Врач оценил вред съеденной под бой курантов бумажки с новогодним желанием

Съеденная под бой курантов бумажка с новогодним желанием вреда здоровью не нанесет, но желательно, чтобы она была маленькой и неокрашенной, а текст был написан простым карандашом, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму. Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители», – передает РИА «Новости» слова Тяжельникова.

Врач отметил, что другая новогодняя традиция – смотреть телевизор во время застолья – это неполезно. «И не только потому, что вы не получите удовольствия от вкусной еды, сосредотачиваясь на экране. Но, прежде всего, потому, что человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи. В Новый год за просмотром ТВ есть большой риск переесть, поскольку многие не представляют застолья без «Голубого огонька», – уточнил Тяжельников.

Он также посоветовал бы не растягивать трапезу на всю ночь. Основной прием пищи лучше запланировать на обычное время ужина, то есть не голодать и не ждать курантов. А на встречу Нового года оставить более легкие закуски. Кроме того, если салаты стоят на столе с вечера до утра, то возникает риск, что еда может испортиться.

«Телеканалы стараются записать длительные новогодние программы, чтобы не дать зрителям скучать в праздник. Однако в аспекте сохранения здоровья сидеть всю ночь у телевизора не полезно. Это вредно для глаз большой нагрузкой и напряжением. Это плохо и тем, что после ночи без сна человек будет чувствовать себя разбитым, может болеть голова. У людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть обострения из-за стресса, который окажет бессонная ночь на организм», – рассказал Тяжельников.

По его словам, желание отоспаться днем может привести к сбою режима сна и бодрствования на все каникулы, а вернуться в привычный график будет сложно. «Если уж так хочется досмотреть «Голубой огонек», то он будет доступен в записи и в другие дни», – подчеркнул врач. По его словам, если человек собирается смотреть на улице салюты после боя курантов, то стоит помнить, что холод оказывает стресс на организм даже при краткосрочном воздействии. «Можно легко получить переохлаждение, даже ненадолго выбежав раздетым из тепла на улицу. Кроме того, когда человек разгорячен, то происходит еще большая разница между температурой тела и воздуха, что создает еще больший стресс. Поэтому чтобы посмотреть пять минут на фейерверк, нужно одеться полностью и по сезону. Колпак Деда Мороза не защитит от холода», – добавил врач.

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