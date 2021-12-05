СМИ узнали о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

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5 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 08:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России
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Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц.
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Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет.
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В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ узнали о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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Турция объявила о намерении передать Украине более 20 «Байрактаров»
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Турецкая сторона согласовала поставки еще 24 ударных беспилотников «Байрактар» украинским военным в ближайшее время.
Производитель Baykar находится в тесном контакте с чиновниками. Турция готова передать Украине не менее 24 беспилотника уже в ближайшее время, сообщает агентство «Унiан» со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что поставка беспилотников Украине даст больше возможностей Турции для оказания давления на Россию. Как добавил источник издания, Украина получила намного больше от Турции, чем об этом сообщалось официально.
Украина вела переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. С 2019 года началось испытания турецких ударных дронов Bayraktar ТВ2. Первая партия из Турции в Украину прибыла в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что применялись ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе лишь раз и не нарушали Минские соглашения. Атака не осуществлялась в зоне проведения операции Объединенных сил.
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Назван «рычаг давления» Москвы на Вашингтон в переговорах по ПРО США
Подводный беспилотный аппарат «Посейдон» является новым классом оружия и даст президенту России Владимиру Путину рычаг давления на Соединенные Штаты в ходе переговоров о системе противоракетной обороны (ПРО) США, выразил мнение военный обозреватель и офицер США в отставке Брент Иствуд.
Как считает Иствуд, Соединенным Штатам будет трудно классифицировать подводный беспилотный аппарат и крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на следующих переговорах с Россией по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
«Это новый класс оружия. Вероятно, он не дает покоя американским экспертам по контролю над вооружениями», – отметил автор. По его мнению, «Посейдон» «даст президенту Владимиру Путину рычаг давления на американцев в отношении системы противоракетной обороны (ПРО)», которые НАТО в настоящее время разворачивает в Восточной Европе.
Напомним, в США «Посейдон» назвали устрашающей «торпедой апокалипсиса».
Об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона» министр обороны Сергей Шойгу объявил 20 февраля 2019 года. Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Госиспытания атомной подлодки «Белгород» – носителя подводных беспилотников «Посейдон» – планируется завершить до конца 2021 года. Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.
Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».
Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – планируется передать ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных»
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
До этого сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.
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Стала известна дата переговоров Путина и Байдена
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин пообщаются по защищенной видеосвязи 7 декабря, они обсудят Украину и ряд других вопросов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланировано на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.
«Вечер. Президенты сами определят», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Переговоры пройдут по видеосвязи. Как сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, Байден намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно военной деятельности России на границе с Украиной, а также сказать о приверженности США украинскому суверенитету и территориальной целостности.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, однако окончательно она не согласована, рассматривается, в том числе, 7 декабря.
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В офисе Зеленского заявили о заинтересованных в дестабилизации Украины силах
Есть некие внешние и внутренние силы, цель которых – лишить стабильности обстановку на Украине, заявил глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран «Большой семерки» и Евросоюза (ЕС).
«Андрей Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве (...) Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение офиса Зеленского.
В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе, обстановку вокруг государственной границы Украины, работу контактной группы по урегулированию ситуации в ДНР.
Отдельно обсудили принятие закона о деолигархизации, цель которого исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы и манипулирование медиа.
«При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права», – отметил Ермак.
Ранее Зеленский заявил, что у него имеется информация о подготовке государственного переворота на Украине, который должен был состояться 1 декабря. Одним из участников якобы являлся бизнесмен Ринат Ахметов.
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В администрации США назвали дату и темы переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», – приводит слова Псаки ТАСС.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
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На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии
Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», – заявил Демченко агентству УНН.
Он также заявил, что Украина «не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину
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Россия не представляет угрозы для какой-либо страны и имеет суверенное право развертывать войска на национальной территории, при этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, заявило российское посольство в Вашингтоне.
«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории – наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», – напомнили российские дипломаты. «Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, – заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения», – подчеркнули в посольстве.
Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британского издания Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.
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Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Глава Пентагона заявил о приверженности США «защите» Украины
Соединенные Штаты привержены «защите суверенной территории Украины», готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня и противостоять любой силовой угрозе населению остров, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», – приводит ТАСС ответ Остина на вопрос о том, считает ли он возможным вторжение России на Украину на фоне публикаций западных СМИ у якобы наращивании РФ сил около границы с соседней страной.
Глава Пентагона не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. «Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – сказал Остин. – Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали».
Министр обороны Соединенных Штатов также заявил, что США «привержены <…> поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
-
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Глава ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве»
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве».
«Нам (руководству провозглашенных республик Донбасса и с президенту Украины Владимиру Зеленскому) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».
Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, «хотя понимали, что США не даст ему это сделать». «Если так посмотреть, может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал», – добавил Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Live.
Ранее глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.
В субботу председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
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Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России
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Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай «военной агрессии».
«[Президент России Владимир] Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». «Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться», – заявил он в эфире итальянского телеканала Sky TG24.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.
Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.
Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.
Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.
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«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Пушков заподозрил журналистов Bild в желании «повоевать с Россией»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild за публикацию карты гипотетического нападения России на Украину.
«У американских и германских журналистов давно чешутся руки – уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» Вот и готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в МИД обратили внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи Bild использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
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