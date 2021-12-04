Врио главы Владимирской области Авдеев: Все инициативы и проекты ЕР доходят до конкретных людей

Партии «Единая Россия» предстоит большая работа по реализации народной программы, но уже сейчас все идеи и проекты ЕР доходят до конкретных людей, заявил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в преддверии съезда ЕР 4 декабря в Москве.

Авдеев отметил, что впереди большая работа, но «можно сказать, что все госпрограммы, все идеи, которые обсуждались внутри партии, все национальные проекты достигают каждого конкретного человека они доходят до сел и городов в виде социальных объектов, дорог, поддержки проектов», говорится в сообщении на сайте ЕР.

Программы благоустройства и развития социальной сферы стали доступнее для муниципалитетов за счет национальных проектов – на местах часто нет денег на их реализацию, поэтому помощь приходит из федерального центра.

«Речь идет, например, о реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, других соцобъектов. Работа «Единой России» видна по всей стране», – заявил Авдеев.

Он подчеркнул, что партии предстоит большая работа по реализации народной программы, с которой она шла на выборы в 2021 году: «Речь идет о программах газификации, строительстве и ремонте школ, спортивных комплексов, развитии дорожной инфраструктуры. Можно, конечно, подводить итоги – но впереди большая работа».

Врио губернатора прокомментировал также свое назначение на должность врио секретаря Владимирского реготделения «Единой России», которое состоялось накануне.

«Это большая ответственность, и люди должны оценить эту работу. Сочетание ответственности на должностях руководителя региона и партийной организации должно позволить не только сформировать запрос в виде народной программы, но и реализовать: довести все это до того, чтобы каждый человек, который подавал свои предложения, увидел результат», – сказал Александр Авдеев.

Напомним, в Москве 4 декабря пройдет заключительный этап съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники съезда изберут председателя партии, высший и генеральный советы «Единой России», комиссию по этике. Будут сформированы составы генерального и высшего советов, центральной контрольной комиссии.