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Москву и Киев ждет новый передел собственности

К моменту своего распада СССР накопил долгов почти на 100 миллиардов долларов Машков Юрий/ТАСС
Украинский МИД отказался признать правомочность претензий президента России, напомнившего, что Украина так и не передала РФ советские зарубежные активы, хотя должна была это сделать по договору о долговых обязательствах СССР. Тем временем двум странам грозит новый передел активов и целых зданий, потому что некоторые долги Украине все-таки придется отдавать.  Подробности...
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пресс-служба ОАК
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    К моменту своего распада СССР накопил долгов почти на 100 миллиардов долларов
    		   15 декабря 2021, 08:30
    Фото: Машков Юрий/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Украинский МИД отказался признать правомочность претензий президента России, напомнившего, что Украина так и не передала РФ советские зарубежные активы, хотя должна была это сделать по договору о долговых обязательствах СССР. Тем временем двум странам грозит новый передел активов и целых зданий, потому что некоторые долги Украине все-таки придется отдавать.

    Спор между Москвой и Киевом о собственности бывшего СССР – это аттракцион неслыханной жадности, растянувшийся на тридцать лет. Президент РФ Владимир Путин вспомнил о нем в рамках интервью телеканалу «Россия 1». «В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», - заявил в частности глава российского государства.

    Украинская реакция не заставила себя ждать и ничем не удивила. Представитель МИД этой страны Олег Николенко заявил, что российско-украинское соглашение о разделе имущества так и не вступило в силу. Якобы – по вине самой России, которая «игнорировала требование предоставить информацию о стоимости активов, которые должны были передаваться», что «сделало невозможной ратификацию соглашения Радой».

    Перед тем, как разобраться, за кем в этой истории правда, следует вспомнить, что справедливость и законность – это не всегда синонимы, а наглость - это второе счастье. Другими словами, вся эта история - очередное доказательство тому, что украинским властям верить нельзя: если речь идет о больших деньгах, обязательно постараются обмануть, – иначе не бывало.

    О насколько больших деньгах идет речь, точно никто не скажет. К моменту распада СССР накопил долгов почти на 100 миллиардов долларов. Что же касается суммарной стоимости иностранных активов советского государства, их оценка колебалась от официальной и явно заниженной цифры в 10 млрд долларов, прозвучавшей сразу после распада СССР, до неофициальной в 500-600 млрд долларов. В эту сумму входят доли в 526 иностранных предприятиях и стоимость 3645 объектов недвижимости, более двух третей из которых находилась на балансе советского МИД. 

    Вскоре после беловежского сговора Москва и Парижский клуб - главный кредитор СССР предложили бывшим советским республика так называемый нулевой вариант, о котором и упомянул Путин: Россия берет на себя все долги, но также забирает всю зарубежную собственность Союза. При этом речь шла не об общем, едином для всех соглашении, а о двусторонних договорах - с каждой республикой в отдельности. Руководство Украины на эти условия согласилось.

    Идея подписать один на всех договор между осколками Союза провалилась чуть ранее. Его отказались подписывать и Молдавия с Азербайджаном, где у власти тогда были довольно радикальные националисты, и даже Узбекистан с Таджикистаном, которые выходить из СССР вообще не планировали.

    Республики Прибалтики эту идею тоже не приняли - из-за собственной идеи о том, что они не правопреемники советских республик, а оккупированные коммунистами независимые государства. Но в этом случае никаких проблем из-за прибалтийской неуступчивости не возникло - долг они платить не собирались, но и на имущество не претендовали. Все проблемы «нулевого варианта» были связны исключительно с Украиной. Ее формальное согласие на сделку имело целью подмазаться к российскому руководству с меркантильными целями, а выполнять положения договора в Киеве не собирались изначально - как и Минские соглашения, подписанные два десятилетия спустя. 

    Верховная Рада отказалась ратифицировать договор с Москвой, ведомая популисткой мыслью «а вдруг продешевим». Формально там требовали «независимой оценки» стоимости всех активов, по сути это сразу превратилось в народную украинскую сказку о светлом будущем, в котором «москали» просто так отдадут украинцам много-много денег.  

    Сделку тут же стали обвешивать дополнительными условиями, в том числе - абсурдными. Начиная от требования предоставить Киеву под посольства 40 зданий в аренду на 49 лет по общей цене в 1 доллар до идеи выдать украинцам на руки 16,37% алмазного фонда СССР, вырытого отнюдь не на Украине.

