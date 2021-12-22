Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств

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22 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

Украинская сторона может использовать химическую провокацию для обвинения России armyinform.com.ua
Американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории. Но кроме отравления водоснабжения возможны и более серьезные провокации, считают эксперты. По их мнению, на Украине стоит ждать повторения инцидентов с отравляющими веществами, как это было в Сирии. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 8 комментариев

Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
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    Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?

    Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств

    22 декабря 2021, 07:48

    Текст: Елизавета Булкина

    Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.

    По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Он заявил, что сумма составляет 3% от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что основная часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруд США сообщил, что пособия по безработице на сумму около 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.

    Всего секретная служба конфисковала более 1,2 млрд долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. Проводится более 900 уголовных расследований по фактам мошенничества, связанного с пандемией.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана.


    Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
    		    19 декабря 2021, 15:54
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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    Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
    		    20 декабря 2021, 20:55
    Фото: Hendrik Schmidt/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

    «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

    COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

    «Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый. 

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    Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
    		    19 декабря 2021, 15:29
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

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    Режиссер «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от COVID-19
    		   19 декабря 2021, 18:40
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Народный артист России и кинорежиссер Андрей Малюков умер от коронавируса в возрасте 73 лет, об этом сообщила актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

    «Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков... В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни коронавирус», – написала она на своей странице в Facebook.


    За свою карьеру Малюков снял такие фильмы, как «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «34-й скорый», телесериалы «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант» и другие.

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    Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
    		    21 декабря 2021, 00:30
    Фото: mago-images.de/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.

    «Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.  

    «Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44.  «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.

    С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.

    Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.

    SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».

    «Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.

    Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».

    «У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.

    Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий. 

    Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».

    В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.

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    Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
    		    21 декабря 2021, 07:45
    Фото: Jochen Tack/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.

    «У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.

    Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.

    «Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.

    Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».

    Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

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    Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
    		    21 декабря 2021, 17:56
    Фото: пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

    «Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.

    Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

    ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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    Гражданам Израиля запретили посещение Германии, США и еще восьми стран

    20 декабря 2021, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Израиля утвердило запрет на посещение израильтянами из-за повышенного риска распространения коронавируса США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии, сообщила канцелярия премьера.

    «Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с полуночи 22 декабря [01.00 мск 22 декабря] при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)», – передает ТАСС заявление канцелярии.

    Ранее министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов сообщил, что иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат.

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    Собянин оценил вероятность введения новых ограничительных мер перед Новым годом

    19 декабря 2021, 16:03

    Текст: Евгения Шестак

    В случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Жить – так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», – сказал он в эфире «Россия 1».

    Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.

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    Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
    		    19 декабря 2021, 12:26
    Фото: Li Zhipeng/XinHua/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

    «Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».

    При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

    «Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.

    С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

    «Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.

    Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.

    Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.

    Коментарии (8)
    В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
    		    19 декабря 2021, 14:43
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».

    В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

    В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.

    Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.

    Коментарии (3)
    В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев

    21 декабря 2021, 20:12

    Текст: Вера Басилая

    Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.

    «STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

    При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.

    Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.

    Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.

    До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.

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    Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
    		    21 декабря 2021, 11:39
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

    «Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».

    Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

    6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.

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    Трамп потребовал от Китая выплат репараций за последствия COVID-19

    19 декабря 2021, 20:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox заявил, что Китай должен заплатить репарации, чтобы хотя бы частично компенсировать ущерб от коронавирусной пандемии.

    «Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю, и речь не только о США, а обо всем мире, что ущерб составляет 60 трлн долларов. У Китая нет 60 трлн, но они должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, разведка США заявила, что вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР.

    В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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    Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

    20 декабря 2021, 21:27

    Текст: Валентина Григоренко

    Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

    «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

    В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

    Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.

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