Во Львове произошли столкновения националистов и полиции, травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, сообщили в нацполиции Украины. Националисты проводили акцию против бизнеса депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Активисты обклеили предприятия Козака листовками, подожгли шины и дымовые шашки. В пресс-службе нацполиции пояснили, что в акции участвовали порядка 60 человек, они вели себя агрессивно и «не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка». «Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновений травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников события», – указали в ведомстве. По факту происшествие возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе СНБО Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против Козака и 19 юридических лиц. Напомним, 1 января 2021 года в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca 23 февраля 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия вакцины Covishield против коронавируса в количеств 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в аэропорт Борисполь под Киевом. Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля и стала первой зарегистрированной, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24». Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней. Ожидается, что через несколько суток на Украине начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны. Напомним, в воскресенье украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину. Украина выразила протест России после нападения на охранника генконсульства 23 февраля 2021, 18:49 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский МИД выразил протест России по нападению на охранника генконсульства страны в Петербурге, сообщил представитель МИД страны Олег Николенко. «МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге». – цитирует Николенко ТАСС. Украинская сторона полагает, что российские власти не предприняли должных действий во время инцидента, российские правоохранители не отреагировали на нападение эффективно, считает Киев. Напомним, после нападения на охранника генконсульства Украины в Петербурге было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В объединенной пресс-службе судов города сообщали, что россиянин Назар Смоленский дождавшись открытия генерального консульства, вошел в здание и напал с ножом на охранника. Последний получил не менее двух ударов ножом. Позднее подозреваемого задержали. В Крыму отреагировали на девятый иск Украины к России 23 февраля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона, подавшая иск в ЕСПЧ против России, в своих обвинениях спутала Киев и Москву, предположил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. «Украина, наверное, себя с Россией перепутала – это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия. Преследования оппозиционных журналистов, закрытие нелояльных к власти СМИ. И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой – во всем Россию обвинять», – заявил Бальбек РИА «Новости». Он добавил, что Киев старается поддерживать этот тренд, а отсутствие доказательств у украинской стороны, по его мнению, является «классическим постмайданным стилем». Напомним, во вторник Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. Рада разрешила Витренко возглавить минэнерго Украины без формального назначения 23 февраля 2021, 15:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховная рада приняла закон с предложением президента Украины Владимира Зеленского, который позволит и.о. главы минэнерго Юрию Витренко стать полномочным главой ведомства без формального назначения на должность. За такое решение во вторник на внеочередном заседании проголосовали 267 депутатов, передает ТАСС. Рада 16 февраля приняла в целом закон о внесении изменений в порядок проведения конкурса на должность в государственной службе. В частности, документ устанавливал дополнительные ограничения при назначении на должности. Кроме того, запрещалось наделять полномочиями министра человека, чью кандидатуру на такую должность ранее отклонила Верховная рада. Однако Зеленский не подписал этот закон, а вернул его в Раду со своими предложениями. Его поправки предполагают отмену ограничений в полномочиях для и.о. глав ведомств. Ранее парламент дважды провалил голосование за назначение Витренко главой минэнерго Украины. Напомним, ранее во вторник Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии 23 февраля 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС. После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр. Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения. Вынужденно прекратившие вещание украинские каналы организовали холдинг «Новости» 23 февраля 2021, 20:31 Текст: Алексей Дегтярев

Подвергшиеся строгим ограничениям украинские каналы «112 Украина», News One и ZIK создали ООО «Медиахолдинг «Новости», учредителями которого стали 100 человек, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. «Запрещенная «Тройка Медведчука» (так Киев именует каналы, оказавшиеся под санкциями. ассоциируя их с главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), что называла себя «Медиахолдинг «Новости», натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием», – заявил Ткаченко, передает ТАСС. Регистрация, по словам министра прошла 18 февраля. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.