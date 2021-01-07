В Пермском крае женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорку

Следователи арестовали жительницу города Чернушка Пермского края, подозреваемую в убийстве внучки, тело которой было найдено в мусорном баке, сообщило краевое следственное управление СК России.

«По данным следствия, в конце декабря 2020 года женщина убила ребенка, которого в домашних условиях родила ее 37-летняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, она положила тело в коробку и выбросила в мусорный контейнер», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем в полицию сообщили соседи. В отношении 59-летней женщины возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а также по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка ножницами. По данным следствия, подозреваемая родила дома живого мальчика, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело.