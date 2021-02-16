Первый американец привился вакциной «Спутник V» в Крыму

Первый гражданин США Брюс Уотс Бевен привился в Крыму российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в минздраве и министерстве информации республики.

«В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединенных Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», – приводит РИА «Новости» сообщение минздрава. Отмечается, что была использована вакцина «Спутник V».

Согласно данным ведомств, это событие стало первой вакцинацией американца на полуострове. Уточняется, что его женой является гражданка России, археолог Татьяна Смекалова, которая также прошла процедуру вакцинации. Брюс Бевен, которому 78 лет, живет в Евпатории с женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона.

«Она (вакцина «Спутник V») хорошая, и я рад, что смог получить ее. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня – ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», – сказал он.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее заявил, что получает неоднократные обращения от жителей стран Евросоюза. В этих обращениях они выражают желание приехать в республику и привиться российским «Спутником V».

По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.