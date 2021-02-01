В Ингушетии задержали троих пособников террористов

Комедийный артист и сценарист Семен Слепаков раскритиковал журналиста Александра Невзорова за «некрофилию».

Невзоров в своем Instagram оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января на 88-м году жизни народном артисте СССР Василии Лановом за его общественную позицию и поставил под сомнение творческие заслуги актера, «который когда-то снимался в кино». Кроме того, Невзоров раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!».

«Спасибо, Александр Глебович, за то, что, как и многие, не обошли меня вниманием. Мне это очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно. Вы снова направили полет своей фантазии в сторону каннибализма. Понимаю – тема Вам близка, Вы, собственно, этим и занимаетесь в своих программах. Но Ваши регулярные экскурсы в каннибализм, на мой взгляд, слегка приелись. Надо двигаться дальше – возможно как-то покрутить «некрофилию» – судя по фрагменту про Ланового вы в этом тоже прекрасно разбираетесь. А насчет моей продажности – безусловно, у Вас большой личный опыт в таких делах, но, видимо, в силу возраста у старого волка притупился нюх. Здоровья Вам и побольше подписчиков!» – написал Слепаков в ответ на слова Невзорова.

Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.

Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В стихотворении Слепаков упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.

В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.