Шампанское назвали самым неподходящим напитком для праздника

Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы

«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения.

«Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» ­– пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан.

Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник.

По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан.

Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник.

Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины».

«Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог.

Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.

Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».

В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.

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