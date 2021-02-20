Мишустин потребовал прозрачности в ценообразовании на вакцины от коронавируса

Порядок образования цен на вакцины от коронавируса у производителей должен быть прозрачным, не стоит пытаться получать сверхприбыль в этой сфере, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что при производстве таких препаратов должны строго соблюдаться все необходимые требования. Мишустин добавил, что увеличение объемов производства вакцин от коронавируса «ни в коем случае не должно отражаться на качестве», передает ТАСС.

«Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства, чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества, для выпуска [препарата] в гражданский оборот, было абсолютно точно научно обоснованным и не влияло на качество. При этом необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата – обоснованной», – обратился премьер.

По его словам, «главная цель – не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям».

Мишустин также уточнил, что в настоящее время производители вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны». Также в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата – «КовиВак».

Ранее в субботу Мишустин объявил, что зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «КовиВак».

Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».

Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.