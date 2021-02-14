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Тело младенца нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске
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Следственное управление СК по Тюменской области начало проверку после обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе города Тобольска, сообщила пресс-служба ведомства.
«14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами по Тюменской области проводится процессуальная проверка», – говорится на сайте управления.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В начале января в Пермском крае женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку.
Девочка с Украины проснулась знаменитой после объявления на столбе
Наклеенное на столбе написанное от руки объявление о создании YоuТubе-канала про животных сделало десятилетнюю жительницу Украины знаменитой, сообщили СМИ.
Десятилетняя Виталина из села Зымна Вода восемь месяцев назад создала YоuТubе-канал «Природа ТВ», на котором стала публиковать короткие видео про своих домашних животных – кота Пушинку, попугая Кешу, пса Цуцика, рыбок и куриц. Девочка решила показать видеоролики местным жителям и пригласила всех на свой YоuТubе-канал, разместив на столбе написанное от руки объявление: «Подписывайтесь на канал «Природа ТВ». Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами», сообщил телеканал «360».
Об увиденной записке своим подписчикам рассказала пользовательница Тwittеr под ником @__freecafe__. Фото объявления быстро разошлось по соцсетям, в результате на YоuТubе-канал подписались уже более 32 тыс. человек, а некоторые видеозаписи набрали до 50 тыс. просмотров. В комментариях под видео стали появляться добрые пожелания, а в соцсетях появились мемы.
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Мама девочки рассказала сайту nv.ua, что YоuТubе-канал Виталина создала вместе с братом в 2018 году. Дети всегда любили снимать. Иногда они наряжали и причесывали куриц.
Напомним, в середине января на Украине запустили флешмоб с требованием по поводу русского языка.
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Путин: Донбасс мы не бросим
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Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс.
Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС.
Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Путин: Достижения России раздражают оппонентов
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Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников.
«У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов.
В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».
«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства.
Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер.
Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер.
На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства.
Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент.
Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада.
В Швеции решили помешать строительству «Северного потока – 2»
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В Швеции призвали власти к давлению на ФРГ по вопросу строительства «Северного потока – 2». Депутат шведского парламента Бьерн Седер направил соответствующий запрос министру иностранных дел страны Анн Линде.
По мнению Седера, Евросоюз должен предпринять определенные шаги в ответ на «действия России» по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которые были объявлены персонами нон грата, передает RT.
В качестве одного из возможных вариантов реакции европейского сообщества на политику российских властей шведский депутат предложил противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2».
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Путин: Президенты США нарушают клятву на Библии
Традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они (президенты США – прим. ВЗГЛЯД) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны», – отметил российский лидер на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС.
Также Путин подчеркнул, что «в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной».
«Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?» – отметил президент. Путин заключил, что в этих вещах очень много противоречий. «Это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру», – подчеркнул российский лидер, добавив, что «у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба».
Ранее американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.
Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты
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Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle.
По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу
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Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.
Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.
Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
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Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.
Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.
Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.
На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.
Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей
Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации.
«Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер.
Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов.
Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент
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«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.
«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».
В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.
«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее, символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда, обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».
Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».
У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев, проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».
Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии, отметил Дудаков.
Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.
«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.
При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».
В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тех партийцев, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.
Добавим, что импичмент Трампу, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-го президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.
По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.
Вместе с тем аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».
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Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении
Российская Система предупреждения о ракетных нападениях (СПРН) способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, а также определять, какие цели несут угрозу, заявил гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
По его словам, СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей. Он напомнил, что гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скоростью пять-шесть Махов, а головные части ракет развивают еще большую скорость.
«Тем не менее наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», – сказал Боев телеканалу «Звезда».
Российская Система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.
Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций «Воронеж», которые несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях.
Ранее Боев сообщил, что в России завершились испытания российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
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Маск пригласил Путина на разговор в Clubhouse
Американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.
«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента России.
«Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском.
Clubhouse – это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении России с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.
Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков.
Напомним, в среду главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?
Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову, заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева, отметив, что актер отправил ему ответ.
Меркачева, посетившая СИЗО «Лефортово», где содержат Сафронова рассказала, что обвиняемый в госизмене написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу, произошедшую в 2011 году. «Иван работал в «Коммерсанте», зашел с коллегой в кафе, и там пересеклись с Ефремовым. И Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер «нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда», – сказала она. По ее словам, актер в ответ написал Сафронову письмо, однако оно пока не дошло, передает ТАСС.
Меркачева также отметила, что Сафронов много читает в изоляторе, он прочел порядка 150 книг и написал рассказ.
Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.
В свою очередь Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник».
Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины
«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления.
«Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август.
Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают».
По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом».
Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ».
«Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.