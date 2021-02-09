В Кремле ответили на вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь находится в ведении властей Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, в феврале 2021 года группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Среди подписавших обращение правительству и мэрии Москвы – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.

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Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.

Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению Церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, а воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.