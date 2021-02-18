«Куда хуже, чем государственная цензура»: Бутина предложила наказание для западных соцсетей

Блокировка сетью Twitter аккаунтов не только частных лиц, но российских госструктур – это не просто цензура, но информационная война. В ней нужно уметь наносить ответные удары, сказала газете ВЗГЛЯД российский общественный деятель Мария Бутина.

«Мы сейчас живем в новую, ранее невиданную нами информационную эпоху. Безусловно, нужны новые инструменты для защиты информационной безопасности своих граждан», – говорит член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«То, что мы сейчас видим – не просто цензура со стороны лиц, которых мы абсолютно не знаем. Мы не в курсе, кто состоит в совете директоров Twitter, кто является их спонсором, в чьих интересах они действуют, мы только догадываемся об этом. Но это куда хуже, чем государственная цензура. Когда люди голосуют за претендента руководить страной, то доверяют ему определенные полномочия. Twitter никто не доверял политических полномочий определять, что есть в политике истинное или ложное, правильное или неправильное. Поэтому российское государство должно взять под контроль ситуацию с социальными сетями», – подчеркнула Бутина.

Она отметила, что Twitter удаляет сообщения и блокирует аккаунты прежде всего российских пользователей, объясняя это тем, они содержат «дезинформацию», при этом не приводя никаких доказательств. «Я вижу в этом полномасштабную информационную войну и считаю, что России нужно добиваться полной автономии от транснациональных корпораций. Потому что дальше будет только хуже», – заявила общественный деятель.

Бутина напомнила, что тот же Twitter как привел в свое время к власти Дональда Трампа путем «Twitter-выборов», так и фактически скинул его, заблокировав аккаунты действующему президенту США. «Поэтому нам стоит тоже задуматься об этом: у нас скоро выборы и нельзя каким-то странам, зарубежным частным организациям определять информационную повестку нашей страны», – говорит собеседница. Она уверена, что настала пора жестко противодействовать международным интернет-платформам, не желающим соблюдать российское законодательство. В частности, можно было бы поднять суммы штрафов за такие нарушения до величин, существенных для этих компаний.

«Надо понимать, что Facebook, Twitter и Google на рекламе и просмотрах, сборе персональных данных зарабатывают в России очень неплохие деньги и на них надо давить материально, назначая штрафы, соразмерные их доходам здесь», – полагает Бутина. Вторым же этапом воздействия в случае злостного несоблюдения требований регулятора должна стать законодательная возможность замедления трафика – вплоть до полной блокировки этих ресурсов на территории России. «В Китае нет ни Twitter, ни Facebook и они прекрасно живут, обходясь своими аналогами этих сетей. Думаю, что и в России достаточно ресурсов, технологий и талантливых программистов, которые могли бы создать адекватную замену западным платформам», – отмечает собеседница.

«Понятно, что нам всем хочется разнообразия возможностей в интернете, но как взрослые люди мы также должны понять, что когда идет информационная война, нам нужно защитить подрастающее поколение, суверенность нашей информационной сферы. А значит, необходимо смотреть на перспективу и разрабатывать по госпрограмме всю линейку независимых отечественных интернет-платформ», – резюмировала Бутина.

Напомним, в феврале 2021 года Twitter временно заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. В январе 2021 года Twitter временно ограничили доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса «Спутник V». А 20 сентября 2020 года Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут ее найти ни в России, ни в других странах.

Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на цензуру и ущемление российских СМИ и пользователей иностранными соцсетями.