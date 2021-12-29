На Украине призвали создать союзное государство с Россией

Кадыров объяснил свои слова об Украине личным мнением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин России, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов», – заявил глава Чечни в прямом эфире в социальной сети Instagram, сообщает ТАСС.

Также Кадырова спросили о наличии военных сил для решения украинской проблемы, на это он ответил, что у него нет армии.

«Армия, которая у нас есть, – это Министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на сто процентов уверен, что за определенное время могу собрать около ста тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира», – добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России.