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В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.
«На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит... Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – заявил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения Россия не может делать физически.
Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Немцы не захотели платить «налог» с российского газа в пользу Украины
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации, указав, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию на фоне критического отношения к проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию (...) Украина может привести в порядок свой бюджет и наконец решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств», – заявил пользователь Peter.
«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» – спросил smokiebrandy.
«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка», – отмечает oldy.
В статье также отмечается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии «Зеленые» неоднократно заявляла о большой геостратегической роли «Северного потока – 2», однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
«Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США», – считает Jean_Marat.
«Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего», – добавил другой пользователь.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация «Северного потока – 2» должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года, сорвать реализацию проекта Украине не удастся.
При этом в Германии не смогли уточнить сроки запуска «Северного потока – 2».
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Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Дробницкий сказал, зачем Байдену нужен разговор с Путиным до Нового года
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Байден хочет разговором с Путиным показать себя миротворцем в глазах собственного электората и европейских союзников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России пройдет в четверг в 23.30 мск.
«Демократам нужно показать избирателям в преддверии подготовки к выборам в Палату представителей, что они держат руку на пульсе в плане безопасности в мире. В этом смысле разговор с Путиным нужен именно американской стороне», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подготовка к саммиту Россия – США на высшем уровне будет длиться еще долго, а контакты Вашингтона с Москвой по линии Джейка Салливана и Николая Патрушева не дают того пиар-эффекта, на который рассчитывает администрация Байдена.
«Кроме того, Белый дом, я думаю, пока не очень понимает свою повестку в будущей встрече с Россией в рамках предложений по гарантиям безопасности. Поэтому показать европейским союзникам, что диалог все-таки ведется – самое лучшее для США сейчас», – подчеркнул эксперт. Собеседник обратил внимание на то, что диалог между Россией и США обрастает ненужными обеим сторонам фигурами, желающими включиться в процесс переговоров.
«Украина озвучивает свои пожелания к встрече, которые у нее никто не спрашивал, Столтенберг созывает Совет Россия – НАТО, которого де-факто нет, Прибалтика кричит, что без нее обсуждение вести нельзя, также со своими заявлениями выступает Боррель. На этом фоне предновогодний разговор тех, кто владеет ситуацией, выглядит еще солиднее и весомее», – отметил аналитик.
Упоминание же Украины в американских СМИ в связи с разговором Путина и Байдена сделано для того, чтобы напомнить, что американский лидер «предотвращает вторжение России на Украину», заметил Дробницкий, добавив, что «афганский сценарий ухода США с Украины неизбежен – это вопрос времени».
«Ни о каком участии Киева в диалоге речи не может идти. Тем более США и Россия уже обозначили, что обсуждение будет вестись по трем трекам: Россия–США, Россия–ОБСЕ и Россия–НАТО. Причем Россия–США – это, безусловно, главный формат», – подчеркнул политолог. Дробницкий также пояснил, что время разговора не играет роли. «Это технические моменты, касающиеся работы протокольных служб обеих сторон», – сказал эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. «Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3.30 по полудню (23.30 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Белого дома.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указывал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что «для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира». «Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – добавил сенатор.
Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден заявит своему российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность.
Он добавил, что в случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину. По словам представителя администрации, Байден убежден, что «нет замены прямому диалогу лидеров, и это особенно правда, когда касается России».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
В Кремле назвали инициатора разговора Путина и Байдена
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Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена в четверг произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита Россия – США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что разговор двух лидеров состоится за полчаса до полуночи, передает ТАСС.
«Инициатива была Путина, время (30 декабря в 23.30 по мск) вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», – передает слова Пескова РИА «Новости».
«Цель разговора понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что «любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга».
По словам Пескова, Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
«Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров упомянутых выше», – сказал пресс-секретарь.
МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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В Совфеде оценили планы Байдена позвонить Путину в полдвенадцатого ночи
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«Для политика не существует понятия «неудобное время», особенно когда решаются вопросы войны и мира», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину в четверг в 23.30 (мск).
«Мы работаем круглосуточно, а те, для кого такой график неприемлем, обычно в политику не идут. Какие тут могут быть проблемы?» – поинтересовался зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Кроме того, все прочие каналы связи между сторонами уже были использованы, после них «пошла бумага» – мы опубликовали наши требования по гарантиям безопасности. Весь мир знает, что мы предложили. Теперь интересно, с каким настроением Вашингтон собирается на это реагировать», – заявил собеседник, объясняя внезапное желание Байдена поговорить с Путиным в канун новогодних праздников.
По словам Климова, настрой американской стороны важно узнать, поскольку «дальше будет запуск рабочей группы, пойдет каскад переговоров». «Почти каждый день будут дискуссии: сначала с США, потом с НАТО, потом с ОБСЕ. Целых три формата», – указал замглавы комитета СФ.
«К этому надо готовиться, вот и все, – добавил он. – И вполне возможно, и было бы даже хорошо, если бы наши лидеры во время предстоящего звонка поздравили друг друга с наступающим Новым годом».
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден свяжется с Путиным по телефону в четверг в 23.30 (мск). Во время разговора будет затронут ряд тем, «в том числе грядущее дипломатическое взаимодействие», сказали в американской администрации.
До анонса телефонных переговоров высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Байден намерен заявить Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому интерес.
В интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказывал, что иногда работает в Кремле до половины второго или даже до двух часов ночи. В этом случае он остается ночевать в специально оборудованной комнате отдыха. Президент признался, что ночует в Кремле часто.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Позднее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
Ожидается, что Россия обсудит гарантии безопасности в трех форматах: с США (10 января), представителями НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января). Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
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На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти
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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.
Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису.
В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.
В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».
Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.
В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.
