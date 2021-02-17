Посол опроверг участие российских инструкторов в боевых действиях ВС ЦАР против мятежников

Российские инструкторы не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил Центральноафриканской Республики (ЦАР) против мятежников и боевиков, заявил посол России в Банги Владимир Титоренко.

Титоренко заявил, что «российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях ВС ЦАР против мятежников и боевиков вооруженных группировок, вступивших в альянс с (бывшим президентом Франсуа) Бозизе в нарушение своих обязательств по политическому соглашению о мире и национальном примирении от 6 февраля 2019 года», передает РИА «Новости».

Посол отметил, что называть российских инструкторов в ЦАР наемниками по меньшей мере некорректно, так как они занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.

«СМИ, которые называют их наемниками, видимо не понимают разницу между теми, кто находится здесь официально, и теми, кто воюет в ЦАР против законных властей за деньги. Наемники здесь – это граждане ряда соседних стран, которые незаконным путем прибыли сюда и воюют на стороне мятежников. Им платит Бозизе и те внешние силы, которые хотят отстранить законно избранного президента ЦАР от власти», – пояснил дипломат.

Он также подчеркнул, что некорректны и сообщения о том, что здесь находятся так называемые наемники некой ЧВК Вагнер: «Всем известно, что инструкторы из России прибыли сюда официально. Их действия скоординированы с операциями МООНСЦАР через созданные в ЦАР механизмы взаимодействия всех тех, кто помогает армии ЦАР подавить вооруженный мятеж».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР якобы убиты несколько «российских наемников», один взят в заложники. Посол России в Банги заявил, что сообщения о гибели россиян в республике являются фейками, никто из российских инструкторов не был взят в заложники или убит.

В декабре прошлого года в МИД сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований.

В январе Россия решила обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР.