Немецкий эксперт оценил итоги Мюнхенской конференции для России

«По предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом. Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заявил немецкий политолог Александр Рар, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля в онлайн-формате.

«У многих эта конференция вызывала негативные ожидания. Предполагалось, что президент США выпорет всех своих врагов, объявит новую войну против диктаторских режимов, будет кричать о необходимости запрета «Северного потока – 2» и говорить о свободе для Алексея Навального. В общем, все ждали, что Байден использует эту площадку для высказывания своей жесткой антироссийской риторики», – рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Однако этого не произошло, констатировал собеседник. «Его речь была запутана, он тщательно обходил все проблемные вопросы. Да, в выступлении Байдена звучали слова о великой Америке и о спасении демократии во всем мире, но это говорилось среди таких идей, как намерение советоваться с европейцами по важным стратегическим вопросам, готовность договариваться с Россией по ключевым проблемам», – отметил политолог.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, выступила сторонницей трансатлантизма с акцентом на борьбу с терроризмом и на решение климатических проблем. «О противостоянии с Россией или Китаем в выступлении Меркель речи не шло, что стало очень показательным. Стало ясно – немецкий лидер поддерживает трансатлантизм в мягкой форме, уходя от риторики конфликтности», – считает Рар.

«При этом Эммануэль Макрон показал себя полным противовесом американскому президенту. Лидер Франции традиционно заявил, что Европа должна стать сильной и успешной, однако совсем неожиданно прозвучали слова о необходимости договариваться с Россией. В выступлении президента Макрона, которое длилось всего пять минут, эта ремарка оказалась очень важной», – уверен политолог.

«Таким образом, по предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом, включая поддержку экономических связей и реализации проекта «Северный поток – 2». Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заключил Рар.

Ранее в пятницу в онлайн-формате состоялась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности с участием представителей мировой политической элиты – президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров.

Основной темой выступлений участников конференции стало восстановление трансатлантического сотрудничества. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», – цитирует слова президента США Джо Байдена РИА «Новости».

Также была отмечена необходимость разработки общей повестки в отношениях с Россией для трансатлантического пространства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ответив, что это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, передает ТАСС.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, – подчеркнул он. – Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе».

При этом до начала конференции Макрон заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился.

«Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Напомним, с начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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