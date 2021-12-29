Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Аксенова и Поклонской

Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в их число вошли глава республики Сергей Аксенов и экс-прокурор Наталья Поклонская, они обвиняются в госизмене, сообщило ведомство.

«Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации России в Крыму (Украина считает Крым оккупированной Россией территорией) и Севастополе», – говорится на сайте генпрокуратуры.

Кроме Аксенова и Поклонской обвиняются председатель госсовета Владимир Константинов и еще пять других должностных лиц.

Уточняется, что их обвиняют «в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации».

Напомним, бюро Интерпола на Украине решило не объявлять в международный розыск российского посла в Кабо-Верде и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

В начале декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил с угрозами в адрес Натальи Поклонской, на своем канале в YouTube он пообещал, что Поклонскую отправят в киевский СИЗО.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами экстрадиции российского дипломата занимаются генеральная прокуратура, министерство юстиции и МВД Украины.