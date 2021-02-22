Северная Македония решила заказать «Спутник V» Премьер Словакии призвал скорее купить «Спутник V» 22 февраля 2021, 01:58

Фото: Tomas Tkacik/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил глава правительства страны Игор Матович. Он возмутился тем, что в четверг кабмин не смог принять решение о покупке «Спутника V» из-за позиции правоцентристской партии «За людей», которая считает, что нужно дождаться регистрации вакцины в ЕС, передает ТАСС. Матович указал, что при таком условии ко времени покупки «все объемы производителем будут полностью распроданы». Он считает, что противники быстрого приобретения «Спутника V» стремятся к тому, чтобы Словакия «и далее полагалась на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом». Из-за этого страна будет «страдать от локдауна и напрасных смертей». Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить минздрав Словакии, который «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств, но прежде «никто не ставил под сомнение такую практику» в экстренных случаях. «Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» – заявил премьер. Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. .

В Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова 21 февраля 2021, 15:25

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» простая, надежная и эффективная, как автомат Калашникова, заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер. «Спутник V» – он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность», – цитирует ТАСС интервью профессора газете Kronen Zeitung. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Напомним, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта. Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок 21 февраля 2021, 10:30

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами, заявил стоматолог Геннадий Шаргородский. Прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболевания десен. «Поэтому носить маску необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», – цитирует РИА «Новости» заявление врача в эфире телеканала «Звезда». Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, поскольку последствием ношения масок может быть неприятный запах изо рта. Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом. Пандемия спровоцировала в Германии волну травли вирусологов 21 февраля 2021, 11:57 Текст: Елизавета Булкина

С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти и травли в адрес ученых, сообщает ARD. Отмечается, что из-за критики эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации. «К сожалению, было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придется отменить старт [работы]. Полиция и органы безопасности видят в этом опасность», – цитирует его заявление RT со ссылкой на ARD. Лаутербах выступал за жесткие коронавирусные ограничения, он уже отмечал, что на него надвигается «волна травли», но, по его словам, он этого не испугался. Однако он знает ученых, которым поступали угрозы. Автор статьи пишет, что с начала пандемии участились атаки на политиков или деятелей науки, которые публично высказывают свое мнение о введении антиковидных мер. Кроме того, вокруг известных вирусологов, таких как Кристиан Дростен или Хендрик Штрек, сформировались целые лагеря сторонников и противников, многие из которых ведут «яростную войну друг против друга». Некоторые пользователи Twitter обвиняют Хедрика Штрека в гибели людей, из-за того, что он выступает против жестких ограничений. Ковид-диссиденты, наоборот, выходят на демонстрации в футболках с изображением Дростена в виде мишени. Социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета отметила, что такое поведение не является новым. Тем не менее, по мнению Браславски, «всеобщей враждебности к науке» в настоящее время не наблюдается. Однако в Германии, по ее словам, существует «очень громкое» меньшинство, распространяющее популистскую риторику. «С точки зрения этого меньшинства, наука может быть связана с глобальными элитами, с башнями из слоновой кости, махинациями, которые якобы приводят к угнетению всего населения», – пояснила она. Проблемы, как отмечает эксперт, обострились из-за глобального кризиса. «Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований», – уточнила исследовательница. Социальный психолог Пиа Ламберти в свою очередь уточняет, что от 25% до 30% населения склонны верить теориям заговора. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболевания в стране радуют. В ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 2,39 млн случаев коронавируса, 2,2 млн выздоровели. Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca 21 февраля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата. Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет на Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского Минздрава. Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Ницце сообщили о катастрофической ситуации с коронавирусом 21 февраля 2021, 21:06 Текст: Ксения Панькова

Катастрофическая ситуация сложилась с распространением коронавируса в департаменте Приморские Альпы на юге Франции, реанимационные отделения больниц практически переполнены, сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. «Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента», – цитирует ТАСС Эстрози. Он рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных COVID-19 и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа. «Мы не можем больше ждать», – заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны. По последним данным, в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране. В январе во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными. Определена эффективность Pfizer против распространения COVID 21 февраля 2021, 14:58 Текст: Ксения Панькова

Согласно данным исследования, проведенного совместно с минздравом Израиля, вакцина против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech на 89,4% эффективна в предотвращении передачи коронавируса, сообщило издание Spiegel. По данным издания, в Израиле привита уже примерно треть населения, что позволило изучить, каким образом работает вакцина. Были учтены данные в общей сложности 1,7 млн вакцинированных людей, передает РИА «Новости». Результаты исследования показали, что в 89,4% случаев вакцинированные не передают COVID-19 другим людям. Таким образом, вакцинированные от коронавируса защищают от коронавируса не только себя, но и других людей. Результаты исследования пока не опубликованы на сервере препринтов и в специализированном журнале, в связи с чем компании Pfizer и BioNTech пока не комментируют полученные данные. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Симптомы коронавируса сохранились у трети переболевших в легкой форме 21 февраля 2021, 09:11 Текст: Елизавета Булкина

Примерно 30% людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения продолжают испытывать ряд симптомов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона. «В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах», – передает «Интерфакс». Исследование проводилось на территории США. 14% жалуются на утомляемость, еще столько не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания. Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19. Центр «Вектор» заявил о 45 обращениях из-за рубежа по «ЭпиВакКороне» 21 февраля 2021, 12:53 Текст: Вера Басилая

