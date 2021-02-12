Строительство «Северного потока – 2» прервано из-за непогоды

Лингвист сравнил влияние трансгендеров и коммунистов на русский язык

Сфера официального документооборота в русском языке в большей степени и так является гендерно нейтральной, но на грамматическом уровне гендер навсегда останется в любом языке, заявил газете ВЗГЛЯД проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя происходящие в английском языке изменения в связи с политикой политкорректности к трансгендерам.

В рамках новой политики дружественного отношения к трансгендерам от персонала британских университетских больниц Брайтона и Сассекса потребовали отказаться от нескольких фраз. Так, например, термин «грудное молоко» будет заменен на «человеческое», а «материнское» на «перинатальное».

«В обозримой перспективе гендерно нейтральным язык не станет, потому что гендер является категорией, которая соотносима с очень важной грамматической категорией – категорией рода. Особенно в таком языке, как русский, категория рода пронизывает всю языковую систему, и взять и изъять ее из языка просто невозможно. То есть как минимум на грамматическом уровне гендер останется в любом языке», – говорит Осадчий.

Он рассказывает, что в угоду политическим, социальным, культурным задачам и раньше вносились изменения в стандарты употребления тех или иных языковых единиц. Он приводит в пример эксперимент, который был поставлен над русским языком в начале XX века, когда большевики решили упразднить систему обращений. Тогда вместо чинов, званий, титулов достаточно было употребить единое бесполое обращение «товарищ». Такой термин нравился далеко не всем гражданам, но из-за того, что это была официальная позиция власти, его активно использовали.

«Стоит обратить внимание на то, что обращение быстро ушло из оборота, как только стало понятно, что коммунизма как главенствующей идеологии больше в нашей стране нет. Словом «товарищ» никто не хотел пользоваться, потому что оно никому не нравилось, в том числе из-за того, что оно является гендерно нейтральным. Все-таки человек не любит эти искусственные конструкции и хочет, чтобы язык был ближе к его природе и в большей степени отвечал представлению человека об окружающей действительности», – объясняет собеседник.

Поэтому, когда человеку говорят, что в жизни гендер, пол есть, а в языке его быть не должно, то он начинает сомневаться, что это правильно, поясняет лингвист.

Также он отметил, что нередко эксперименты с языком приводят к не самым лучшим последствиям. Так, например, русский язык является единственным крупным языком на Земле, где отсутствует нормальная система обращений. Это стало результатом попытки ввести гендерно нейтральное обращение «товарищ».

«Тем не менее, сфера официального документооборота в большей степени является гендерно нейтральной. То есть у нас нет традиции наименовать одну и ту же должность в двух вариантах как «директор-директорка». У нас лишь есть профессии, которые именуются по мужскому (инженер) и женскому (няня) типам. То есть в принципе русский язык избегает задвоения. Возможно, это со временем изменится, но быстро это сделать не получится – большая часть языкового коллектива будет возражать», – заключил Осадчий.

Ранее общественная организация попросила российское правительство запретить употребление терминов «толерантность» и «гендер» в учебной литературе и официальных документах органов власти.