    Сама цифра в 16,37% известна в этой стране каждому политику и политологу - эту долю в общесовестком хозяйстве высчитали для украинцев стороны самого первого соглашения (того, что без Молдавии, Узбекистана и прочих). Теперь она - символ национального мифа о несметных богатствах, которые ждут украинцев в том случае, если они будут действовать смело и нагло.

    Иногда украинцы, впрочем, возвращались к изначальному тексту соглашения - тема с одобрением «нулевого варианта» возникала в Киеве как минимум дважды, и оба раза применительно к кредиту, который выклянчивали у Москвы. Речь идет о 1996 годе, когда РФ, сама находившаяся в долгах как в шелках, ссудила соседям 2,5 млрд долларов, и о 2009-м, когда правительству Юлии Тимошенко срочно понадобились деньги на фоне мирового финансового кризиса. Оба раза торги вызвали у части украинских элит истерику - и эта наглая истерика работала: кредиты украинцы получали, но соглашение по-прежнему не ратифицировали как «неприемлемое условие». У нищих своя гордость.

    Это необходимо подчеркнуть особо: ведомую провинциальным национализмом Украину невозможно было образумить, она была недоговороспособна в принципе. Требование сорока зданий тому примером: Россия соглашалась даже на это, если украинцы смерят аппетиты хотя бы до двадцати восьми зданий. Они смерили - и тут же отказались от 19 предложенных им вариантов, одобрив только девять.

    «Маловато будет», - говорил по схожему поводу один мультипликационный персонаж, в итоге оставшийся ни с чем.

    Уже при Кучме, когда эпоха российско-украинских отношений была по нынешним меркам «золотой», Киев начал судиться с Москвой за конкретные объекты, в том числе, за здание торгпредства в Лондоне. Как правило, судился безуспешно: две трети государств, где находилась советская собственность, почти сразу передали ее российской стороне. Но некоторые потребовали согласия «других республик», и кое-где украинцы действительно успели подсуетиться, получив советскую недвижимость самозахватом.

    Примерно во второй половине девяностых количество судов заметно сократилось: украинцы сообразили, что дело это по большей части безнадежное, поскольку суды исходят из ситуации «де факто». Однако от национального мифа про 16,37% отказываться не стали и даже воспринимали его как некое «оружие» против России, по крайней мере, в 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк поручил МИД «принять меры по подготовке правовой позиции Украины по распределению имущества и средств СССР».

    Это произошло в тот же день, когда в Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией.

    Ничего путного из этого у украинцев, конечно, не выгорело. Но, стоит признать, определенная юридическая правота все же находится на их стороне: пока соглашение о «нулевом варианте» не ратифицировано в парламенте (а ратифицировано оно не будет никогда), оно не действует. А то, что Россия за время спора покрыла все советские долги перед Парижским клубом (еще во второй половине «нулевых» - досрочно, чтобы не платить проценты), это, можно сказать, было ее собственным решением и актом неслыханной щедрости, который Украину ни к чему юридически не обязывает.

    Как мы помним, «законно» не всегда означает «справедливо».

    С Украиной, будто бы подгоняющей свою внешнюю политику под стереотипы из советских анекдотов о жадных украинцах, давно уже все понятно. Гораздо интереснее то, почему президент России вообще вспомнил об этом споре - случайно, в ходе разговора о российско-украинских отношениях как таковых, или с намеком на скорое будущее, когда тема раздела имущества между Москвой и Киевом вновь станет остро актуальной.

    В начале следующего года Высокий суд Лондона должен огласить свое решение о долге Украины перед Россией в 4,5 млрд долларов. Из них три - это сумма кредита, который Киев взял незадолго до госпереворота и свержения президента Януковича, а полтора - проценты, накапавшие с тех пор. Аналитики убеждены, что решение будет вынесено в пользу России - это очевидно из самого характера дела. Но вполне очевидно и то, что на первом этапе Киев с таким вердиктом не согласится и долг выплачивать не станет - в его картине мира кредит был взят «под давлением».

    Это значит, что будут еще процессы. Москва начнет отсуживать украинскую собственность за рубежом, а Украина всячески этому сопротивляться и повторять как заклинание цифру 16,37, ожидая того, что русские в который уже раз плюнут на договоры, которые украинцы не исполняют, и на долги, которые украинцы не отдают.

    Потому что наглость - второе счастье.

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