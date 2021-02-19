Волонтеры Победы призвали россиян написать письма благодарности ветеранам

Волонтеры Победы предложили жителям России и стран ближнего и дальнего зарубежья присоединиться к проекту «Письмо Победы», чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества.

Так, с 19 февраля любой желающий может написать герою письмо и поделиться своим мнением о необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сделать это можно будет несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды; написав письмо с помощью виджета в группе Движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобеды.рф; отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов Движения об участниках войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Также после 23 февраля на нашем сайте мы будем каждый месяц публиковать информацию о ветеранах, которые скоро отметят свой День Рождения. Предлагаем присоединиться и поздравить их с этим праздником всей страной. Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг», – поделилась руководитель движения Ольга Амельченкова.