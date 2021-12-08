В ВОЗ не исключили вероятности скорого начала доминирования «омикрона» в Европе

Новый штамм коронавируса, выявленный в 57 странах мира, может к началу января стать доминантным в Европе, говорится в еженедельном бюллетене об эпидемиологической ситуации в мире ВОЗ.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом «омикрон», то он станет доминантным в Европе. Выводы сделаны на основании предположений о росте, сроках распространения, смешении населения, социальных и общественных мер здравоохранения.

«Он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что «омикрон» может распространяться в два раза быстрее, чем вариант «дельта», сообщили ученые, занимающиеся моделированием ситуации с распространением коронавируса в ЮАР. К такому выводу они пришли, построив математическую модель на основе обследований, зараженных коронавирусом пациентов.

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