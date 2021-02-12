Общественная палата Москвы решила обсудить возвращение памятника Дзержинского на Лубянку

Общественная палата Москвы планирует провести во вторник, 16 февраля, заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, где обсудит вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, сообщил зампред палаты Алексей Венедиктов.

«Во вторник я собираю в том числе и по этому вопросу комиссию Общественной палаты Москвы... Хочется послушать экспертов и затем направить свое заключение в мэрию», – сообщил Венедиктов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в заседании комиссии примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и руководитель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский. «Я считаю, что без мнения москвичей такой памятник в центре Москвы невозможно создать. Надо включать москвичей в этот вопрос», – добавил он.

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Также Венедиктов предложил обсудить возможности, позволяющие москвичам принять участие в решении, в их числе проект «Активный гражданин» и электронное голосование.

«Необходимо, чтобы большее количество людей обсуждало такие вопросы в легальных формах и принимало участие в принятии решения. Мне кажется, что наша комиссия может интегрировать эту историю, разведя ее на всю Москву – электронным голосованием, «Активным гражданином», муниципальными советами», – добавил он.

Напомним, в феврале 2021 года группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди подписавших обращение правительству и мэрии Москвы – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь находится в ведении властей Москвы.

Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.