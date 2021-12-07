ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Белоруссию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию, следует из соответствующего решения суда.

«В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», – говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы.

В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.

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