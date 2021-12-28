Более полумиллиона случаев коронавируса зарегистрировали в США за день

Эксперт: Удар по кошельку сможет отрезвить пропагандистов антипрививочного движения

«Так называемые лидеры антипрививочного движения – все эти интернет-гуру и проповедники – эксплуатируют массовые страхи. Причем многие из гуру сначала сами сочиняют страшные легенды, внушают их простодушным людям, а потом зарабатывают на этом огромные деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Александр Малькевич. Ранее стало известно, что один из телеграм-каналов с фейками о ковиде зарабатывает 22 млн рублей в год.

«Меня не удивляют сообщения о том, что авторы фейков про пандемию зарабатывают десятки миллионов рублей. Если говорить про западных «идолов» антиковидного сопротивления, там вообще речь о миллионах долларов. Они продают свои курсы, онлайн-лекции, книги с дурацкими названиями вроде «Как защитить себя от влияния 5G», «Спасемся от Била Гейтса» или «25 советов, как выжить при вакцинации» и так далее», – говорит гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, руководитель рабочей группы по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

«Этот вопрос уже много раз поднимала Общественная палата: так называемые инфлюенсеры, лидеры общественного мнения в Сети – это зачастую непонятные персонажи, люди явно без образования. Они должны нести официальные обязанности, должны отвечать за информацию, которую распространяют. Не говоря уже о том, что в зависимости от количества подписчиков и с учетом тех сумм, которые инфлюенсеры зарабатывают, для них должен меняться налоговый режим», – считает Малькевич.

Опасность подобных сетевых сообществ заключается не только в том, что попавшие под влияние гуру рядовые граждане теряют большие суммы, но и в том, что люди еще и рискуют своим здоровьем, возмущается эксперт.

«За фейки о коронавирусе в нашей стране прописана и уголовная ответственность, но, как я много раз уже говорил, этот закон применяется очень редко и слишком мягко. Наказывать нужно жестко, и в первую очередь наказывать нужно рублем, – заявил Малькевич. – Наказание за это должно быть неотвратимым, серьезным и публичным. Только удар по кошельку сможет как-то отрезвить таких проповедников. Штрафы должны быть прямо пропорциональны их заработкам. С учетом того, что расценки на рекламу инфлюенсеры сами же и публикуют, скрыть доходы от властей у них не получится».

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Кроме того, таким проповедникам нельзя позволять сохранять анонимность, считает эксперт. «Это другая цифровая угроза, которую также давно выявила Общественная палата. Мы настаиваем на том, что анонимности в Сети быть не должно. Нужно двигаться к отмене этого явления», – требует Малькевич.

Как пишут во вторник «Известия» со ссылкой на полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление» зарабатывает до 22,6 млн рублей в год на распространении ложной информации о коронавирусе. Этот канал, на который подписаны 126 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19: там активно отрицают пандемию, называют болезнь телевирусом, а вакцинацию – уколизацией и утилизацией.

На канале также публикуются рекламные записи о нетрадиционной медицине, предложения по подработке в Сети и пиар других каналов. Ежедневно появляется три–четыре таких поста. Стоимость каждой публикации рассчитывается в среднем как 50 копеек за одного подписчика. «Сам владелец канала признался, что он просто эсэмэмщик и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди, но, видимо, деньги не пахнут», – возмущается полковник Трифонов.