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил более 45 обращений из-за рубежа от различных организаций, заявивших о желании проведения исследований и о начале производства вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. «У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан», – цитирует ТАСС интервью Максютова на телеканале «Россия-1». Ранее создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19 . Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19. Северная Македония решила заказать «Спутник V» 22 февраля 2021, 00:23

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Власти Северной Македонии закажут партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава правительства страны Зоран Заев. Он сообщил, что Скопье «сделало заказы и заключило договоры по всем существующим вакцинам». Власти страны хотят «сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой». Вакцинацию в Северной Македонии начали в феврале – после того, как президент Сербии Александр Вучич передал Заеву половину из 8 тыс. выделенных в дар вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech. Также власти Северной Македонии подписали договор с китайским производителем вакцины Sinopharm. Кроме того, страна ожидает в марте поступления вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX, передает РИА «Новости». На днях глава правительства Сербии Ана Брнабич привезла партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Черногорию. Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. Песков прокомментировал сообщения о поставках российской вакцины в Сирию 21 февраля 2021, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию. «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы. В декабре министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщал, что Сирия и Россия обсуждают поставки вакцины «Спутник V» от коронавируса, к российским вакцинам у сирийцев больше доверия, чем к Pfizer и другим. В России за сутки выявили 12,7 тыс. случаев коронавируса 21 февраля 2021, 11:08 Текст: Елизавета Булкина

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 742 случая коронавируса, всего в стране зафиксировано 4 млн 164 тыс. 726 случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Выписано после выздоровления за сутки 16 тыс. 12 человек, скончались 417 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За весь период по России умерло 83 тыс. 293 человека. В Москве за сутки зафиксировали 1602 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 996, в Московской области – 735. Накануне в стране выявили 12 тыс. 953 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 211. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Люксембург заявил об угрозе коллапса системы здравоохранения 21 февраля 2021, 22:14 Текст: Антон Антонов

Люксембург столкнется с коллапсом системы здравоохранения, если соседние страны закроют границы из-за коронавируса, заявил глава МИД герцогства Жан Ассельборн. Он заявил, что в связи с «мутациями коронавируса должны быть тесты», но необходимо позаботиться и о том, чтобы «люди могли без ограничений ездить на свою работу». Люксембург сильно зависит от людей, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу и с работы – по словам Ассельборна, «60% персонала в больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах». Если закрыть границы, то в герцогстве «произойдет коллапс системы здравоохранения». Ассельборн указал, что «Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами – основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны». Он сообщил, что в Люксембург на работу ежедневно «приезжают100 тыс. человек из Франции, 50 тыс. – из Германии и 50 тыс. – из Бельгии», передает ТАСС со ссылкой на RND. Напомним, мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы на юге Франции сложилась катастрофическаяч ситуация в связи с распространением коронавируса, реанимационные отделения больниц практически переполнены. В ЛНР начался второй этап вакцинации «Спутником V» 21 февраля 2021, 17:07 Текст: Ксения Панькова

Второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V» стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике. Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения, сообщили в ЛНР. «Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса», – сообщил первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев. По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения, передает РИА «Новости». «Мы были одни из первых, кто обратился в министерство по данному вопросу. Вот сегодня работники службы скорой помощи и работники клиники медицины катастроф проходят одними из первых второй этап вакцинации», – рассказал исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук, пришедший на вакцинацию. Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса. «Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем», – дополнил Пархомчук. В свою очередь Валиев отметил, что после первого этапа вакцинации «Спутником V» в ЛНР не выявили случаев осложнений. Он дополнил, что сам также после вакцинации не ощутил никаких осложнений. «Я не могу сказать, что были какие-то поствакцинальные осложнения, у меня их не было, температура нормальная была, ни гиперемии, ни отечности в месте инъекции не было. Состояние было стабильное. На сегодняшний день бодро пришел, зная, что это необходимо, сделал второй компонент этой вакцины для того, чтобы не заболеть», – заявил первый замминистра. 30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В России зарегистрировали тест-систему для определения «британского» штамма COVID 21 февраля 2021, 12:07 Текст: Елизавета Булкина

Росздравнадзор зарегистрировал в стране первую тест-систему для определения «британского» штамма коронавируса, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова. «Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», – приводятся ее слова на сайте ведомства.



Тест-система разработана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. В ходе испытаний она показала высокую эффективность и достоверность результатов. «Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса является большим успехом российских ученых», – отметила Самойлова. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны. В США не исключили ношение масок в 2022 году 21 февраля 2021, 19:05 Текст: Ксения Панькова

Американцы для профилактики распространения COVID-19 в США, возможно, будут вынуждены носить маски и в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч. «Я думаю, это возможно», – ответил Фаучи в интервью телеканалу CNN на соответствующий вопрос ведущего, добавив, что только при значительном снижении числа заболевающих и вакцинации подавляющего большинства населения смог бы спокойно сказать, что американцам «стоит стянуть с себя маски», передает ТАСС. Он также отказался уточнять, когда населению можно будет вернуться к обычному образу жизни, так как на это может повлиять множество факторов, которые никто не может предсказать наверняка. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. CМИ сообщали, что средняя продолжительность жизни в США снизилась до 77,8 года в прошлом году во многом из-за последствий пандемии.