В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.
В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Госдолг Украины вырос до 94 млрд долларов
Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на 1,52 млрд долларов, составив 94,15 млрд долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов Украины.
«В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте – на 1,52 млрд долларов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным Минфина, внешний госдолг в начале декабря составил 55,96 млрд долларов, а внутренний – 39,09 млрд долларов.
В октябре совокупный госдолг Украины превышал 90 млрд долларов. В правительстве заявили, что работают над его реструктуризацией.
Ранее украинская сторона ответила на слова о госдолге перед Россией. В Украине считают необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Захарова: Киев будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
«Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?» – цитирует ее РИА «Новости».
Захарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский уже стал угрозой для Украины, разобщенность украинского народа достигла катастрофических масштабов.
«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, согласно которой информационная политика России угрожает демократическим странам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
В США назвали «преимущество» перед Россией и Китаем
У США партнерские отношения с десятками стран по всему миру, что дает им явное преимущество перед Россией и Китаем в случае конфликта, пишет ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.
Он считает, что наличие соглашений с большим числом государств наделяет Соединенные Штаты возможностью предотвратить эскалацию напряженности с конкурентами. Так, по его словам, пример могут послужить недавние совместные учения США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, во время которых военные отрабатывали маневры на случай противостояния с Китаем, сообщает РИА «Новости».
«Учения длились несколько дней и были сфокусированы на усовершенствовании тактики связи на море, операциях радиоэлектронной борьбы и комплексных противовоздушных и противокорабельных операциях. Военные обеих стран уделяли особое внимание совместной наземной и воздушной интеграции, отрабатывая сценарии, при которых авианосная ударная группа США при поддержке союзных кораблей вступает в бой с китайским флотом», – написал Атламазоглу.
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
В Раде вспомнили пословицу на фоне переговоров России и США
Неучастие Украины в переговорах высокого уровня между Россией и США не следует воспринимать как провал, Киев сделал все, чтобы это воспринималось как благо, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Олег Волошин.
Волошин написал в Facebook, что его «умиляют» разговоры о том, что «опять переговоры об Украине без Украины». «Поздно уже по этому поводу рефлексировать», – считает он.
По его словам, украинская власть сделала все, чтобы факт переговоров кого-то с Россией, как альтернатива «решению украинского вопроса» Москвой, воспринимался как благо.
«Поверьте, вот уж точно: не до жиру – быть бы живу», – подытожил депутат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом сообщил, что будут обсуждаться такие темы, как, в частности, контакты России с НАТО и ОБСЕ.
До этого президенты провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
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Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы
Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, заявил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.
«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.
По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.
Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.
В Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также проведут разговор.
«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», – приводит его слова агентство УНИАН.
Он уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе и предстоящие дипломатические контакты с Россией.
Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря.
Политолог: Эрдогану невыгоден острый кризис в отношениях России с Западом
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Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Москва выступила за поддержку Анкарой предложений Москвы к США о гарантиях безопасности.
«В полном объеме Турция вряд ли поддержит российские предложения хотя бы потому, что Анкара не захочет осложнять отношения с Киевом – их сотрудничество развивается, и Эрдоган не будет терять экономического партнера», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, Анкара вполне может разделить позицию Москвы в части снижения напряженности в Черном море, уверен он. «Регион взрывоопасный, и мнение Турции тут важно», – отметил эксперт.
Также, по его словам, турецкая сторона может внести предложения по ограничению развертывания ракет в Европе. «А вот юридические гарантии НАТО не расширяться в Европе Анкара вряд ли поддержит», – добавил аналитик.
Лично Эрдоган мог бы выступить посредником в диалоге Россия-США или Россия-НАТО, считает Кортунов. «Это повысило бы политический вес турецкого лидера и вывело бы его в другую лигу. Но, как бы он этого сделать не пытался, посредник должен иметь хорошие отношения с обеими сторонами, чем Эрдоган похвастаться не может», – пояснил собеседник.
В любом случае, острый кризис в отношениях России с Западом Турции невыгоден, поскольку в этой ситуации Анкаре приходится выбирать, напомнил глава РСМД.
«Эрдоган не хочет выбирать между Москвой и Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, а это всегда сопряжено с какими-либо потерями – политическими и экономическими. Поэтому, несмотря на то, что президент Турции любит ловить рыбу в мутной воде, в данном случае он максимально заинтересован в налаживании диалога Москвы с США, НАТО и Европой», – подытожил собеседник.
Иное мнение высказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, турецкая внешняя политика является совершенно неразборчивой, и Москва к этому привыкла. «Сегодня Турция может чинить какие-то препятствия России или США, а завтра говорить о нерушимой дружбе, любви и желании помогать во всем. Поэтому, турецкая политика воспринимается, с одной стороны, с пониманием, а с другой – с неким юмором», – сказал аналитик.
Эксперт уверен, что для Анкары вопрос по поводу отношений Москвы с Брюсселем «принципиальным не является». «Отношения Турции с Россией в сфере безопасности развиваются отдельно от НАТО, в первую – очередь на сирийском и закавказском театрах, частично – на североафриканском. Анкара в надежде получить что-то от Москвы может «в пику» своим европейским партнерам и сказать, что она поддерживает Россию», – предположил политолог.
Собеседник подчеркнул, что Турция не «может помочь России вести с НАТО диалог о гарантиях безопасности». «Анкара всегда занимается своими интересами, а турецкая игра на противоречиях никогда не приносит прямой пользы ни Западу, ни Востоку. Она направлена только на то, чтобы приносить пользу самой Турции. В любом случае, вопрос о европейской безопасности будет обсуждаться на двустороннем уровне – России и США. Здесь Турция не имеет никаких возможностей», – убежден Бордачев.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, передает ТАСС.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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