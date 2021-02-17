Добыча нефти в США резко сократилась из-за холодов

Добыча нефти в США рекордно упала из-за аномально холодной погоды: она сократилась на треть, то есть примерно на 3,5 млн баррелей в день, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на трейдеров и осведомленные источники, что «добыча нефти по всей стране в настоящее время упала примерно на 3,5 млн баррелей в день или более», передает РИА «Новости».

Отмечается, что это составило треть от общей добычи нефти в стране и стало рекордным падением. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса – крупнейшем нефтяном месторождении Америки – добыча упала на 65%.

Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 млн баррелей нефти в день.

Отмечается, что холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу. В ночь на вторник сообщалось о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil, а французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.

Также сообщается, что от холодов пострадали компании Occidental Petroleum и и Chevron.

Ранее сообщалось, что рекордно низкая температура была зафиксирована в 21 американском городе.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.

Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.