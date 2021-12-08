Дело двух участников БОРН отправили на пересмотр

Дело осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никиты Тихонова и Евгении Хаси отправлено на пересмотр в апелляционную инстанцию по решению Верховного суда, сказал адвокат Дмитрий Аграновский.

«Президиум Верховного суда РФ в соответствии с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу Тихонова и Хасис, отменил кассационное определение. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию», – заявил Аграновский ТАСС.

По версии следствия, националисты Илья Горячев и Никита Тихонов вместе с группой сообщников основали в середине 2008 года в Москве организацию БОРН («Боевая организация русских националистов»). Целью сообщества было совершение преступлений экстремистской направленности и нападений на граждан – убийств по мотивам идеологической и национальной ненависти и вражды, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов из мести за их законную деятельность, а также иных преступлений.

Жертвами преступников, по версии следователей, стали адвокат Станислав Маркелов, лидеры так называемых антифашистских движений Федор Филатов, Илья Джапаридзе и Иван Хуторской, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, а также Салахедин Азизов, Расул Халилов, Сосо Хачикян. Кроме того, националистов подозревают в покушениях на убийство Рамазана Нуричуева и сотрудника органов внутренних дел Гагика Беняминяна.

Троих членов БОРН присяжные Мособлсуда признали виновными в бандитизме, хранении оружия и убийстве судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Максима Баклагина и Вячеслава Исаева приговорили к пожизненному заключению, еще один участник БОРН Михаил Волков приговорен к 24 годам заключения.

Коллегия присяжных выносила обвинительный вердикт по делу Горячева, его приговорили к пожизненному сроку.

На заседании суда осужденная по делу об убийстве Маркелова Евгения Хасис в свидетельских показаниях на суде называла Горячева убийцей, «поскольку это именно он отдавал приказы об убийстве». Тихонов также осужден – суд назначил ему пожизненный срок.